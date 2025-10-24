Avast Antivirus İncelemesi: AI Destekli Dolandırıcılık Koruması ve Dahası

Güvenlik ve gizlilik alanında yıllardır kullanıcıları güvende tutan çözümler sunan Avast, en yeni dolandırıcılık koruması özelliğini herkes tarafından kullanılabilir hâle getirdi. Avast, Avast Free Antivirus için Scam Guardian ve Avast Premium Security için Scam Guardian Pro'yu tanıttı.

Avast'ın bu çözümü, son teknolojik gelişmelerle birlikte bilindik yöntemleri bırakıp daha ikna edici dolandırıcılık yöntemlere yönelen kötü amaçlı kişileri hedef alıyor.

Ücretsiz olarak sunulan yeni Avast Scam Guardian, yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıklar gibi daha çok yeni bir tür olarak nitelendirilebilecek çeşitli dolandırıcılık girişimlerine karşı koruma sunuyor. Buna ek olarak Avast Scam Guardian Pro adlı ücretli bir sürümü de bulunuyor.

Avast Premium Security'ye eklenen Scam Guardian Pro özelliği, dolandırıcıların e-posta dolandırıcılıklarına karşı da gelişmiş bir yapay zeka koruması sunuyor. İşte bu yazıda söz konusu özellikler de dahil olmak üzere hem Free Antivirus hem Premium Security'nin neler sunduğuna detaylı bir şekilde bakacağız.

Avast Free Antivirus Neler Sunuyor?

Avast Free Antivirus, özellikle dolandırıcıların en yeni yöntemlerini sonuçsuz bırakacak özelliklerler öne çıkıyor. Avast'ın ücretsiz antivirüs programının Bu tür kötü niyetli girişimleri engellemek için sunduğu özelliklerin başında Avast Scam Guardian geliyor.

Programın en önemli özelliklerinden biri olan Scam Guardian, web koruma (Web Guard) sunarak kullanıcıları güvende tutuyor. Web Guard, web sitelerinin içeriğini ve kodlarını dolandırıcılığa karşı tarar ve böylelikle kimlik avı gibi dolandırıcılık yöntemlerinden etkilenmemenizi sağlıyor.

Avast'ın bedava antivirüs programı sadece bu özelliklerle sınırlı kalmıyor. Bunlara ek olarak ağ güvenliğini de üst düzeye çıkaran Wi-Fi Inspector özelliği sunuyor. Bu, ağınızı güvenlik açıklarına karşı tarayarak kötü amaçlı kişilerin erişimini engelliyor. Dolayısıyla kişisel verilerinizi de güvende tutuyor.

Kötü amaçlı yazılımlarından performans sorunlarına kadar etkili bir çözüm olan Smart Scan, sadece bir tıklama ile zararlı yazılımları, tarayıcı eklentilerini,ve güvenlik açığı olan uygulamaları ve hatta cihazınızı yavaşlatan sorunları da belirliyor. Bu şekilde hızlı aksiyon alma imkânına sahip oluyorsunuz.

İleri düzey virüslere karşı etkili bir araç olan Rescue Disk sayesinde sistemin derinliklerine sızan virüslerden de basit bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. USB, ISO ve DVD'den önyükleme yapabilen cihazlarda kurtarma diski oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Zararlı yazılımlar yüzünden cihazınızı normal bir şekilde açamıyor veya mevcut tehditleri tespit edemiyorsanız sorunu kısa süre içinde ortadan kaldırmanızı mümkün kılıyor.

Behavior Shield, Windows'ta şüpheli faaliyetleri belirliyor ve kullanıcılara sıfır gün tehditlerine ve fidye yazılımlarına karşı koruma sağlıyor. CyberCapture ise bilinmeyen dosyaları izole ediyor ve dosyalar bulutta analiz edilerek güvenli olup olmadıkları tespit edilebiliyor.

Avast Free Antivirus'ın Öne Çıkan Özellikleri

Scam Guardian (Web Guard ve Avast Assistant)

WiFi Inspector

Smart Scan

Rescue Disk

Behavior Shield

CyberCapture

Avast Premium Security Neler Sunuyor?

Avast Premium Security, gelişmiş dolandırıcılık koruması (Scam Guardian Pro) ile geliyor. İnternette gezinirken, gelen e-postaları kontrol ederken ve güvenli olup olmadığından emin olmadığınız çeşitli içeriklerle ilgili soru işaretlerinizi gidermek için birçok çözüm sağlıyor.

Scam Guardian Pro, Web Guard ile ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin güvenli olup olmadığını öğrenmenize yardımcı oluyor. Bunun için 11 milyonu aşkın zararlı siteyle karşılaştırma yapıyor ve kodun içine gizlenmiş olan dolandırıcılıkları tespit ediyor.

E-posta koruması (Email Guard), Outlook ve Gmail gibi yaygın olarak kullanılan e-posta sağlayıcılarında muhtemel e-posta dolandırıcılıklarını, kimlik avı girişimlerini ve kötü amaçlı dosya eklerini size ulaşmadan güvenli/şüpheli olarak işaretliyor. Bu şekilde kişisel verilerinizi tamamen güvende tutabilirsiniz.

Email Guard, sadece bağlantı tuzaklarıyla da sınırlı kalmıyor. Bunların çok ötesindeki dolandırıcılıkları da tespit etmek için yapay zeka teknolojisinden yararlanıyor.

Avast Premium Security'de kullanıcıların güvenliğe dair tüm soru işaretlerini ortadan kaldıran bir yapay zeka destekli asistan da mevcut. Scam Guardian Pro'nun bir parçası olan Yapay Zeka Asistanı (Avast Assistant), e-postaları, ekran görüntülerini, web sitelerini ve çok daha fazlasını dolandırıcılığa karşı hızlıca kontrol etmenize olanak sunuyor.

Bu özellik, size dijital ortamda güvende kalmanız için rehberlik ediyor. İster şüphelendiğiniz mesajlar ister tehlikeli olabileceğini düşündüğünüz web siteleri olsun, yapay zeka asistanı, size basit ve anlaşılır yanıtlar veriyor. Dolayısıyla güvenlik ve gizlilik konusunda herhangi bir soru işaretiniz kalmıyor.

Arka planda sessizce çalışan gelişmiş fidye yazılımı koruması, bilgisayar korsanlarının dosyalarınızı şifrelemesini ve sizden para talep etmesini engelliyor. Bu sayede hacker'lar dosyalarınıza müdahale edemiyor ve fidye de talep edemiyor. Böylelikle önemli bilgiler içeren dosyalarınızı da güvende tutmuş oluyorsunuz.

Yazılım güncelleme özelliği ile cihazınızda yüklü bütün programları da manuel olarak güncelleme olanağı sunuyor. Güvenlik açıklarından korunmaya yardımcı olmak için uygulamaları güncelleyebiliyor ve böylelikle bunların kötü bir amaçla kullanılmasını engelleyebiliyorsunuz.

Çoklu cihaz desteğine sahip olan Avast Premium Security, iPhone, iPad, Android, Windows ve Mac için gerçek zamanlı olarak koruma sağlayarak tüm popüler platformlarda güvende kalmanıza yardımcı oluyor. iPhone ve iPad'de yerleşik olarak bulunan VPN özelliği sayesinde internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinebiliyorsunuz.

Gizlilik ve güvenliği üst düzeye çeken özellikleri arasında ayrıca web kamerası casusluğunu önleme özelliği de bulunuyor. Bu özellik sayesinde kötü niyetli kişilerin sizi izlemesini engelleyebiliyorsunuz.

Avast Premium Security'nin Öne Çıkan Özellikleri