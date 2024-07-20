Meta Quest 3, günümüzde en çok tercih edilen VR/AR cihazlarından bir tanesi. Pek çok oyuna sahip olan bu cihazlarda çeşitli oyunlar oynamak mümkün. Eğer tüm paranızı Meta Quest 3’e verdiyseniz ve oyunlara verecek paranız kalmadıysa bu yazımız çok işinize yarayabilir. En iyi Meta Quest 3 ücretsiz oyunları ile son derece keyifli vakit geçirebilir ve paranıza layık bir oyun buluna kadar kendinizi eğlendirebilirsiniz.

Mutlaka Oynamanız Gereken En İyi Meta Quest 3 Ücretsiz Oyunları

Grapple Tournament

First Encounters

Population: One

Hyper Dash

Gorilla Tag

VRChat

Roblox

Grapple Tournament

Meta Quest 3 ücretsiz oyunları arasında en iyi yapımlardan biri olan Grapple Tournament son derece hızlı ve aksiyon dolu bir yapım. Sol elinizle Grapple Hook (kancalı halat) kullanarak hızlıca hareket edebiliyor, sağ elinizdeki silahla da karşınıza çıkan düşmanları öldürebildiğiniz bu oyun aklınızı başınızdan alacak.

Hızlı yapısından ötürü oynaması epey güç olan bu oyunda mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğer böyle sorunlar yaşamıyorsanız bu çevrimiçi rekabetçi oyunda çok eğleneceğiniz kesin.

First Encounters

Cihazınızın içerisine önceden yüklenmiş olarak gelen bu oyunu hemen hemen her Meta Quest 3 sahibi oynamıştır. AR oyun denyimini anlamanız ve en iyi şekilde deneyimlemeniz için geliştirilmiş olan bu oyun hem çok basit hem de çok eğlenceli. AR oyunlarını daha önce deneyimlemediyseniz First Encounters tam size göre.

First Encounters’ı ilk kez oynadığınızda şok olabilirsiniz. Bu kadar güzel ve eğlenceli bir AR oyunu ilk kez deneyimlemenin verdiği heyecan ile oldukça keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Population: One

Meta Quest 3 ücretsiz oyunları içerisinde belki de en iddialı isimlerden biri olan Population: One bir Battle Royale türünde bir yapım. Eğer VR’da Battle Royale nasıl olur merak ediyorsanız bakmanız gereken ilk oyunlardan biri Population: One olacaktır.

Sanal gerçeklikte Battle Royale oyunları oynamak herkesin harcı değil ancak muhakkak bunu deneyimlemelisiniz. Battle Royale oyunlarının sıkı bir hayranıysanız ve oyun deneyiminizi bir üst basamağa çıkartma niyetindeyseniz Population: One tam size göre.

Hyper Dash

Ücretsiz Meta Quest 3 oyunlarından biri olan Hyper Dash takım bazlı, PvP bir FPS oyunudur. Rekabetçi yönü yüksek olan bu oyun VR’da oynayabileceğiniz en sade ve eğlenceli FPS’lerden biridir. Payload, Domination, Control Point, Deathmatch gibi diğer FPS oyunlarından alışkın olduğumuz pek çok oyun modunun bulunduğu bu yapıma erişmek son derece kolay.

Gorilla Tag

Listedeki belki de en sıra dışı oyunlardan biri olan Gorilla Tag’ı anlatmak epey güç. Bir goril olarak oynadığınız bu oyunda sadece kollarınızı kullanarak hareket edebiliyorsunuz. Son derece komik bir oyun olan Gorilla Tag maalesef toksik bir komüniteye sahip. Yine de ücretsiz olarak oynayacak bir oyun arıyorsanız Gorilla Tag gibi bir oyun bulmanız epey zor.

VRChat

Oyundan öte, adından da anlaşılacağı üzere sohbet etmek üzererine kurulmuş bir uygulama olan VRChat’te oyun oynamak da mümkün. Arkadaşlarınızla ya da tanımadığınız insanlarla bir araya gelip çeşit çeşit farklı oyunlar oynamak istiyorsanız VRChat’i cihazınıza indirip hızlıca insanlarla sosyalleşmeye ve hatta oyunlar oynamaya başlayabilirsiniz.

Roblox

Zaten orijinal versiyonu da ücretsiz olan Roblox’u VR vihazınızda oynayabileceğinizi biliyor muydunuz? En popüler oyunlardan biri olan Roblox’un VR versiyonu da bulunuyor. Halihazırda Roblox’tan keyif alıyorsanız Roblox’un VR versiyonuyla da keyifli vakit geçirebilirsiniz. Eğer Roblox dünyasının içerisine gerçekten girmek istiyorsanız Roblox VR ile bu arzunuzu gerçekleştirmeniz mümkün.

En iyi Meta Quest 3 ücretsiz oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin oynamak istediğiniz ilk ücretsiz Meta Quest 3 oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.