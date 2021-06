The Pokemon Company

Pokemon UNITE, Pokemon ve League of Legends karışımı stratejik takım savaşı oyunu. Pokemon UNITE Android Google Play'de!

Erkan Calp - 6 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Pokemon UNITE’de yeni bir tür Pokemon savaşına hazırlanın! Ayrılan süre içinde kimin en fazla puan alabileceğini görmek için takım kurun ve 5’e 5 takım savaşlarında karşı karşıya gelin. Vahşi Pokemon’u yakalamak, seviye atlamak ve yardımcı Pokemon’unuzu geliştirmek için eğitmen arkadaşlarınızla birlikte çalışın ve puan kazanmalarını önlemek için rakip takımın Pokemon’unu yenin. Takım çalışmanızı test edin ve galibiyeti eve götürün!

Pokemon UNITE İndir

Güçlü bir enerji, Pokemon’u daha güçlü hale getiren ve onlara gelişmiş yetenekler sağlayan Aeos Adası’na yayılır. Dünyanın dört bir yanından Pokemon eğitmenleri Aeos enerjisinin gücünü kullanmak için buraya gelerek heyecan verici savaşlara girer. Savaştan önce her oyuncu bir Pokemon seçer. Her Pokemon’un kendi güçlü ve zayıf yönleri vardır. Her savaş sırasında Pokemon muazzam bir büyüme kaydediyor, hatta geçici olarak evriliyor.

Savaşa Hazırlanın - Oyuncular, pokemonlarının potansiyel olarak öğrenebileceği hareketleri ve savaşta taşıyacakları eşyaları seçer. Savaş ilerledikçe Pokemon güçlenir ve çeşitli yeni hareketler öğrenir. Pratik yapın ve hangi hareketlerin oyun tarzınıza en uygun olduğunu keşfedin.

Eşyalar ve Savaş Öğelerini Elde Tutun - Pokemon’unuzdan en fazla üç öğeyi tutarak en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. 15’in üzerinde tutulan eşya türü var, bu yüzden Pokemon’unuzun hareketlerini en iyi şekilde tamamlayan bir kombinasyon bulun. Eğitmenler, savaş sırasında savaş öğelerini kullanarak pokemonlarını destekleyebilir. Oyuncular savaş sırasında vahşi Pokemon ve karşıt Pokemon’u yener ve bıraktıkları Aeos enerjisini toplarlar. Oyuncular ardından bu Aeos enerjisini rakiplerinin hedef bölgelerinden birine yerleştirerek takımlarına puan kazandırırlar. Savaş sonunda en çok puanı alan takım kazanır! Puan kazanmak için takım arkadaşlarınızla birlikte hareket edin ve rakiplerinizin puan kazanmasını engellemek için hedef bölgelerinizi koruyun.

Ödüller - Daha fazla Pokemon’un kilidini açacak oyun içi ödüllerin yanı sıra eğitmeniniz için kıyafetler, Pokemon’unuz için de Holowear için savaşmaya devam edin. Ayrıca gerçek dünya parasıyla satın alınabilen Aeos taşlarıyla ödüllerin kilidini açabilirsiniz.

Savaşın gidişatını hızla değiştirebilecek güçlü vahşi Efsanevi Pokemon’a dikkat edin!