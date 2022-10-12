Psiphon
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 7.20 MB
- Üretici Psiphon
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Psiphon VPN, PC için kısıtlamaları ortadan kaldıran güvenli VPN programı.
Sanal dünyada herkesin isteği web sitelerine ulaşılmadığını gibi, çeşitli yollarla web sitelerine giriş sağlanabiliyor. Bilgisayarda DNS ayarlarını değiştirerek engelli web sitelerine giriş sağlansa da bu biraz zahmetli olmaktadır. Bu nedenle VPN programlarını kullanmak çok daha avantajlı olmaktadır. En iyi VPN programlarından biri olan Psiphon VPN, aynı zamanda yüksek hızda olduğunu da iddia etmektedir.
Psiphon İndir
Psiphon, açık kaynaklı olması diğer VPN programlarına kıyasla oldukça avantajlı bulunmaktadır. Çünkü açık kaynaklı olmayan VPN programları gizlilik ve veri güvenliği konusunda problem yaratabilir. Bu nedenle Psiphon'un en büyük avantajı açık kaynaklı olması ve yüksek hızda olması gözüküyor.
İstatistik ve internet trafiğini görebileceğiniz program artı bir özellik olarak sunulmaktadır. Birkaç tık ile programı kullanmaya başlayabilir ve internette surf yapabilirsiniz. Politik nedenlerden dolayı bazı ülkeler bazı web sitelerine girişleri engellemektedir. Bunun %100 bir engel olmadığını artık her internet kullanıcısı biliyor.
Çünkü VPN veya DNS ayarlarını değiştirdikten sonra kullanıcılar istedikleri web sitelerini ziyaret edebilmektedirler. Fakat, VPN kullanmanın normal internet hızınızdan daha yavaş olduğunu söylemek isteriz.
Psiphon VPN programıysa yüksek hızda internet kullanabileceğinizi iddia etmektedir. Özellikle VPN'ler video izlerken çok fazla yavaşlamaya sebep olmaktadır. Siz de VPN ile video izlemek istiyorsanız, Psiphon programını deneyebilir globaldeki tüm haberlere erişebilirsiniz.
VPN mantığını anlamak istiyorsanız VPN nedir ne işe yarar? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Öyle ki VPN'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız. İnternet üzerinde güvenliğinizi tam olarak sağlamıyorsunuzdur.
Sadece engelli web sitelerine giriş olarak kullanılmayacak VPN, aynı zamanda ortak Wi-Fi ağı içinde kullanılmaktadır. Psiphon VPN yüksek hızda sağladığı internet erişimi ile sanal dünyada siber korsanlara karşı sizi koruyacaktır.
Siz de internet üzerinde özgürce dolaşmak istiyorsanız Psiphon VPN programını kullanabilirsiniz. Milyonlarca kullanıcısı olan programın ücretsiz olduğunu, kurulumun basit, ara yüzün ise kullanışlı olduğunu söylemeden geçmeyelim.
Yüksek hız
Açık kaynak
Psiphon APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 148,945
- DOSYA BOYUTU 17.00 MB
- Üretici Psiphon
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Psiphon (APK), Android cihazlarınız üzerinde kullanarak tüm engelli sitelere rahatlıkla giriş yapabileceğiniz ücretsiz bir VPN uygulamasıdır.
Psiphon, internet üzerinde dilediğiniz her şeye özgürce ulaşmanızı sağlayan ücretsiz bir VPN servisidir. İnternet servi sağlayıcınız tarafından erişilemez duruma getirilen veya engellenen internet sitelerine erişebilmek için Psiphon'un sansür kaldırma programını kullanabilirsiniz. Psiphon, sansürlenen, engellenen veya erişilemeyen web sitelerine nerede olursanız olun erişmenizi sağlar. İnternette sansüre takılmadan özgürce gezmek istiyorsanız, Google Play'de en çok indirilen ücretsiz VPN uygulamalarından Psiphon'ı tavsiye ederim.
Psiphon İndir Android
Uygulama kısaca internet üzerinde kullanabileceğiniz güvenli bir tünel oluşturmaktadır. Bu tünel içerisinde internete sanki Türkiye'den değil de diğer ülkelerden bağlanıyormuş gibi hareket ederseniz Bu sayede ülkemiz üzerinde giriş engellenen yasaklı sitelere kolayca giriş yapabilirsiniz. Özellikle sosyal medya platformlarının yasaklanmasının ardından kullanımı artan VPN uygulamalarından biri olan Psiphon, Türkiye'de Google DNS adreslerinin de engellenmesinden sonra daha da popüler hale gelmeye başladı.
1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren uygulama ile dilerseniz sadece kullandığınız tarayıcı üzerinde sınırsız erişim sağlayabilir dilerseniz tüm cihazınız üzerinde VPN servisi kullanabilirsiniz.
Eğer internet üzerinde özgürce gezerek tüm engellenen sitelere giriş yapabilmek istiyorsanız Psiphon'u Android telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirerek mutlaka denemenizi tavsiye ederim.
- Kişisel kullanım için ücretsizdir.
- İndirmek ve kullanmak çok kolaydır.
- Kayıt, abonelik veya ayarlama gerektirmez.
- Her zaman açık, güvenilir sansür aşma için otomatik protokol seçimi
- Uygulama içinden istatistik takibi ile trafik kullanımını görüntüleme
- Psiphon, açık inceleme ve güvenlik denetlemesi yapılabilen açık kaynaklı bir projedir. Kaynak kodu ve tasarım sayfalarına buradan ulaşılabilir.
Android için Psiphon uygulamasını doğrudan Google Play veya APK olarak indirdikten sonra kurulumuna başlayabilirsiniz. Psiphon uygulamasını açtığınızda Psiphon ağ bağlantısı otomatik olarak başlatılacaktır. Psiphon, VPN veya Tüm Aygıt kipinde çalışır, tüm uygulamaların trafiği Psiphon üzerinden aktarılır. Gri P simgesi bağlantının kurulmakta olduğunu, kırmızı P simgesi bağlantının aktif olmadığını, mavi P simgesi de bağlantının aktif olduğunu gösterir. Bağlantı süresi, Psiphon üzerinden gönderilen, alınan ve sıkıştırılmış veri miktarını İstatistikler (Statistics) menüsü altından görebilirsiniz. Uygulama, ağa bağlandıktan sonra iç Psiphon tarayıcısını açar. Android için Psiphon, varsayılan Android tarayıcısının veya diğer uygulamaların trafiğini otomatik olarak tünele aktarmaz. Varsayılan olarak yalnız Psiphon tarayıcısının trafiği Psiphon ağı üzerinden aktarılır.