Serious Sam hiç olmadığı kadar gerçekçi. Serious Sam 4 ile en iyi Serious Sam deneyimini elde edin ve karşınıza çıkan her yaratığı katledin.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

20 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan Serious Sam serisi artık en iyi gözüken haliyle karşımızda. Croteam tarafından geliştirilen ve Devolver Digital tarafından yayınlanan Serious Sam 4 hiç olmadığı kadar iyi. Serinin önceki oyunlarının izinden giden Serious Sam 4, bizlere o alışkın olduğumuz FPS deneyimini vadediyor.

Serious Sam 4’te de önceki oyunlarda olduğu gibi dünya intergalaktik canavarlar tarafından saldırı altında. Biz de çeşitli silahlarımız ve patlayıcılarımızla dünyayı uzaylı sürülerine karşı savunmaya çalışıyoruz. Klasik bir Serious Sam deneyimini en iyi grafikler ve kaplamalar ile birlikte yaşamak istiyorsanız Serious Sam 4 tam size göre bir yapım.

Serious Sam 4 İndir

Hemen Serious Sam 4 indirin. Aksiyonun ve vahşetin hiç azalmadığı bu Serious Sam aksiyonunun tadına varın.

Serious Sam 4 Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit İşlemci : 4-core CPU @ 2.5 GHz

: 4-core CPU @ 2.5 GHz Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM)

: nVidia GeForce 780/970/1050 or AMD Radeon 7950/280/470 (3 GB VRAM) DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama : 42 GB kullanılabilir alan

: 42 GB kullanılabilir alan İlave Notlar: Bu gereksinimler 30 FPS 720p çözünürlük içindir