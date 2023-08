Serious Sam 3

Hızlı oynanışa sahip bir FPS oyunu serisi olan Serious Sam’in 3. oyunu karşınızda. Hemen Serious Sam 3 indirin ve bu aksiyonu kaçırmayın.

Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Serious Sam 3 ilk kez 2011 yılında piyasaya sürüldü. 20 seneden fazla geçmişi olan Serious Sam serisi, 3. oyunu ile belkide zirveyi gördü. Dönemine göre oldukça iyi grafiklere sahip olan Serious Sam 3 bugün bile oynanabilecek kadar iyi gözüküyor.

Oyunun hikayesi de epey klasiktir. 22. yüzyılın sonlarına doğru dünya Mental adında bir uzaylı istilacı tarafından ele geçirilmiştir. Tabii ki bizim de amacımız bu istilayı durdurmak ve karşımıza çıkan tüm uzaylıları yok etmek.

Son derece vahşi bir oyun olan Serious Sam 3’ü isterseniz tek başınıza, dilerseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabilirsiniz. Oyunun bazı komedi unsurlarına yer vermesi de bu yapımı biraz eğlenceli kılıyor.

Serious Sam 3 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows XP 32-bit ( service pack 2 ya da 3 ile)

İşlemci : Çift çekirdekli Intel ya da AMD (2.0 GHz)

Bellek : 1GB

Ekran Kartı : nVidia GeForce 7800/7900/8600 serisi, ATI/AMD Radeon HD2600/3600 ya da 1800/X1900 serisi

DirectX : 9.0c

Depolama : 4GB

Ses: DirectX9.0c destekleyen bir ses kartı