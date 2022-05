Samsung Electronics Co., LTD.

Samsung Notes ile bilgisayarınızda not tutabileceksiniz.

Doğukan Çağlakpınar - 49 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

Windows kullanıcıları için Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan Samsung Notes ile kolay bir şekilde not tutabileceksiniz. Kullanıcılara günlük işlerini yazma ve unutmama gibi kolaylıklar sağlayan Samsung Notes indir sade tasarımı ile kullanıcılarından tam puan aldı. Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan Samsung Notes, gelişmiş yapısı ile kullanıcılarına işlevsel özellikler sunuyor. Uygulama sayesinde not, görüntü, ses veya müzik içeren notları oluşturma fırsatı veren uygulama’da S Pen kullanmak da mümkün. Kolay bir şekilde not oluşturabileceğiniz uygulama sade ve şık bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Samsung Notes Özellikleri

Basit not oluşturma,

Not, görüntü, ses ve müzik notları kaydetme,

Sesli kayıt alma,

El yazısı simgeler,

Çeşitli fırça ve renkler ile çizimler yapma,

Çeşitli yazma araçları,

Hızlı ve pratik,

Ücretsiz kullanım,

80 farklı dil,

El ile yazılan notları anında yazıya döken başarılı uygulama ücretsiz yapısı ile günümüzde milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Türkçe dil desteğine ek olarak 80 farklı dil seçeneğini bünyesinde bulunduran yapım, sesli notlar tutmanın yanı sıra resimli notlar tutmaya da olanak tanıyor. Oldukça basit bir kullanıma sahip olan yapımda kullanıcılara pek çok farklı renk ve fırça türü sunuluyor. Kullanıcılar bu notları çeştli renkler ile süsleyebilecek ve kendi el yazıları ile notlar tutabilecekler.

Samsung Notes İndir

Microsoft Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan not tutma uygulaması Samsung Notes kullanıcı kitlesini artırmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğine de sahip olan uygulamayı hemen indirebilir ve bilgisayarınızda notlarınızı tutabilirsiniz.