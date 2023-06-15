Apple Mac Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple’in merakla beklenen Mac Pro’su WWDC 2023’te tanıtıldı. Bizde güçlü performansıyla dikkat çeken Apple Mac Pro’yu sizler için araştırdık. Apple Mac Pro, ultra tasarımlı olarak kullanıcılarıyla buluşuyor. Apple en son Mac Pro’yu küçülttüğünde bazı problemlerle karşılaştı. Bu sebeple yeni Apple Mac Pro, aynı tasarımla piyasaya sunuldu.

Apple Mac Pro Özellikleri

Daha önce çıkarılan Apple Mac Pro’ya kıyasla yeni WWDC 2023’te çıkarılan model, 3 kat daha hızlıdır. Hızlı performansıyla dikkat çeken Apple Mac Pro’nun özellikleri şu şekildedir;

192 GB’a kadar birleşik bellek,

Çok güçlü 24 çekirdekli CPU,

Standart 76 çekirdekli GPU,

Önceki modelden iki kat fazla SSD ve bellek depolama,

192 GB belleğin 800 GB/sn birleşik bellek bant genişliğiyle yapılandırma seçeneği,

3 adet USB-A bağlantı noktası,

İki adet yüksek bant genişliğinden oluşan HDMI bağlantı noktası, (8K çözünürlüklü, 240 Hz’e kadar kare hızlarını destekliyor)

İki adet 10 GB Ethernet bağlantı noktası,

Bir kulaklık jakı (yüksek empedanslı kulaklıklar)

PC ile genişletilebilir,

7 adet PC ile genişletme yuvasıyla 6 adette açık genişletme yuvasından oluşuyor,

6 adet Pro Display XDR’yi destekliyor,

Bluetooth 5.3 ile Wi-Fi 6E desteği de sunuyor.

Apple yeni çıkardığı Mac Pro için yedi Afterburger kart performansına sahip olduğunu belirtti.

Apple Mac Pro Fiyatı

Apple Mac Pro’nun Rack ve Tower şeklinde iki standart sürümü bulunuyor. Bu sürümlerin fiyatlandırma şekli şöyledir:

1. Mac Pro Raf

Mac Pro Raf; M2 Ultra ve 24 çekirdekli CPU’dan oluşuyor. 60 çekirdekli GPU, 64 GB Birleşik Bellek, 32 çekirdekli Neural Engine ve 1 TB depolama özellikli Mac Pro Raf; 7.499 USD/7.699 Euro’dan kullanıcılarıyla buluşuyor.

2. Mac Pro Tower

M2 Ultra,

64 GB Birleşik Belek,

24 çekirdekli CPU,

1 TB depolama,

32 çekirdekli Neural Engine,

60 çekirdekli GPU özellikli olarak tasarlanıyor.

Apple Mac Pro’nun nihai fiyatı; 12.299 dolardır. Bu da 287.351,38 TL’ye tekabül ediyor. Tabii kurun değişimine göre bu tutar artış ve azalış gösterebilir.

Apple Mac Pro Çıkış Tarihi

WWDC 2023’te Apple Mac Pro, Mac Studio’nun en son sürümüyle duyuruldu. Cihazın en son sürümü, 2019 yılının mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. 4 yıllık aradan sonra Apple yeni sürümle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Teknoloji devi Apple, yeni Mac Pro cihazını 13 Haziran 2023 Salı günü kullanıcılarıyla buluşturdu. Bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda hızlıca sizlerle paylaşacağız.