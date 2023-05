All In One bilgisayar modelleri; kasasız yalnızca mouse, monitör ve klavyeden oluşuyor. Çok yer kaplamayan bu bilgisayar modellerinin donanımları monitör içinde yer alıyor. Kullanımı kolay ve konforlu olduğu için popüler hale gelmiştir. Masaüstü model olarak tasarlanan All In One bilgisayarlarda kablo yoktur. Dolayısıyla kablo kirliliği olmayan minimalist tasarımlı cihazlardır. Kullanım alanları çok geniştir.

All In One bilgisayar modelleri; ev, iş ve okulda kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sebeple All In One bilgisayar modellerinde olması gereken özellikler sıralanırken kullanılacak yer ve kullanım amacı göz önünde bulundurulmalıdır.

Örneğin; işte kullanılacak modelle evdekinin özellikleri farklı olabilir. İş yerlerinde daha donanımlı, güçlü özelliklere sahip modellere ihtiyaç duyulur. Evde yalnızca film izleme ya da sosyal medya hesaplarında takılmak için güçlü özellikli All In One bilgisayara gerek duyulmaz.

Kullanım Amaçlarına Göre All In One Bilgisayar Modelleri Genel Özellikleri

1. Ev Kullanımında All In One Bilgisayar Gereksinimleri

All In One bilgisayarlar; e-posta takibi, video izleme gibi ihtiyaçlar için kullanılabilir. Bu bilgisayarların minimum sistem gereksinimleri evde kullanım için çok uygundur.

2. Fotoğraf ve Video Düzenlemede All In One Bilgisayar Gereksinimleri

Videoların ve fotoğrafların düzenlenmesinde sistemin üst ve orta düzeyde olması gerekiyor. Bu sebeple Intel Core i5-Ryzen 5 işlemci gücüne sahip olması çok önemlidir.

Aynı zamanda minimum 8 GB grafik kartı ve en az 8 GB RAM’dan oluşuyor. All In One bilgisayar; fotoğraf ve video düzenlemek için kullanılacaksa monitörün renk özellikleri de mutlaka dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde istenilen fotoğraf ve videolara ulaşılması imkansız hale gelir.

3. Oyunlarda All In One Bilgisayar Gereksinimleri

All In On bilgisayar, oyun amaçlı alınacaksa öncelikle grafik kartına bakılmalıdır. Grafik kartının oyunlara uyum sağlaması çok önemlidir. Intel ve NVIDIA markalı All In On bilgisayarların bazı modellerinin grafik kartları, oyunlarla uyumludur.