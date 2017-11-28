Pop-up reklamlar masaüstü cihazlarda aşırı derecede sinir bozucu şeylerin başında geliyor. Bunun yanında, mobil cihazlarda da karşılaşıldığından tadınızı epeyce kaçırabiliyor. Bu rehberimizde, Android’de Pop-up reklamlar nasıl engellenir? konusuna değiniyoruz.

Pop-up reklamlar, yani diğer adıyla açılır pencere reklamları internetteki pek çok sitede sıklıkla kullanılıyor. Reklamları kapatma butonlarına tıkladığınızda, herhangi bir sayfaya erişmeye çalıştığınızda ya da direkt olarak internet sayfalarına girdiğinizde karşınıza çıkan bu reklamlar, mobil platformda da uygulamalardan kaynaklı karşımıza çıkabiliyor. Pop-up reklamlarını engellemek istiyorsanız aşağıda anlattığımız adımları uygulayabilirsiniz.

Tarayıcılarda Pop-up Reklamları Engelleme

Chrome’da Pop-up reklamlar nasıl engellenir?

Android platformunda varsayılan internet tarayıcısı olarak Google Chrome kullanıldığından ve kullanıcıların büyük bir kısmı Chrome’u tercih ettiğinden açılır pencereleri bu tarayıcıda devre dışı bırakmak mantıklı olacaktır.

Chrome tarayıcısını başlattıktan sonra sağ üst köşedeki üç noktalı menü düğmesine dokunun ve ardından Ayarlar > Site Ayarları adımlarını izleyin. Açılan listede Pop-up’lar seçeneğini bulduktan sonra butonu kaydırarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Chrome’da açılır pencereleri engellemek için uygulayabileceğiniz bir diğer adım da, Veri Tasarrufu özelliğini etkinleştirmektir. Bu özelliğin temek amacı, web sitelerini görüntülemek için kullandığınız mobil veri miktarını azaltmak olsa da, web sitelerindeki bazı gereksiz özellikleri kaldırdığından işe yarayacaktır. Veri tasarrufunu etkinleştirmek için Chrome Ayarları > Veri Tasarrufu adımlarını izleyebilirsiniz.

Opera’yı Deneyin

Chrome tarayıcısını kullanmıyorsanız, pop-up’ları engellemek için mükemmel bir seçenek sunan Opera’yı deneyebilirsiniz. İnternet sitelerindeki açılır pencereleri ve diğer sinir bozucu içerikleri otomatik olarak engelleyen Opera, gerçekten başarılı sonuç veriyor.

Uygulamalardaki Pop-up Reklamları Engelleme

Pop-up’ların tarayıcılarda nasıl engelleneceğini gördük fakat, yüklediğiniz uygulamalarda açılan pop-up’lar hala görüntülenmeye devam ediyor. Cihazınızda bulunan bir oyun veya uygulamada pop-up reklamlar çıkıyorsa, ilk düşünmeniz gereken şey; bu reklamların uygulamayı kullanmaya değer olup olmadığına karar vermek. Eğer gereksiz veya alternatifi olan bir uygulama ise uygulamayı silmekten hiç çekinmemenizi öneriyoruz.

Uygulama ve oyunları reklamsız bir şekilde kullanmak istiyorsanız, geliştiricilerin sunduğu Pro veya reklamsız sürümleri satın almayı düşünebilirsiniz. Ancak, ne yazık ki bu imkanı her geliştirici sunmuyor. Son çözüm yolu ise, eğer uygulama internet bağlantısına ihtiyaç duymuyorsa Wi-Fi veya mobil veriyi kapatarak reklamların önüne geçebilirsiniz.

Bilinmeyen Kaynaklardaki Pop-up Reklamlar

Herhangi bir uygulamayı kullanırken görünen pop-up reklamlar gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Bu reklamların genellikle hangi uygulamalardan geldiği bilinmediğinden, biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bunun önüne geçebilmek için uygulamanız gereken adımlar mevcut. Uygulamaların Play Store’daki kullanıcı yorumlarını okumadan yüklememeniz en basit çözüm olacaktır. Bunun dışında, akıllı telefonunuzun Ayarlar > Uygulamalar > Gelişmiş > Diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme adımlarını izlemeniz gerekiyor. Burada, yüklemiş olduğunuz uygulamaları görebiliyor ve onları kullanmadığınız zamanlarda bile diğer uygulamaların üstünde görüntülenmesini ayarlayabiliyorsunuz. Yani, reklamların açılmasına sebep olduğunu düşündüğünüz uygulamaların üstüne tıklayarak bu seçeneğin aktif olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

Kötü Amaçlı Yazılımları Tarayın

Yukarıda sıraladığımız yöntemleri denediyseniz ve sorununuz hala çözülmediyse, cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı taramanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca, Play Store dışında her kaynaktan uygulama yüklememeniz de büyük önem taşıyor.

Bildirim Çubuğu Reklamları

Teknik olarak pop-up reklamları olarak sayılmaz fakat, bildirim çubuğundaki reklamlar da bir sorun teşkil ettiğinden önlem almanız gerekebilir. Böyle bir durum ile karşılaştığınızda, ilgili reklamın üzerine basılı tuttuktan sonra Uygulama bilgileri butonuna tıklayarak reklamın hangi uygulamadan geldiğini öğrenebilirsiniz.

Bir başka seçenek de, yüklediğiniz uygulamaların bildirimlerini kapatmanız yönünde olacaktır. Android ayarlarında Uygulamalar menüsünden bildirim seçeneklerini kapatabilir ya da uygulama içerisinde yer alan Ayarlar sayfasından çeşitli bildirim seçeneklerini devre dışı bırakabilirsiniz.