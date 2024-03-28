Android 15 Tabanlı HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

Xiaomi, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin Xiaomi, POCO ve Redmi markaları altında sayamayacağımız kadar çok telefonu var. Peki söz konusu telefonlardan hangisi Android 15 güncellemesi alacak?

Bildiğiniz üzere Xiaomi, bir süre önce uzun süredir kullandığı Android tabanlı MIUI işletim sisteminin yerini HyperOS isimli bir arayüze bırakacağını açıkladı. Peki, Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefon modelleri hangileri?

Android 15 Tabanlı HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi, Redmi ve POCO Akıllı Telefonlar

Android güncellemeleri konusunda adından çok söz ettiren Çinli teknoloji şirketi Xiaomi’nin HyperOS güncellemesi alacak telefonlarının performansı da çok merak ediliyor.

Xiaomi HyperOS güncellemesi telefonları, yenilenmiş sistem uygulamalarına sahip olacak. Aynı zamanda gelişmiş arayüzü ve birtakım ek özellikleriyle de akıllı telefon kullanıcılarının dikkatini çekeceğe benziyor. Kilit ekranı, saat stilleri, duvar kağıtları, yazı tipleri ve widget’lar HyperOS güncellemesi sayesinde daha çok gelişmiş özelliklerden oluşacak.

Modern tasarımlı kontrol merkezi de güncellemenin sunduğu önemli avantajlar arasında yer alıyor. HyperOS güncellemesi, 8.75 GB’lık alan kapladığı için selefleriyle kıyaslandığında güç tüketimi daha azdır. Dolayısıyla yeni sürüm güç tüketimi konusunda da çok avantajlıdır.

HyperOS alacak telefonlar şöyle sıralanabilir:

1. HyperOS Güncellemesi Alacak Xiaomi Telefonlar

HyperOS güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar:

Xiaomi 14

Xiaomi 11/11 Pro/11 Ultra

Xiaomi Pad 6/6 Pro

Xiaomi 12/12 Pro

Xiaomi Civi 1S/2/3

Xiaomi Mi 11X/11X Pro/11i

Xiaomi 12T/12T Pro

Xiaomi 11T/11T Pro

Xiaomi Mix Fold/Fold 2/Fold 3

Xiaomi 11i/11i Hypercharge/11 Lite

Xiaomi 13/ 13 Pro /13 Ultra/13 Lite

Xiaomi Pad 5/Pro 5G/ Pad 5 Pro Wi-Fi

Xiaomi 13T/13T Pro

Xiaomi 12S/ 12S Pro/12S Ultra/12 Lite

2. HyperOS Güncellemesi Alacak POCO Telefonlar

Android 15 tabanlı HyperOS güncellemesi alacak POCO telefonlar şu şekilde sıralanabilir:

POCO M5/M5s

POCO C51, C55

POCO X6/X6 Pro

POCO M6 Pro 5G

POCO X4 5G/X4 GT/X4 Pro 5G

POCO F5/F5 Pro

POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G

POCO X5/X5 Pro

POCO F4/F4 GT

3. HyperOS Güncellemesi Alacak Redmi Telefonlar

HyperOS güncellemesi alacak Redmi telefonlar şunlardır: