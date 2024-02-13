2024 Volkswagen T-Cross Özellikleri ve Fiyatı

Volkswagen, T-Cross modelini yeniledi ve 2024'e etkileyici bir giriş yaptı. Teknolojik güncellemeler ve donanımsal geliştirmeler ile donatılan T-Cross, modern ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Yılın ilk çeyreğinde showroomlarda yer alması planlanan model, 3 farklı donanım seçeneği ile farklı ihtiyaçlara hitap ediyor. Biz de bu yazımızda, Volkswagen'in uygun fiyatlı SUV modeli T-Cross'a gelen yenilikleri ve satış fiyatını inceleyeceğiz.

2024 Volkswagen T-Cross Özellikleri

Hem Türkiye'de hem de Avrupa pazarında sevilen bir model olan T-Cross, geniş kitleler tarafından Tiguan ve T-Roc gibi SUV araçların uygun fiyatlı bir alternatifi olarak görülüyor. Bu durumun farkında olan Volkswagen, geçtiğimiz günlerde aracın yeni versiyonunu tanıttı. Peki, yeni modelde neler var?

Yeni Volkswagen T-Cross, tasarım anlamında daha premium bir görüntü sunuyor. Ön tarafta kullanılan LED farlar ve arka stop lambaları dikkat çekiyor. Bir önceki modelde biraz daha bütçe dostu ve orta segment bir görünüm hakimken, şimdi ise malzeme kalitesinin arttığını hissettiren daha lüks bir tasarım tercih edilmiş

Yeni T-Cross'ta tüm stoplarda şerit LED'ler yerine X formundaki stop lambaları kullanılıyor. Bu detay aracın genel hatlarına sportif bir tarz kazandırıyor. Araç için üç farklı donanım seçeneği mevcut: Life, Style ve R-Line. En gelişmiş versiyon ise R-Line. Style ve R-Line versiyonlarında standart olarak IQ.LIGHT LED matrix farlar bulunur.

Alıcılara sunulan bir diğer aydınlatma paketi ise "Premium LED" olarak isimlendiriliyor. Bu paket ızgara bölümünde özel tasarlanmış şerit LED'e eşlik eden dikey LED formundaki gündüz farları ve efektli stop lambaları içeriyor. Üç paket de 1.0 litrelik TSI motor, 115 hp güç ve 200 Nm tork sunan ortak özelliklere sahip.

Tüm paketlerde DSG şanzıman kullanılıyor. Parlak sarı, mercan kırmızı ve berrak mavi gibi yeni renk seçenekleri de mevcut. İç mekanda esnek kullanıma imkan veren 14 cm ön-arka sürgülü koltuklar mevcut. Koltuklar ergonomik tasarımla geniş bacak mesafesi sunuyor.

Arka koltuklarda asimetrik katlama, ön yolcu koltuğunda ise tam katlama özelliği bulunuyor. Oturma pozisyonu isteğe göre ayarlanabiliyor. SUV araçta yüksek oturma pozisyonu sayesinde daha keyifli bir sürüş deneyimi yaşayabiliyorsunuz.

Travel Assist fonksiyonu, şerit ve hız kontrolünü kolaylaştırarak takip mesafesini korumanıza yardımcı oluyor. Dur-kalk trafikte eskisi kadar zorlanmıyorsunuz. Aracın diğer dikkat çeken özellikleri arasında 8 inçlik "Composition Media" multimedya sistemi ve "Active Info Display" dijital gösterge ekranı yer alıyor.

IQ.DRIVE sürüş desteği, şerit takibi için "Lane Assist", araç ve yaya algılama için "Front Assist" özelliklerini kullanıyor. Dinamik trafik işaretlerinin algılanması ise "Dynamic Road Sign Play" ile sağlanıyor. "Driver Attention Monitor" ise sürücünün dikkat dağınıklığı ve yorgunluk seviyesini ölçebiliyor.

2024 Volkswagen T-Cross Fiyatı

T-Cross farklı donanım seçenekleri sunuyor. Seçtiğiniz donanım ve ek paketlere göre satış fiyatı değişecektir. Yeni model için başlangıç fiyatının 1.493.000 TL civarında olması bekleniyor. Premium ek paketlere sahip R-Line paketinin fiyatı daha yüksek olacaktır. Yenilenen 2024 T-Cross, Şubat ayının sonlarında Volkswagen showroom'larında yer alacak.

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