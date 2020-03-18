2020 iPad Pro Özellikleri (iPad Bilgisayar Yerine Mi Geçiyor?)

2020 iPad Pro; Apple’ın şimdiye kadarki en gelişmiş iPad’i. MacBook’ların klavyesini taşıyan oldukça güçlü ve verimliliğe odaklanan bir iPad modeli iPad Pro 2020. İlk defa bilgisayarın yerini alabilecek bir iPad karşımızda. Türkiye’de fiyatı 6399 TL’den başlayan Apple iPad Pro 2020’nin en iyi özellikleri bu blog yazımızda.

Apple, iPad Pro’nun yeni modelini sessiz sedasız duyurdu. Her zamankinden güçlü ve bu sefer bilgisayarın yerini alabilecek bir iPad karşımızda. 11 inç ve 12.9 inç seçeneğiniz var. İki model de 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı ile geliyor ve ikinci nesil Apple Pencil destekliyor. 11 inç iPad Pro fiyatı 6399 TL, 12.9 inç iPad Pro fiyatı 7999 TL’den başlıyor. Apple’ın “Bir sonraki bilgisayarınız bir bilgisayar olmayabilir” ifadesiyle öne çıkardığı 2020 iPad Pro, “Pro” takısını şimdi gerçekten hakediyor. Şimdi dilerseniz 2020 iPad Pro özelliklerine geçelim.

2020 iPad Pro Özellikleri

A12Z İşlemci

iPad Pro 2020, A12Z işlemci ile geliyor. A12Z adından da anlaşılacağı üzere iPhone 11 Pro’da bulunan A12’yi temel alıyor. Ancak “Z” bu A12 varyantı çok daha fazla güç taşıyor. A12Z Bionic’teki sekiz çekirdek grafik işlemci birimi, gelişmiş termal mimari ve ayarlanmış performans denetleyicileri ile birlikte iPad Pro’ya iPad’de şimdiye kadarki en yüksek performansı veriyor.

Trackpad’li Magic Keyboard

2020 iPad Pro, MacBook’ların klavyesinden çok da farklı olmayan bir klavyeyle geliyor. iPad için klavye yeni değil ancak bu klavye özel; iPad için ilk trackpad’li klavye. Apple, iPad’deki ilk dokunuş deneyimi için özel olarak tasarlanan klavyeyi şöyle açıklıyor: “İmleç, kullanıcı arayüzü öğeleri, metin alanları ve Ana Ekran ve Dock’taki uygulamalara dikkat çeken bir daire olarak görünüyor ve kullanıcıların nereye tıklayacağını net bir şekilde gösteriyor. Trackpad’de akıcı hareketler, uygulamalar arasında geçiş yapmayı, uygulamalar ekranına erişmeyi ve Dock, Kontrol Merkezi ve Slide Over’daki uygulamaları etkinleştirmeyi kolaylaştırıyor.” Magic Keyboard, Mayıs ayında satışa sunulacak ancak Türkiye fiyatı henüz belli değil. Amerika’da 11 inç model için 299 dolar, 12.9 inç model için 349 dolar fiyatı olacak.

LiDAR Sensörü

2020 iPad Pro LiDAR Tarayıcı ile geliyor. LiDAR, otonom araçlarda güzergah üzerindeki orta ve uzak mesafedeki engellerin saptanması için kullanılan sensörle aynı teknoloji. iPad Pro’da teknoloji, iPad’deki artırılmış gerçeklik özelliklerinin yeteneklerini artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor. Apple: “Çığır açan LiDAR Tarayıcı, herhangi bir mobil cihazda daha önce mümkün olmayan özellikleri mümkün kılar. LiDAR Tarayıcı, 5 metreye kadar uzaklıktaki çevre nesnelere olan mesafeyi ölçüyor, hem iç hem de dış mekanlarda çalışıyor ve nano saniye hızlarında foton seviyesinde çalışıyor. iPadOS’taki yeni derinlik çerçeveleri LiDAR Tarayıcı tarafından ölçülen derinlik noktalarını, hem kameralardan hem de hareket sensörlerinden gelen verileri birleştiriyor ve daha detaylı sahne algılaması için A12Z Bionic’teki bilgisayar görme algoritmalarıyla geliştiriliyor. Bu öğelerin sıkı entegrasyonu iPad Pro’da yepyeni bir AR (Artırılmış Gerçeklik) deneyimi sağlıyor.”

Ultra Geniş Kamera

iPad Pro artık tek lensli bir cihaz değil. 2020 iPad Pro, çift lensli kameraya sahip. İlk lens 12 megapiksel geniş lens, ikincisi 10 megapiksel ultra geniş lens. iPad Pro’yu sadece kamerası için kimsenin alacağını düşünmüyoruz ancak iPad’i sanat, mühendislik, inşaat, medya alanlarında kullanacak kişiler için daha güçlü kamera faydalı olabilir.

5 Adet Stüdyo Kalitesinde Mikrofon

iPad Pro, artık beş adet stüdyo kalitesinde mikrofona sahip. Bu beş mikrofon, ses kaydını daha temiz ve daha az bozulmayla yapıyor. İçerik üreticilerin seveceği bir özellik olan stüdyo kalitesinde ses kaydına imkan veriyor.

2020 iPad Pro Türkiye Fiyatı

iPad Pro 2020, Uzay Grisi ve Gümüş renk seçenekleriyle Türkiye’de de satışa çıktı. 11 inç ve 12.9 inç modeli bulunuyor. Fiyatları şu şekilde:

11 inç iPad Pro (2020) Fiyatı

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 128 GB fiyatı 6.399 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 256 GB fiyatı 7.149 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 512 GB fiyatı 8.649 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi 1 TB fiyatı 10.149 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 128 GB fiyatı 7.599 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 256 GB fiyatı 7.349 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 512 GB fiyatı 9.849 TL.

Apple iPad Pro 11" Wi-Fi + Hücresel 1 TB fiyatı 11.349 TL.

12.9 inç iPad Pro (2020) Fiyatı