Gelmiş Geçmiş En İyi MMORPG Oyunlar

En iyi MMORP oyunları hangileri? Çevrimiçi rol yapma oyunları, yani MMORPG'ler, biz oyunculara sadece bir oyun değil aynı zamanda devasa sanal dünyalar ve canlı topluluklar sunuyor. Eğer siz de bu deneyimi yaşamak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazımızda yıllar içinde milyonlarca oyuncuyu kendine bağlamış gelmiş geçmiş en iyi MMORPG oyunları sizler için listeledik.

En İyi MMORPG Oyunlar Listesi

En iyi MMORPG oyunlar listesinde yer alan yapımlar hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz. Listemizce World of Warcraft'tan tutun da The Elder Scrolls Online'a kadar pek çok efsane yapım bulunuyor.

RuneScape

Basit grafikleriyle başlayan ancak sürekli gelişen içeriğiyle milyonları peşinden sürükleyen, devasa bir bilgi birikimi ve zanaat sistemi sunan bir klasik. Hem Old School RuneScape (OSRS) hem de RuneScape 3 (RS3) versiyonlarıyla geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir. Oyunun "sandbox" yapısı ve oyunculara sunulan eşsiz özgürlük, onu en iyi MMORPG'ler arasına sokmuştu

Diablo 2

Bir RYO klasiği olmasının yanı sıra, oyuncuları sürekli eşya peşinde koşmaya iten bağımlılık yapıcı oynanışı ve karanlık atmosferiyle türün en sevilenlerinden. Remastered versiyonu Diablo 2: Resurrected ile popülaritesini koruyor. Benzersiz sınıf tasarımları ve "loot" odaklı döngüsüyle ARPG/MMORPG melezlerinin en iyi örneklerinden biridir.

World of Warcraft

MMORPG denince akla ilk gelen isimlerden biri. Zengin lore'u, sürekli eklenen içerikleri, devasa ve canlı dünyasıyla türü domine eden bir fenomen. Hem güncel versiyonu hem de klasik sunucularıyla farklı kitlelere hitap ediyor. Raid'leri, zindanları, PvP savaş alanları ve sürekli gelişen hikayesiyle türün tahtına oturmuş, gelmiş geçmiş en iyi MMORPG oyunları arasında tartışmasız bir numaradır.

Guild Wars 2

Dinamik etkinlik sistemi, etkileyici görselleri ve abonelik ücreti olmamasıyla öne çıkan, oyuncu dostu bir deneyim sunan modern bir klasik. Hikaye odaklı ilerleyişi, benzersiz yetenek sistemi ve WvW (World vs. World) gibi devasa PvP modlarıyla dikkat çeker. Özellikle oyuncu dostu modeliyle dikkat çeken en iyi MMORPG oyunlarından biridir.

The Elder Scrolls Online

Popüler Elder Scrolls evreninin zenginliğini çevrimiçi bir deneyime taşıyan, görev odaklı ve keşfe dayalı bir MMORPG. Solo oynanışı sevenler için de idealdir. Tamamen seslendirilmiş görevleri ve tanıdık evreniyle hem Elder Scrolls hayranlarını hem de yeni oyuncuları kendine çekiyor, geniş içeriğiyle en iyi MMORPG'ler listesinde yerini alıyor.

Star Wars: The Old Republic

Star Wars evreninde kendi hikayenizi yazmanıza olanak tanıyan, güçlü hikaye anlatımı ve seslendirme yetenekleriyle dikkat çeken bir yapım. Sith veya Jedi olarak kendi kaderinizi çizebilirsiniz. Her sınıfın kendine özgü sürükleyici bir hikaye örgüsü vardır; bu da onu hikaye tabanlı en iyi MMORPG oyunları arasına sokar.

Final Fantasy XIV: Endwalker

Küllerinden doğarak inanılmaz bir başarı yakalamış, sürükleyici hikayesi, muhteşem müzikleri ve aktif topluluğuyla eleştirmenlerden tam not alan bir başyapıt. Her genişleme paketiyle kalitesini artırır ve özellikle hikaye anlatımıyla öne çıkarak modern MMORPG'lerin en iyi örneklerinden biridir.

Wildstar

Özgün sanat tarzı ve yüksek aksiyonlu dövüş sistemiyle dikkat çekse de, ne yazık ki kısa ömürlü olmuş ancak oyuncular tarafından hala özlemle anılan bir oyun. Challenger yapısı ve zorlu raid'leriyle hardcore oyunculara hitap etmiştir.

Star Trek Online

Ünlü bilim kurgu evreninde kendi uzay geminizi yönetmenize ve Yıldız Filosu'nun bir parçası olmanıza olanak tanıyan eşsiz bir MMORPG. Hem uzay hem de yer tabanlı savaşlar sunar ve Trekkie'ler için vazgeçilmez bir deneyimdir. Niş bir kitleye hitap etse de, alanında en iyilerden biri olarak görülür.

Lord of the Rings Online

J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya'sında geçen, atmosferi ve detaylara verilen önemle hayranlık uyandıran bir macera. Kitapların hayranları için birebir bir deneyim sunar ve hobbit, elf, cüce gibi ikonik ırklarla oynamanıza izin verir. Evrenine sadık yapısıyla en iyi MMORPG oyunları arasında yer alır.

Black Desert Online

Çarpıcı grafikleri, dinamik aksiyon tabanlı dövüş sistemi ve derinlemesine zanaat/ekonomi sistemleriyle öne çıkan bir yapım. Açık dünya PvP'si ve kuşatma savaşları oldukça popülerdir. Oyunun "life skill" sistemleri de oldukça derin ve oyuncuya farklı yollar sunarak detaylı MMORPG'ler arayanlara hitap eder.

Knight Online

Türkiye'de ve dünyada geniş bir kitleye ulaşmış, basit ama bağımlılık yapıcı PvP savaşları ve lonca sistemiyle klasikleşmiş bir MMORPG. Yıllara meydan okuyan bir yapım olup, özellikle klan savaşları ve kale kuşatmalarıyla bilinir. Özellikle Türkiye'de efsanevi MMORPG oyunları arasında gösterilir.

Metin2

Doğu fantezisi temalı, PvP ağırlıklı ve büyük topluluğuyla bilinen, özellikle Türkiye'de büyük bir popülariteye sahip olan bir diğer klasik. Ticaret ve karakter gelişimi ön plandadır. "Pazar" sistemi ve lonca savaşları popüler özellikleridir. Türkiye'de oynanan en iyi MMORPG'lerden biridir.

Albion Online

Tamamen oyuncu odaklı ekonomisi, "ne istersen o ol" felsefesi ve full-loot PvP'siyle hardcore MMORPG sevenlere hitap eden özgün bir yapım. Riskli ama ödüllendirici bir dünya sunar. Her eşyanın oyuncular tarafından üretildiği bir ekonomiye sahiptir, bu da onu benzersiz MMORPG oyunlarından biri yapar.

DC Universe Online

DC Comics evreninde kendi süper kahramanınızı veya süper kötünüzü yaratmanıza ve ikonik karakterlerle etkileşime geçmenize olanak tanıyan bir oyun. Çizgi roman hayranları için idealdir. Kendi güçlerinizi ve kostümünüzü özelleştirebilirsiniz, tematik en iyi MMORPG'ler arayanlara hitap eder.

Karakter yaratma ekranında uzun vakit geçirebileceğiniz ve detaylı özelleştirmeler yapabileceğiniz bu oyun DC severler için eşsiz bir oyun. Geçtiğimiz yıllarda çıkan DC Universe Online'ı indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

EVE Online

EVE Online bu listede bulunan en sıradışı MMO’lardan bir tanesi. Uzay MMO’su diyebileceğimiz bu oyunu öğrenmek ve oynamak oldukça zor. Öğrenmeye, gelişmeye ve tecrübeye dayalı bir MMO olan EVE Online’ı kavramak gerçekten çok zor.

Bilim kurgu oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden EVE Online'da uzay boşluğunda süzülen gemiler ilginizi çekiyorsa ve zor oyunlardan hoşlanıyorsanız EVE Online’a brir göz atmanızı öneririz. Hatırı sayılır miktardaki Türk oyuncusu da bulunan bu oyun sizleri uzun saatler boyunca PC başında tutacak.

Blade & Soul

Akıcı dövüş sistemi, etkileyici anime tarzı grafikleri ve Uzak Doğu temalı mistik atmosferiyle dikkat çeken bir MMORPG. Hızlı ve kombo tabanlı savaşlara sahiptir. Özellikle PvP ve dövüş mekanikleriyle öne çıkar, aksiyon odaklı MMORPG'ler sevenler için idealdir.

New World

Amazon Games tarafından geliştirilen, görsel olarak etkileyici dünyası, aksiyon tabanlı dövüş sistemi ve bölge kontrolü mekanikleriyle öne çıkan yeni nesil bir MMORPG. Zanaat ve bölgelerin ele geçirilmesi önemlidir. Yeni çıkan MMORPG oyunları arasında önemli bir yere sahiptir.

Lost Ark

Hızlı ve aksiyon dolu dövüş mekanikleri, zengin hikaye anlatımı ve bol miktarda son oyun (endgame) içeriğiyle Batı'da hızla popülerleşen bir ARPG/MMORPG melezi. İzometrik kamera açısıyla dikkat çeker. Yüksek kaliteli sinematikler ve yoğun raid içerikleri sunarak yeni nesil MMORPG'lerin önde gelenlerinden olmuştur.

EverQuest

Modern MMORPG'lere ilham vermiş, türün babalarından sayılan bir klasik. Karmaşık raid'leri ve parti odaklı oynanışıyla bilinir. Batı MMORPG'lerinin temelini atmıştır. Tarihteki en etkili MMORPG oyunlarından biridir.

Ultima Online

Modern MMORPG'lere ilham vermiş, türün babalarından sayılan bir klasik. Karmaşık raid'leri ve parti odaklı oynanışıyla bilinir. Batı MMORPG'lerinin temelini atmıştır. Tarihteki en etkili MMORPG oyunlarından biridir.

Lineage II

Güçlü PvP savaşları, klan savaşları ve destansı kuşatma mekanikleriyle bilinen, Doğu kökenli popüler bir MMORPG. Grafikleri zamanına göre oldukça etkileyiciydi ve "grind" mekanikleriyle tanınırdı. Klan savaşları ve hiyerarşik yapısıyla stratejik MMORPG'ler arayanlara hitap etmiştir.

Dark Age of Camelot

Üç farklı diyarın birbirine karşı savaştığı realm vs. realm (RvR) PvP sistemiyle çığır açan bir oyun. Bu alandaki standartları belirlemiş ve geniş çaplı PvP savaşlarının nasıl olabileceğini göstermiştir. RvR'ın en iyi MMORPG oyunları arasında zirvededir.

Secret World Legends

Modern dünyada geçen, korku ve komplo teorileriyle dolu, gizemli görevlere odaklanan eşsiz bir MMORPG. Hikaye anlatımı ön plandadır ve geleneksel sınıf sistemleri yerine daha esnek yetenek ağaçları sunar. Farklı temalı MMORPG'ler arayanlar için eşsiz bir deneyimdir.

City of Heroes

Kendi süper kahramanınızı veya süper kötünüzü yaratıp suçla mücadele ettiğiniz (veya suç işlediğiniz) eşsiz bir oyun. Karakter özelleştirme derinliğiyle öne çıkmıştır ve oyunculara gerçek bir süper güç deneyimi sunmuştur. En kapsamlı karakter özelleştirmesine sahip MMORPG oyunlarından biridir.

Silkroad Online

İpek Yolu efsanesini temel alan, Çin ve Avrupa karakter sınıflarıyla özgün bir deneyim sunan bir MMORPG. Özellikle Ticaret, Avcı ve Hırsız meslekleri arasındaki PvP mekanikleriyle ve kendine has "grind" yapısıyla geniş bir oyuncu kitlesi edinmiştir. Asya temalı MMORPG oyunları arasında popülerliğini korumuştur.

MMORPG Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Bir MMORPG'ye başlarken, oyun deneyiminizi doğrudan etkileyecek birkaç önemli faktörü göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır:

Oyun Tarzı: Daha çok rol yapma (RYO) öğeleri mi, aksiyon dolu dövüşler mi, yoksa taktiksel savaşlar mı aradığınıza karar verin.

Daha çok rol yapma (RYO) öğeleri mi, aksiyon dolu dövüşler mi, yoksa taktiksel savaşlar mı aradığınıza karar verin. Topluluk: Oyunun aktif ve canlı bir oyuncu topluluğu olması, özellikle uzun vadede keyifli bir deneyim için kritik öneme sahiptir. Forumları ve Discord sunucularını kontrol edebilirsiniz.

Oyunun aktif ve canlı bir oyuncu topluluğu olması, özellikle uzun vadede keyifli bir deneyim için kritik öneme sahiptir. Forumları ve Discord sunucularını kontrol edebilirsiniz. İçerik Güncellemeleri: Düzenli olarak yeni içerik (genişleme paketleri, görevler, etkinlikler) sunan bir oyun, ilginizi canlı tutacaktır. Ekonomi ve Ödeme Modeli: Oyunun abonelik sistemiyle mi, satın al-oyna modeliyle mi, yoksa ücretsiz (F2P) mi çalıştığını öğrenin. Oyun içi mağazanın dengeyi ne kadar etkilediğine de bakın.

Düzenli olarak yeni içerik (genişleme paketleri, görevler, etkinlikler) sunan bir oyun, ilginizi canlı tutacaktır. PvP/PvE Dengesi: Oyuncuya karşı oyuncu (PvP) ve oyuncuya karşı çevre (PvE) içeriğinin ne kadar dengeli olduğu veya sizin tercih ettiğiniz oynanış tarzına ne kadar uygun olduğu değerlendirilmelidir.