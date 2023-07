Only One Way Up

Only One Way Up, sayısız engeli aşıp evrenin zirvesine ulaşmaya çalıştığınız bir parkur oyunudur.

Berkcan Aktürk - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Heyecan dolu parkurları hata yapmadan bitirmeye çalıştığınız Only One Way Up, size adrenalini bol bir oyun deneyimi sunuyor. Çeşitli düzeneklerden geçerek hayatta kalmaya çalışın ve zirvenin dorularına ulaşın. Bulutların üstüne çıkacağınız bu oyunda, keşfedilecek sırlar hiç bitmiyor. Bu parkur oyununda yolculuğunuz dünyadan taşıyor diyebilirim. Evet, Only One Way Up sizi dünyanın dışına taşıyarak, uzaya kadar çıkma imkanı tanıyor.

Only One Way Up İndir

Anlam veremeyeceğiniz modellerin üstünden geçeceğiniz bu oyunda, en ufak hatanız bile her şeyin sonu olabiliyor. Bu yüzden, her zaman hareketlerinizi yapmadan önce iyi düşünmelisiniz. Mikrofonlar, şekerler, borular, dönen çarklar ve aklınıza gelebilecek her şeyin üstünden geçerek zirveye ulaşmalısınız.

Cesaretli bir şekilde yılmadan devam etmelisiniz. Engelleri aşıp, zirvede bulunan gizli sırları ortaya çıkarmalısınız. Zirvede bulunan ödüller hayal dünyanızın ötesinde olup, her adımınızda bu sırlar içindeki ödül için mücadele vermek zorundasınız.

Only One Way Up heyecan dolu ve sinir bozucu yapısıyla, tekrar tekrar başından kalkmadan oynayıp inatçılığınızı konuşturabilirsiniz. Oyunun geliştiricilerinin verdiği habere göre; ileriki bir güncellemede kendi seviyelerinizi oluşturarak, oyuna daha zevkli bir yapı kazandırabileceksiniz. Kendi yaptığınız seviyelerde oynayıp, aynı zamanda diğer oyunculara karşı da meydan okuyabilirsiniz. Siz de adrenalin dolu Only One Way Up'ı indirin ve evrenin zirvesine tırmanın.

Only One Way Up Sistem gereksinimleri