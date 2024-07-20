En İyi Meta Quest 3 Ücretsiz Oyunları
Meta Quest 3 aldınız ve para harcamadan hemen bir şeyler mi oynamak istiyor musunuz? Bu yazımıza göz atın ve en iyi Meta Quest 3 ücretsiz oyunlarını keşfedin.
Meta Quest 3, günümüzde en çok tercih edilen VR/AR cihazlarından bir tanesi. Pek çok oyuna sahip olan bu cihazlarda çeşitli oyunlar oynamak mümkün. Eğer tüm paranızı Meta Quest 3’e verdiyseniz ve oyunlara verecek paranız kalmadıysa bu yazımız çok işinize yarayabilir. En iyi Meta Quest 3 ücretsiz oyunları ile son derece keyifli vakit geçirebilir ve paranıza layık bir oyun buluna kadar kendinizi eğlendirebilirsiniz.
Meta Quest 3 Alınır mı? Parasının Hakkını Veriyor mu?
Meta Quest 3 alınır mı? Meta Quest 3 parasının hakkını veriyor mu? Meta Quest 3 alırsanız pişman olur musunuz? Tüm bu soruların cevabı yazımızda.
Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Meta Quest 3 Ücretsiz Oyunları
- Grapple Tournament
- First Encounters
- Population: One
- Hyper Dash
- Gorilla Tag
- VRChat
- Roblox
Meta Quest 3 ile Neler Yapılabilir?
Meta Quest 3 ile neler yapılabilir biliyor musunuz? Meta Quest 3 satın almadan önce bu yazımızı muhakkak okuyun ve bu cihaz neler yapabiliyor keşfedin.
Grapple Tournament
Meta Quest 3 ücretsiz oyunları arasında en iyi yapımlardan biri olan Grapple Tournament son derece hızlı ve aksiyon dolu bir yapım. Sol elinizle Grapple Hook (kancalı halat) kullanarak hızlıca hareket edebiliyor, sağ elinizdeki silahla da karşınıza çıkan düşmanları öldürebildiğiniz bu oyun aklınızı başınızdan alacak.
Hızlı yapısından ötürü oynaması epey güç olan bu oyunda mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer böyle sorunlar yaşamıyorsanız bu çevrimiçi rekabetçi oyunda çok eğleneceğiniz kesin.
First Encounters
Cihazınızın içerisine önceden yüklenmiş olarak gelen bu oyunu hemen hemen her Meta Quest 3 sahibi oynamıştır. AR oyun denyimini anlamanız ve en iyi şekilde deneyimlemeniz için geliştirilmiş olan bu oyun hem çok basit hem de çok eğlenceli. AR oyunlarını daha önce deneyimlemediyseniz First Encounters tam size göre.
First Encounters’ı ilk kez oynadığınızda şok olabilirsiniz. Bu kadar güzel ve eğlenceli bir AR oyunu ilk kez deneyimlemenin verdiği heyecan ile oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.
Population: One
Meta Quest 3 ücretsiz oyunları içerisinde belki de en iddialı isimlerden biri olan Population: One bir Battle Royale türünde bir yapım. Eğer VR’da Battle Royale nasıl olur merak ediyorsanız bakmanız gereken ilk oyunlardan biri Population: One olacaktır.
En İyi Ücretsiz FPS Oyunları Listesi
En iyi ücretsiz FPS oyunları neler? Hazırladığımız listede, herhangi bir ödeme gerçekleştirmeden oynayabileceğiniz çok sayıda başarılı video oyunu yer alıyor.
Sanal gerçeklikte Battle Royale oyunları oynamak herkesin harcı değil ancak muhakkak bunu deneyimlemelisiniz. Battle Royale oyunlarının sıkı bir hayranıysanız ve oyun deneyiminizi bir üst basamağa çıkartma niyetindeyseniz Population: One tam size göre.
Hyper Dash
Ücretsiz Meta Quest 3 oyunlarından biri olan Hyper Dash takım bazlı, PvP bir FPS oyunudur. Rekabetçi yönü yüksek olan bu oyun VR’da oynayabileceğiniz en sade ve eğlenceli FPS’lerden biridir. Payload, Domination, Control Point, Deathmatch gibi diğer FPS oyunlarından alışkın olduğumuz pek çok oyun modunun bulunduğu bu yapıma erişmek son derece kolay.
Gorilla Tag
Listedeki belki de en sıra dışı oyunlardan biri olan Gorilla Tag’ı anlatmak epey güç. Bir goril olarak oynadığınız bu oyunda sadece kollarınızı kullanarak hareket edebiliyorsunuz. Son derece komik bir oyun olan Gorilla Tag maalesef toksik bir komüniteye sahip. Yine de ücretsiz olarak oynayacak bir oyun arıyorsanız Gorilla Tag gibi bir oyun bulmanız epey zor.
VRChat
Oyundan öte, adından da anlaşılacağı üzere sohbet etmek üzererine kurulmuş bir uygulama olan VRChat’te oyun oynamak da mümkün. Arkadaşlarınızla ya da tanımadığınız insanlarla bir araya gelip çeşit çeşit farklı oyunlar oynamak istiyorsanız VRChat’i cihazınıza indirip hızlıca insanlarla sosyalleşmeye ve hatta oyunlar oynamaya başlayabilirsiniz.
En Popüler Arkadaş Bulma ve Sohbet Uygulamaları - 2024
Arkadaş bulma ve sohbet uygulamaları kullanmak istiyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. İşte en popüler arkadaşlık uygulamaları listesi!
Roblox
Zaten orijinal versiyonu da ücretsiz olan Roblox’u VR vihazınızda oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? En popüler oyunlardan biri olan Roblox’un VR versiyonu da bulunuyor. Halihazırda Roblox’tan keyif alıyorsanız Roblox’un VR versiyonuyla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer Roblox dünyasının içerisine gerçekten girmek istiyorsanız Roblox VR ile bu arzunuzu gerçekleştirmeniz mümkün.
En iyi Meta Quest 3 ücretsiz oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin oynamak istediğiniz ilk ücretsiz Meta Quest 3 oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.