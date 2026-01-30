Scam Line
4 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz Scam Line, yalan söyleyerek görevleri tamamlamaya çalıştığınız bir sosyal aldatma oyunudur.
⚡ Önemli Bilgiler
- Scam Line'da dolandırıcı sizsiniz. İnsanları kandırmak, verilerini ele geçirmek ve hedefleri tutturmak için "sosyal mühendislik" tekniklerini kullanmanız gerekiyor.
- Oyunun kalbi, telefon görüşmeleridir. Karşınızdaki kişiyi ikna etmek için doğru diyalog seçeneklerini seçmeli, onların güvenini kazanmalı ve panik yapmadan sistemi manipüle etmelisiniz.
- Kazandığınız paralarla sadece kendi hayatınızı devam ettirmekle kalmıyor, aynı zamanda ekipmanınızı da geliştiriyorsunuz.
Scam Line, 4 ila 8 oyuncuya kadar oynayabileceğiniz bir aldatma oyunudur. Çeşitli modları oyunculara sunan Scam Line'da, yalancı olmalı ve arkadaşlarınızı kandırarak oyunları kazanmaya çalışmalısınız. Sadece eski bir telefon üzerinden konuştuğunuz bu oyunda, tüm oyuncu sesleri değiştirilmiş bir şekilde sunuluyor.
Oyunun en bilinen moduna gelecek olursak; bir odaya kilitleniyorsunuz ve odanızdaki telefon ile arkadaşlarınızın hangi odada olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Odaların numaralarını ve kimin kaldığını doğru bilirseniz, görevi tamamlamış olacaksınız.
Grafikleri, oynanışı ve modlarıyla ön plana çıkan Scam Line, piyasaya sürülmesinin ardından oldukça sevildi. Toplamda 12 adet görev bulunan bu oyunda, insanları ne kadar iyi okuyabildiğinizi görebilir ve yalan söyleme pratiği yapabilirsiniz.
Scam Line İndir
Scam Line'da doğru bir seçim yoktur. Karşınızdakine yalan söyleyip tam tersi sonuca ulaşmalı ve artı bir puan almalısınız. Blöf yapın, yalan söyleyin ve manipüle edin.
Siz de Scam Line indirin ve arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli ve bol yalan dolu bir oyun deneyimi yaşayın!
Scam Line Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel® Core™ i5-4670 (quad-core) / AMD® FX-Series™ FX-4350 (quad-core)
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: integrated graphics card
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
Sıkça Sorulan Sorular
Bu oyun gerçek hayatta dolandırıcılığı mı öğretiyor?
Hayır. Oyun tamamen kurgusal bir parodi ve simülasyondur. Geliştirici, bu karanlık sektörü bir oyun mekaniği olarak sunarak aslında bu işlerin arkasındaki tuhaf dünyayı hicvetmektedir.
Türkçe dil desteği var mı?
Scam Line'da Türkçe dil desteği bulunuyor.
Arkadaşlarımla aynı odada mı başlıyorum?
Hayır. Oyunun en can alıcı noktası bu. Her oyuncu kendi odasına hapsedilir. Diğerlerini göremezsin, onlara sadece eski bir cep telefonu aracılığıyla ulaşabilirsin.
Bilgiyi nasıl silaha dönüştürürüm?
Örneğin, başkalarının oda numaralarını onlardan önce öğrenmek sana stratejik bir üstünlük sağlar. Kime neyi, ne zaman söyleyeceğin (veya hangi yalanı uyduracağın) tamamen senin manipülasyon yeteneğine bağlıdır.
Oyunda herkes kazanabilir mi?
Maalesef hayır. İttifaklar kursan ve anlaşmalar yapsan da oyunun sonunda sadece tek bir kazanan koltuğu var. Bu da "en yakın dostunun" sana son saniyede neden ihanet ettiğini açıklar.