Remorses, Westbrook Malikanesi'ni araştırdığımız bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, isminden de anlaşılacağı üzere ana karakterin geçmişte yaptığı hatalar, bastırılmış anılar ve vicdan azapları üzerine kuruludur.

Oyun, klostrofobik mekanları, minimalist ışıklandırmaları ve karanlık atmosferiyle dikkat çeker.

Karşınıza çıkan engeller ve bulmacalar sadece birer mekanik değildir; her biri karakterin zihnindeki bir travmayı veya pişmanlığı sembolize eder.

Akıl sağlığınızı korumak için pencereleri açmak zorunda olduğunuz Remorses, psikolojik korku oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kötülüğe karşı mücadele ettiğiniz bu oyunda, büyücülük öğrenecek ve atmosferik ortamları keşfedeceksiniz.

Westbrook Malikanesi'ni araştırdığınız bu oyunda, korkunç cevaplar arayacaksınız. Büyücülük için evdeki malzemeleri kullanmalı ve zehir hazırlamaya çalışmalısınız. Tabii tüm bunları yapabilmek için çeşitli bulmacaları çözmek zorundasınız.

Temiz hava almak ve zihni toparlamak için penceleri açmanız gerektiğini söylemiştik. Bu, hayatta kalmak için tek seçeneğinizdir.

Korkunç atmosferde psikolojinizi zorlarken bir yandan da bulmacaları çözmeye çalışacaksınız. Rahatsız edici her anıyla mükemmel bir korku deneyimi sunan Remorses'i indirin ve akıl sağlığınızı koruyarak malikanenin tüm sırlarını çözün!

Remorses Sistem Gereksinimleri

İŞLETIM SISTEMI: Windows 10/11 64-bit

İŞLEMCI: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

BELLEK: 8 GB RAM

EKRAN KARTI: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 580 DEPOLAMA: 33 GB kullanılabilir alan