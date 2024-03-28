Android 15 Tabanlı HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
Xiaomi Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak akıllı telefonları açıkladı. İşte güncelleme alan Xiaomi, POCO ve Redmi modelleri
Xiaomi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin Xiaomi, POCO ve Redmi markaları altında sayamayacağımız kadar çok telefonu var. Peki söz konusu telefonlardan hangisi Android 15 güncellemesi alacak?
Bildiğiniz üzere Xiaomi, bir süre önce uzun süredir kullandığı Android tabanlı MIUI işletim sisteminin yerini HyperOS isimli bir arayüze bırakacağını açıkladı. Peki, Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefon modelleri hangileri?
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Android 15 Tabanlı HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Akıllı Telefonlar
Android güncellemeleri konusunda adından çok söz ettiren Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin HyperOS güncellemesi alacak telefonlarının performansı da çok merak ediliyor.
Xiaomi HyperOS güncellemesi telefonları, yenilenmiş sistem uygulamalarına sahip olacak. Aynı zamanda gelişmiş arayüzü ve birtakım ek özellikleriyle de akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekeceğe benziyor. Kilit ekranı, saat stilleri, duvar kağıtları, yazı tipleri ve widget’lar HyperOS güncellemesi sayesinde daha çok gelişmiş özelliklerden oluşacak.
Modern tasarımlı kontrol merkezi de güncellemenin sunduğu önemli avantajlar arasında yer alıyor. HyperOS güncellemesi, 8.75 GB’lık alan kapladığı için selefleriyle kıyaslandığında güç tüketimi daha azdır. Dolayısıyla yeni sürüm güç tüketimi konusunda da çok avantajlıdır.
HyperOS alacak telefonlar şöyle sıralanabilir:
1. HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar
HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 11/11 Pro/11 Ultra
- Xiaomi Pad 6/6 Pro
- Xiaomi 12/12 Pro
- Xiaomi Civi 1S/2/3
- Xiaomi Mi 11X/11X Pro/11i
- Xiaomi 12T/12T Pro
- Xiaomi 11T/11T Pro
- Xiaomi Mix Fold/Fold 2/Fold 3
- Xiaomi 11i/11i Hypercharge/11 Lite
- Xiaomi 13/ 13 Pro /13 Ultra/13 Lite
- Xiaomi Pad 5/Pro 5G/ Pad 5 Pro Wi-Fi
- Xiaomi 13T/13T Pro
- Xiaomi 12S/ 12S Pro/12S Ultra/12 Lite
2. HyperOS Güncellemesi Alacak POCO Telefonlar
Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak POCO telefonlar şu şekilde sıralanabilir:
- POCO M5/M5s
- POCO C51, C55
- POCO X6/X6 Pro
- POCO M6 Pro 5G
- POCO X4 5G/X4 GT/X4 Pro 5G
- POCO F5/F5 Pro
- POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G
- POCO X5/X5 Pro
- POCO F4/F4 GT
3. HyperOS Güncellemesi Alacak Redmi Telefonlar
HyperOS güncellemesi alacak Redmi telefonlar şunlardır:
- Redmi Note Discovery
- Redmi Note 11R/11T Pro/ 11T Pro+ ve 11 serisindeki cihazlar
- Redmi K60/K60E/K60 Pro/ K60 Ultra
- Redmi K40/K40 Pro/ K40 Pro+ /K40S / K40 Gaming
- Redmi Note 12/12 Pro/12 Pro+ /12 Pro Speed/12 S/12 Turbo
- Redmi K50/ K50 Pro/ K50 Gaming/K50i/K50 Ultra
- Redmi Note 13/ 13 Pro/13 Pro+/13R Pro
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