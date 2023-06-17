Undawn Sistem Gereksinimleri Neler? Undawn Kaç GB?

Undawn sistem gereksinimleri, Will Smith'in yer aldığı ücretsiz hayatta kalma oyununu oynamak isteyen oyuncular için oldukça önemlidir çünkü bilgisayarda bulunan donanım, gereksinimleri karşılamadığı takdirde kasma ve donma gibi can sıkıcı problemler yaşanır.

Lightspeed Studios tarafından geliştirilen ve Level Infinite tarafından yayımlanan Undawn 14 Haziran 2023 tarihinde oynaması ücretsiz olarak PC, Android ve iOS platformlarına sunuldu. Eğer oyunu oynamak istiyorsanız rehberimize göz atabilir ve böylece Undawn'ı PC veya telefon kaldırır mı sorusunun yanıtını öğrenebilirsiniz.

Undawn Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i5 4430

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Undawn oyununu minimum ayarlarda oynayabilmek için en az Intel Core i5 4430 işlemcisi gerekiyor. Oyun ayrıca 4 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor. Ekran kartı tarafında ise en az NVIDIA GeForce GTX 660 isteniyor.

Undawn Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 2060

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Hayatta kalma oyunları arasında yerini alan Undawn'ı yüksek ayarlarda oynamak için en az Intel Core i7-8700 işlemcisi ve en az NVIDIA GeForce GTX 2060 ekran kartı gerekiyor. RAM tarafında ise en az 16 GB isteniyor.

Undawn Mobile Sistem Gereksinimleri (Android / iPhone)

iOS: iPhone 6s veya üzeri

Android: Snapdragon 460 / MediaTek Helio P60 / HiSilicon Kirin 970, en az 3 GB RAM

Minimum sistem gereksinimlerine göre iOS sürümü için en az iPhone 6s gerekiyor. Android sürümünde ise en az Snapdragon 460, MediaTek Helio P60 veya HiSilicon Kirin 970 işlemcisinin yanı sıra en az 3 GB RAM isteniyor.

Önerilen sistem gereksinimlerine göre en az iPhone 11 Pro Max modeline ihtiyaç duyuluyor. Android versiyonunda işlemci tarafında en az Snapdragon 865 ya da MediaTek 6020, RAM tarafında ise en az 8 GB gerekiyor.

Undawn Kaç GB Yer Kaplıyor?

Undawn PC'de 20 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuyor. Eğer bilgisayarınızda yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa artık oynamadığınız oyunları veya programları silebilirsiniz. Bu işlem için program kaldırma araçlarını kullanabilirsiniz. Kapsamlı temizlik yapan bu araçlar, kolayca boş alan elde edilmesini sağlar.

Undawn Kaç GB RAM İstiyor?

Kaliteli grafikleriyle dikkat çeken Undawn isimli oyun minimum ayarlarda en az 4 GB, önerilen ayarlarda ise en az 16 GB RAM'e ihtiyaç duyuyor.

Undawn Nasıl Bir Oyun?

Undawn, hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyundur. Kendi evinizi inşa etmenize imkân tanıyan oyunda çeşitli silahlar elde edebilir ve sahip olduğunuz silahları özelleştirebilirsiniz. Silahların yanı sıra karakterinizi ve üssünüzü de kişiselleştirebilirsiniz.

Motosiklet ve otomobil kullanabilmenizi sağlayan oyunda PvE ve PvP modları bulunuyor. PvE modunda zombilere karşı, PvP modunda ise diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz.

Undawn Türkçe Dilini Destekliyor mu?

Evet, Undawn olarak isimlendirilen popüler oyun Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip. Türkçenin yanı sıra İngilizce Japonca ve Korece dahil olmak üzere birçok dil seçeneği mevcut.

Bu yazıda Undawn minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler sorusu dahil olmak üzere pek çok soruyu yanıtladık. Peki, sizce ölümcül salgının yaşandığı bir dünyada geçen oyun başarılı mı? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.