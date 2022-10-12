Psiphon VPN, PC için kısıtlamaları ortadan kaldıran güvenli VPN programı.

Abdullah Yılmaz - 46 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sanal dünyada herkesin isteği web sitelerine ulaşılmadığını gibi, çeşitli yollarla web sitelerine giriş sağlanabiliyor. Bilgisayarda DNS ayarlarını değiştirerek engelli web sitelerine giriş sağlansa da bu biraz zahmetli olmaktadır. Bu nedenle VPN programlarını kullanmak çok daha avantajlı olmaktadır. En iyi VPN programlarından biri olan Psiphon VPN, aynı zamanda yüksek hızda olduğunu da iddia etmektedir.

Psiphon İndir

Psiphon, açık kaynaklı olması diğer VPN programlarına kıyasla oldukça avantajlı bulunmaktadır. Çünkü açık kaynaklı olmayan VPN programları gizlilik ve veri güvenliği konusunda problem yaratabilir. Bu nedenle Psiphon'un en büyük avantajı açık kaynaklı olması ve yüksek hızda olması gözüküyor.

İstatistik ve internet trafiğini görebileceğiniz program artı bir özellik olarak sunulmaktadır. Birkaç tık ile programı kullanmaya başlayabilir ve internette surf yapabilirsiniz. Politik nedenlerden dolayı bazı ülkeler bazı web sitelerine girişleri engellemektedir. Bunun %100 bir engel olmadığını artık her internet kullanıcısı biliyor.

Çünkü VPN veya DNS ayarlarını değiştirdikten sonra kullanıcılar istedikleri web sitelerini ziyaret edebilmektedirler. Fakat, VPN kullanmanın normal internet hızınızdan daha yavaş olduğunu söylemek isteriz.

Psiphon VPN programıysa yüksek hızda internet kullanabileceğinizi iddia etmektedir. Özellikle VPN'ler video izlerken çok fazla yavaşlamaya sebep olmaktadır. Siz de VPN ile video izlemek istiyorsanız, Psiphon programını deneyebilir globaldeki tüm haberlere erişebilirsiniz.

VPN mantığını anlamak istiyorsanız VPN nedir ne işe yarar? Adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Öyle ki VPN'nin tam olarak ne olduğunu bilmiyorsanız. İnternet üzerinde güvenliğinizi tam olarak sağlamıyorsunuzdur.

Sadece engelli web sitelerine giriş olarak kullanılmayacak VPN, aynı zamanda ortak Wi-Fi ağı içinde kullanılmaktadır. Psiphon VPN yüksek hızda sağladığı internet erişimi ile sanal dünyada siber korsanlara karşı sizi koruyacaktır.

Siz de internet üzerinde özgürce dolaşmak istiyorsanız Psiphon VPN programını kullanabilirsiniz. Milyonlarca kullanıcısı olan programın ücretsiz olduğunu, kurulumun basit, ara yüzün ise kullanışlı olduğunu söylemeden geçmeyelim.