4 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Scam Line, yalan söyleyerek görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir sosyal aldatma oyunudur.

Berkcan Aktürk - 18 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Scam Line'da dolandırıcı sizsiniz. İnsanları kandırmak, verilerini ele geçirmek ve hedefleri tutturmak için "sosyal mühendislik" tekniklerini kullanmanız gerekiyor.

Oyunun kalbi, telefon görüşmeleridir. Karşınızdaki kişiyi ikna etmek için doğru diyalog seçeneklerini seçmeli, onların güvenini kazanmalı ve panik yapmadan sistemi manipüle etmelisiniz.

Kazandığınız paralarla sadece kendi hayatınızı devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekipmanınızı da geliştiriyorsunuz.

Scam Line, 4 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir aldatma oyunudur. Çeşitli modları oyunculara sunan Scam Line'da, yalancı olmalı ve arkadaşlarınızı kandırarak oyunları kazanmaya çalışmalısınız. Sadece eski bir telefon üzerinden konuştuğunuz bu oyunda, tüm oyuncu sesleri değiştirilmiş bir şekilde sunuluyor.

Oyunun en bilinen moduna gelecek olursak; bir odaya kilitleniyorsunuz ve odanızdaki telefon ile arkadaşlarınızın hangi odada olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Odaların numaralarını ve kimin kaldığını doğru bilirseniz, görevi tamamlamış olacaksınız.

Grafikleri, oynanışı ve modlarıyla ön plana çıkan Scam Line, piyasaya sürülmesinin ardından oldukça sevildi. Toplamda 12 adet görev bulunan bu oyunda, insanları ne kadar iyi okuyabildiğinizi görebilir ve yalan söyleme pratiği yapabilirsiniz.

Scam Line İndir

Scam Line'da doğru bir seçim yoktur. Karşınızdakine yalan söyleyip tam tersi sonuca ulaşmalı ve artı bir puan almalısınız. Blöf yapın, yalan söyleyin ve manipüle edin.

Siz de Scam Line indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli ve bol yalan dolu bir oyun deneyimi yaşayın!

Scam Line Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-4350 (quad-core)

Intel® Core™ i5-4670 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-4350 (quad-core) Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: integrated graphics card

integrated graphics card DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 1 GB kullanılabilir alan