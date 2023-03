Aksiyon Sınırlarını Aşan En İyi Tom Cruise Filmleri

İyi bir oyuncu olmasının yanı sıra son derece de varlıklı bir insan olan Tom Cruise, pek çok iyi filmde oynamış ödüllü bir aktördür. 1981 yılında "Endless Love" isimli filmde küçük bir rolle sinema dünyasına adım atan Cruise, kısa sürede 80’lerin ikon oyuncusu olmayı başardı. Biz de sizler için en iyi Tom Cruise filmlerini sıraladık. Aşağıdaki listeye göz atın ve en iyi Tom Cruise filmlerini keşfedin.

En İyi Tom Cruise Filmleri:

Top Gun (1986)

Rain Man (1988)

Born on the Fourth of July (1989)

A Few Good Men (1992)

Jerry Maguire (1996)

Eyes Wide Shut (1999)

Minority Report (2002)

The Last Samurai (2003)

Collateral (2004)

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Top Gun (1986)

Tom Cruise’u Tom Cruise yapan filmdir desek haksız sayılmayız herhalde. 80’ler aksiyon filmleri denilince akıllara gelen ilk yapımlardan biri olan Top Gun dönemine göre benzersiz bir filmdi. Havacılık ve askeriye ile aksiyonu bir arada sunan bu film zamanının en iyi işlerinden biriydi. Tom Cruise filmlerinden sadece birini izleyecek olsanız o film bu olurdu.

Tür : Aksiyon/Macera

: Aksiyon/Macera Oyuncular : Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer

: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer IMDB Puanı: 6.9

Rain Man (1988)

Tom Cruise genellikle aksiyon ve macera filmleri ile ünlenmiş bir oyuncu olsa da dram filmlerindeki performansıyla da göz dolduruyor. Türkçemize “Yağmur Adam” diye çevrilen bu film son derece dokunaklı bir hikaye anlatıyor. Bencil yaşayan bir adam ile onun otizm hastası abisi ile olan ilişkisini anlatan Rain Man kelimenin tam anlamıyla bir dram filmi.

Tür : Dram

: Dram Oyuncular : Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valeria Golino

: Tom Cruise, Dustin Hoffman, Valeria Golino IMDB Puanı: 8.0

Born on the Fourth of July (1989)

Vietnam Savaşı’ndan dönen bir askerin çektiği sıkıntıları ve savaş sonrası içinde bulunduğu durumu anlatan bu yapım Ron Kovic’in biyografisi niteliğindedir. Aksiyondan ziyade bir dram filmidir. Savaşın kötü yüzünü gösteren bir başka film olan Born on the Fourth of July kesinlikle izlenmesi gereken bir Tom Cruise filmi.

Tür : Drama/Savaş

: Drama/Savaş Oyuncular : Tom Cruise, Raymond J. Barry, Caroline Kava

: Tom Cruise, Raymond J. Barry, Caroline Kava IMDB Puanı: 7.2

A Few Good Men (1992)

Askeri bir mahkemedeki avukatı canlandıran Tom Cruise, 2 başarılı askerin ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya çalışır. Usta oyuncu Jack Nicholson ile karşılıklı oynayan Tom Cruise yeteneğini bu filmde konuşturuyor.

Tür: Drama/Suç

Oyuncular: Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore

IMDB Puanı: 7.7

Jerry Maguire (1996)

Dilimize “Yeni Bir Başlangıç” şeklinde çevrilen bu film bir spor temsilcisinin hayatını anlatıyor. "You complete me" repliğiyle akıllara kazınan bu film izlemesi son derece keyifli bir yapımdır.

Tür : Drama/Komedi

: Drama/Komedi Oyuncular : Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger

: Tom Cruise, Cuba Gooding Jr., Renée Zellweger IMDB Puanı: 7.3

Eyes Wide Shut (1999)

Listedeki sindirmesi en zor filmlerden biri olan Eyes Wide Shut Stanley Kubrick filmlerinden sonuncusudur. Sinema tarihinin en sansasyonel yapımlarından biri olan Eyes Wide Shut birkaç kez izlenmesi gereken bir yapım. Modern dünyadaki kadın-erkek ilişkisini anlatan bu yapım göründüğünden çok daha fazlasını içinde barındırıyor. Kubrick, bu filmde İlluminati’yi ifşalayan pek çok sembol kullanmış ve kadın-erkek ilişkisi gibi yüzeysel bir konunun içerisine son derece karmaşık ve anlaşılması güç bir takım konular sıkıştırmayı başarmış. Bu film hakkında internette dolanan pek çok bilgi aklınızı başınızdan alabilir.

Tür : Drama/Gizem

: Drama/Gizem Oyuncular : Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack

: Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack IMDB Puanı: 7.4

Minority Report (2002)

Tom Cruise filmleri içirisindeki en ikonik yapımlardan biri olan Minority Report bilim kurgu ve aksiyon türlerinin kesişimine güzel bir örnektir. Minority Report’ta gördüşümüz bilim kurgusal öğeler son derece ilgi çekicidir. Steven Spielberg'in en iyi filmlerinden biri olan bu yapım suçların önceden tahmin edilebileceği bir geleceği konu alıyor. Olası suçları daha yaşanmadan önce önleyebilen bir polis olan John Anderton’ın başına gelenlere tanıklık ediyoruz.

Tür : Aksiyon/Bilim-Kurgu

: Aksiyon/Bilim-Kurgu Oyuncular : Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton

: Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton IMDB Puanı: 7.6

The Last Samurai (2003)

İmparator Meiji dönemi Japonya'sında geçen bu film müzikleriyle öne çıkan bir yapım. Nathan Algren isimli bir Amerikalı askeri canlandıran Tom Cruise bu filmde oldukça farklı bir görünüme sahip. Samuray kültürü ile bezeli olan bu filmi özellikle uzak doğu sevdalıları izlemeli.

Tür : Aksiyon/Drama

: Aksiyon/Drama Oyuncular : Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly

: Tom Cruise, Ken Watanabe, Billy Connolly IMDB Puanı: 7.7

Collateral (2004)

Türkçemize “Tetikçinin Gecesi” şeklinde bilinen bu yapım tam bir Tom Cruise filmidir. Bir taksi şoförünü kaçıran Tom Cruise, gece boyunca bir dizi cinayet işleyen bir adamı canlandırıyor. Suç filmlerini seven kişilerin kaçırmaması gereken bir yapım olan Tetikçinin Gecesi oldukça karanlık bir film.

Tür : Suç/Drama

: Suç/Drama Oyuncular : Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith IMDB Puanı: 7.5

Mission: Impossible - Fallout (2018)

Ülkemizde “Görevimiz Tehlike 6: Yansımalar” diye bilinen bu yapım en iyi Henry Cavill filmlerinden biridir. Görevimiz Tehlike serisi son derece klişeleşmiş, bir o kadar da efsanevi haline gelmiş bir film serisidir. Yeterince Tom Cruise filmi izlediyseniz sıra bu filme gelmiş olabilir.

Tür : Aksiyon/Macera

: Aksiyon/Macera Oyuncular : Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames

: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames IMDB Puanı: 7.7

Bu yazımızda sizler için en iyi Tom Cruise filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Tom Cruise filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi rollerde görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.