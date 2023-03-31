Windows 10'da Varsayılan Uygulamalar Nasıl Değiştirilir?

Günümüzde en sık kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows 10, 2015 yılında hayatımıza girmiştir. Windows 11 2021 yılında hayatımıza girmiş olsa da hala en popüler işletim sistemleri arasında Windows 10 bulunuyor. Ancak Windows 10 işletim sistemi bazı varsayılan uygulamalarla karşımıza geliyor.

Windows işletim sistemi; şarkı, film, fotoğraf ya da web sayfası gibi dosya türleri için varsayılan programlar belirliyor. Varsayılan programlar dışında, kendi tercih ettiğiniz programları kullanmak için de dosya türlerine göre ayarlama yapmanız gerekiyor.

Windows 10’un otomatik olarak kullandığı varsayılan programlar, birçok kullanıcının hoşuna gitmeyebilir. Bu nedenle farklı bir program kullanmak istiyorsanız varsayılan uygulamayı değiştirmeyi öneriyoruz.

Nadir de olsa Windows 10 kullanıcıları varsayılan uygulamalardan şikayetçi. Peki, kısa bir bilginin ardından Windows 10 varsayılan uygulama nasıl değiştirilir? İsterseniz gelin yakından bakalım.

Windows 10 Varsayılan Uygulama Değiştirme

Bilgisayarınızın sol alt kısmında bulunan arama bölümüne tıklayın.

Arama kısmına; “Ayarlar” yazın.

Uygulamalar kısmına giriş yapın.

Varsayılan uygulamalar tıklayın.

Değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçin.

işlem tamamlanmış olacaktır.

Eğer yukarıda bulunan işlemler size uzun geliyorsa yapmanız gereken adımlardan bir diğeride değiştirmek istediğin uygulamaya sağ tıklayın ve “Birlikte aç” seçeneğine tıklayın. Değiştirmek istediğiniz uygulamayı seçin ve aşağıda bulunan “varsayılan olarak ayarla” seçeneği aktif edin. Bu sayede varsayılan uygulama sorunundan kurtulacaksınız.

Windows 10 kullanıcıları özellikle tarayıcı kullanırken Edge programının varsayılan olarak açılmasından şikayetçiydi. Bundan ötürü Chrome veya Opera gibi tarayıcı kullanırken zorluk yaşıyorlardır. Eğer sizler de böyle bir şey yaşıyorsanız yukarıdaki adımları uygulayarak işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Bu içeriğimizde sizler için baş belası olan Windows 10 varsayılan uygulama sorununa değindik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.