Only Way is Down

Zorlu parkurlara ve mükemmel manzaralara ev sahipliği yapan Only Way is Down, kedi rolünde oynadığınız bir 3D platform oyunudur.

Berkcan Aktürk - 34 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Kendinizi gökyüzünde mahsur kalmış bir kedin olarak bulacağınız Only Way is Down, platform becerilerinizi ortaya dökmeniz gereken bir simülasyon oyunudur. İnşaatın en üst katındasınız ve inmeniz için önünüzde birçok kat bulunuyor. Bu katların her biri farklı şekilde hazırlanmış olan platformları içerisinde barındırmaktadır.

Sadece kedinin girebileceği yerlere girin, kirişlere tırmanın, uzun zıplayışlar yapın ve tüm kedi avantajlarınızı kullanın. Kedi reflekslerini en iyi şekilde oyunculara sunan Only Way is Down, gittikçe basitleşen bir kontrol yapısına sahiptir. Kedinizin kontrolünü ele alın ve çevik hareketler sergileyin.

Bulutların yanından inerken kendinizi göz kamaştırıcı bir manzarayla baş başa bırakacaksınız. Canlı ve sonsuz gibi görünen şehrin manzarasına kendinizi kaptırabilir ve platform deneyiminin yanı sıra gözünüzü de doyurabilirsiniz.

Only Way is Down İndir

Only Way is Down, kedinizi istediğiniz gibi özelleştirmenize olanak tanımaktadır. Kedinizin gözlerini, türünü ve yüz tipini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra şapkalar, gözlükler, maskeler ve çeşitli aksesuarlarla karakterinizi daha çekici hale getirebilirsiniz.

Siz de Only Way is Down indirin ve gökyüzündeki inşaattan kedi reflekslerinizi kullanarak inmeye çalışın!

