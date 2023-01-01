Pokemon Go Arkadaş Ekleme Nasıl Yapılır?

Pokemon Go, arkadaş ekleme işleminin çok kolay bir şekilde yapılabilmesini sağlıyor. Peki, bu işlemi gerçekleştirmek için hangi adımları sırasıyla uygulamak gerekiyor? Bu yazıda çoğu Pokemon Go oyuncusunun merak ettiği soruyu cevaplayacağız.

Niantic tarafından Unity oyun motoruyla geliştirilen Pokemon Go, ilk olarak 2016 yılında çıktı. Türkiye'de 2021 yılında sunulan arttırılmış gerçeklik oyunu, diğer yapımlardan farklı olarak oyuncuların hareket etmesini sağlıyor. Oyunda Pokemon'ları yakalayabilmek için dışarıda gezmeniz gerekiyor.

Oynaması ücretsiz olarak sunulduktan kısa bir süre içerisinde dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe ulaşan oyunun yayıncılığını The Pokemon Company üstlendi. Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar üzerinden oynanabilen oyunda çeşitli işlevler mevcut.

Oyunda yer alan işlevler arasında arkadaş listesine yeni kişiler ekleme de bulunuyor. Peki, Pokemon Go'da arkadaş nasıl eklenir? Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

Pokemon Go Arkadaş Ekleme Adımları

Oyuna girin.

Hesabınıza giriş yapın.

Profil simgesine dokunun.

"Add Friend" butonuna basın.

Diğer hesabın 12 haneli kodunu kutucuğa yazın.

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından oynanan oyunda diğer oyuncuları arkadaş olarak ekleyebilmeniz mümkün. Bunun için uygulayabileceğiniz iki farklı yöntem bulunuyor. İlk olarak manuel işlemi açıklayalım.

Öncelikle Android ya da iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazınızda yüklü olan arttırılmış gerçeklik oyununu açın. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra harita sayfası ile karşılaşacaksınız.

Ekranın sol alt köşesinde konumlanan profil simgesinin üzerine dokunun. Açılan profil sayfası üzerinden "Add Friend" butonuna basın. Arkadaş ekleme sayfasının üst kısmında 12 haneli bir kod göreceksiniz. Bu kod, söz konusu işlem için gereklidir.

Sayfanın orta kısmında ise kod yazma yeri göreceksiniz. Eğer bir hesabı arkadaş olarak eklemek istiyorsanız kutucukların olduğu kısma hesabın 12 haneli kodunu yazmanız gerekiyor. Diğer oyuncunun sizi ekleyebilmesi için sayfanın üst kısmında bulunan kodu göndermeniz gerekiyor.

Uygulayabileceğiniz diğer yöntem çok daha pratik. Bu yöntemle karekod okutma işlemi ile çok kısa süre içerisinde farklı bir oyuncuyu arkadaş ekleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle profil sayfasını görüntüleyin. Daha sonra "Add Friend" butonuna basın.

Açılan sayfanın üst kısmında yer alan "QR Code" sekmesine dokunun. Son olarak karekodu taratın. Bu adımı uygulamanız hâlinde işlem tamamlanacaktır. Hesabınızda ekli olan oyuncuları profil sayfası üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Bu yazıda Pokemon Go'da arkadaş nasıl eklenir sorusunu yanıtladık. İki yöntemden birini uygulayarak çok pratik bir şekilde işlemi tamamlayabilirsiniz. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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