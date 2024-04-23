En İyi Overwatch Benzeri Oyunlar

ilk kez 2016 yılında piyasaya sürülen, zamanında büyük beğeni toplayan ancak ikinci oyunu çıktıktan sonra çok büyük eleştiri yağmuruna tutulan Overwatch öyle ya da böyle büyük bir kesime ulaşmıştı. Hala büyük bir kesim bu oyunu oynamaya devam etse de yapımcı Blizzard pek çok oyuncuyu küstürdü. Oyuncular da Overwatch benzeri oyunların arayışına girdi.

Eğer siz de Overwatch benzeri oyunlar arıyorsanız doğru yerdesiniz. PvP, takım bazlı ve karakter özelliklerinizi kullanabileceğiniz oyunlar ilginizi çekiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır. Herhangi bir nedenden ötürü Overwatch oynamak istemiyorsanız aşağıdaki oyunlara bir şans vermek isteyebilirsiniz.

Overwatch Benzeri Oyunlar

Valorant

Paladins

Splatoon 3

Block N Load

Marvel Rivals

Apex Legends

Team Fortress 2

Rainbow Six Siege

Valorant

Dünyadaki en popüler oyunlardan biri olan, özellikle de bizim ülkemizde çok sahiplenilmiş bir yapım olan Valorant, Overwatch benzeri oyunlar denildiğinde akıllara gelen ilk yapımlardan biri. Tıpkı Overwatch’taki gibi kendine has bir karakter seçiyorsunuz ve takımınızla birlikte karşı takımın üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz.

Valorant ilk çıktığı zaman CS:GO’nun ve Overwatch’ın bir karışımı olarak oyuncuların zihninde yer etti. Eğer Overwatch’u ve CS’yi seviyorsanız Valorant’a bir şans verebilirsiniz.

Paladins

Overwatch benzeri oyunlar içerisinde Overwatch’a en çok benzeyen oyun olan Paladins, kesinlikle göz atmaya değer bir yapım. Overwatch ilk çıktığı zaman ücretliydi, ikinci oyun ücretsiz olarak piyasaya sunulmuştu. Paladins ise Overwatch ücretliyken Overwatch’un ücretsiz bir alternatifi olarak son derece büyük ilgi gördü.

Splatoon 3

Sadece Nintendo Switch üzerinden oynanabilen bir oyun olan Splatoon 3 TPS olmasına rağmen pek çok açıdan Overwatch’u andıran bir yapım. En iyi Nintendo Switch oyunlarından biri olan Splatoon 3 eğlence dolu bir PvP deneyimi vadediyor.

Block N Load

Minecraft ve Overwatch’un muhteşem bir karışımı olan Block N Load bu iki oyunu sevenleri buluşturuyor. Overwatch’un aksine Block N Load’da kendi üssümüzü de kendimiz yaratıyoruz. Tıpkı Minecraft’ta olduğu gibi. Oynaması ücretsiz, çok dinamik ve eğlenceli bir yapım olan Block N Load’a muhakkak bir göz atın.

Marvel Rivals

Listedeki en güncel oyunlardan biri olan Marvel Rivals Overwatch’tan epey etkilenmiş bir yapım. Adeta Marvel karakterli ile Overwatch oynuyormuşsunuz gibi. Marvel çizgi romanlarından aşina olduğumuz pek çok karakterle oynama şansı bulacağımız bu oyun pek çok kişiyi heyecanlandırdı. Özellikle de Marvel hayranlarını. Bakalım Marvel Rivals Overwatch’ı tahtından edebilecek mi?

Apex Legends

Esasında Apex Legends bir Battle Royale oyunu ancak içerisindeki çeşitli oyun modları Overwatch açlığınızı dindirebilir. Özellikle de arkadaşlarınızla oynayacak bir oyun arıyorsanız ilk bakmanız gereken yapımlardan biri Apex Legends olacaktır. Tıpkı Overwatch’taki gibi karakterlere sahip olan Apex Legends’ta da kimle oynadığınız çok önemli. Apex Legends’ta her kahramanın kendine has bir oynanışı vardır ve ekip olmak son derece önemlidir.

Team Fortress 2

Team Fortress 2 için “Overwatch benzeri oyun” dersek biraz ayıp etmiş oluruz. Zira Team Fortress 2 Overwatch’a değil, Overwatch Team Fortress 2’ye benziyor. 2007 yılında yayınlanan Team Fortress 2 hem oynanış hem de mekanik anlamda Overwatch’ın atası konumundadır. Çıkışı üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen Steam’de hala aktif oyuncusu bulunmaktadır.

Rainbow Six Siege

Overwatch’ın aksine çok daha taktiksel, gerçekçi ve anlık bir oyun olan Rainbow Six Siege’de uzmanlaşmak için yüzlerce saatinizi harcamanız lazım. Tıpkı Overwatch’ta olduğu gibi bir karakter seçiyorsunuz ve o karakterin ayırt edici özelliklerini oyun alanı içerisinde kullanabiliyorsunuz.

Rainbow Six Siege; ruh, atmosfer, silah kullanımı açısından Overwatch’tan farklı bir oyun olsa da takım bazlı PvP ve karakter odaklı oynanış ile birbirlerini andıran yapımlardır. Overwatch’ı seviyorsanız ancak daha gerçekçi ve taktiksel bir oynanış arıyorsanız Rainbow Six Siege’e muhakkak bir göz atın.

Overwatch benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz bu oyunlardan hangilerini oynadınız? Overwatch benzeri oyunlar arasından favoriniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.