Remorses
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 32.23 GB
- Üretici Twistedline Games
-
Remorses, Westbrook Malikanesi'ni araştırdığımız bir psikolojik korku oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Oyun, isminden de anlaşılacağı üzere ana karakterin geçmişte yaptığı hatalar, bastırılmış anılar ve vicdan azapları üzerine kuruludur.
- Oyun, klostrofobik mekanları, minimalist ışıklandırmaları ve karanlık atmosferiyle dikkat çeker.
- Karşınıza çıkan engeller ve bulmacalar sadece birer mekanik değildir; her biri karakterin zihnindeki bir travmayı veya pişmanlığı sembolize eder.
Akıl sağlığınızı korumak için pencereleri açmak zorunda olduğunuz Remorses, psikolojik korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kötülüğe karşı mücadele ettiğiniz bu oyunda, büyücülük öğrenecek ve atmosferik ortamları keşfedeceksiniz.
Westbrook Malikanesi'ni araştırdığınız bu oyunda, korkunç cevaplar arayacaksınız. Büyücülük için evdeki malzemeleri kullanmalı ve zehir hazırlamaya çalışmalısınız. Tabii tüm bunları yapabilmek için çeşitli bulmacaları çözmek zorundasınız.
Temiz hava almak ve zihni toparlamak için penceleri açmanız gerektiğini söylemiştik. Bu, hayatta kalmak için tek seçeneğinizdir.
Remorses İndir
Korkunç atmosferde psikolojinizi zorlarken bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Rahatsız edici her anıyla mükemmel bir korku deneyimi sunan Remorses'i indirin ve akıl sağlığınızı koruyarak malikanenin tüm sırlarını çözün!
Remorses Sistem Gereksinimleri
- İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 64-bit
- İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- BELLEK: 8 GB RAM
- EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580
- DEPOLAMA: 33 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Remorses bir "Jumpscare" oyunu mu?
Hayır. Oyun ucuz ani korkutmalardan ziyade, yavaş yavaş tırmanan bir psikolojik gerilim atmosferi sunar. Sizi sürekli rahatsız eden tekinsiz bir ortam ve zihinsel bir gerilim ön plandadır.
Oyunda birden fazla son (Multiple Endings) var mı?
Evet. Oyun boyunca verdiğiniz kararlar, bulmacaları çözme şekliniz ve çevreyle olan etkileşiminiz karakterin kaderini doğrudan etkiler. Bu da hikayenin farklı finallere ulaşmasını sağlar.
Oyunun oynanış süresi ne kadar?
Remorses, oyuncunun bulmacaları çözme hızına ve etrafı ne kadar detaylı araştırdığına bağlı olarak ortalama 4 ila 6 saat arası bir deneyim sunmaktadır. Farklı sonları görmek için tekrar oynanabilirliği mevcuttur.
Sistem gereksinimleri yüksek mi?
Hayır, oyun bağımsız (indie) bir yapım olduğu için oldukça iyi optimize edilmiştir. Giriş ve orta segment ekran kartlarında (örneğin GTX 1060 veya RX 580 ve üzeri) akıcı bir şekilde 60 FPS değerlerinde oynanabilir.
Türkçe dil desteği bulunuyor mu?
Oyun, hikaye anlatımına ve metinlere dayalı bir yapıda olduğu için menü ve alt yazı bazında Türkçe dil desteğine sahiptir. Bu sayede hikayedeki felsefi ve psikolojik detayları kaçırmadan ilerleyebilirsiniz.