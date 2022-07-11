FPS Nedir, FPS Artırma Nasıl Yapılır?

İngilizcesi; “Frame Per Second” Türkçesi ile Saniyelik Görüntü Sayısı FPS, günümüzün bir vazgeçilmez bir özelliğidir. Birçok oyuncu tarafından önem verilen ve oyunlarda bir o kadar işe yarayan FPS nedir, FPS ne demek? Gelin birlikte bakalım.

FPS Ne Demek?

Saniye başına düşen kare sayısı oyuncular için büyük bir önem taşımakta. FPS kısaca, ekran kartınız ve monitörünüzün saniyede kaç kare oluşturabileceğini belirtmekte.

Sadece oyuncular değil fotoğrafçılar ve video çeken ve editleyen kişiler için de FPS bir o kadar önemlidir. FPS Kalitesi ne kadar yüksekse bir o kadar görüntü kalitesi alınmaktadır.

FPS Drop Neden Olur?

Birçok oyuncunun karşılaştığı FPS drop neden olur? Yani FPS düşmesi niçin olur? Çoğu oyuncunun akıcı bir şekilde oyununu oynarken birden oyunda kasma olmaktadır, bu birçok nedene bağlanabilir aşağıda bazı nedenleri sizler için sıraladık.

Donanım yetersizliği.

Arka planda çalışan uygulamalar.

Yüksek ısınma.

Tasarruf modu.

Donanım Yetersizliği

Eğer tüm donanımlarınız yüksek performanslı ise ve yüksek FPS oyun oynuyorsanız bu donanımınızın yeterli olduğunu gösterir. Ancak donanım kullanımlarına oyun açıkken bakmak gerekir. Yani işlemcinin tamamı kullanılıyor mu, ekran kartı tam donanım çalışıyor mu? Gibi bunu oyun açıkken görev yöneticisi ile kontrol edebilirsiniz.

Ayrıyeten FPS drop yetersizliği büyük oranda RAM yetersizliğinden kaynaklanır.

Arka Planda Çalışan Uygulamalar

Eğer bir oyun oynarken arka planda çalışan uygulamalar RAM, işlemci ve ekran kartı gibi donanımları yüksek ayarlarda kullanıyorsa bu FPS drop’a neden olacaktır.

Örneğin FPS oyunu oynadığınızda arka planda tarayıcı ya da tasarım programları açıksa bu FPS kaybına neden olacaktır. Burada yapmanız gereken arka planda çalışan uygulamaları görev yöneticisinden bakıp kapatmak.

Yüksek Isınma

Bilgisayar başında saatler geçirdiyseniz ve sürekli yüksek performanslı işlemler gerçekleştirdiyseniz, bu bilgisayarınızın ısınmasına ve ani FPS kayıplarına neden olacaktır.

Tasarruf Modu

Bilgisayarınızda tasarruf modu açıksa FPS düşüşleri almanız olasıdır. Bunun için güç tasarruf modunu kapatmanız gerekecek aşağıda güç tasarruf modu nasıl kapatılır göreceksiniz.

Bilgisayarınızda arama kısmına gelin.

Arama bölümüne denetim masası yazın.

Denetim masasından; “Görüntüleme ölçütünü” kategori olarak ayarlayın.

kategori olarak ayarlayın. Eğer kategori olarak ayarlanmışsa değiştirmenize gerek yok.

Donanım ve Ses Kategorisine tıklayın.

Kategorisine tıklayın. Güç seçeneklerine tıklayın

“Plan ayarlarını değiştir” kısmına tıklayın.

kısmına tıklayın. Açılan sayfadan; “Gelişmiş güç ayarlarını değiştir” seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden; “İşlemci güç yönetimi” seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. En yüksek işlemci durumu sekmesine tıklayın.

Buradaki % seviyesini yükseltin.

seviyesini yükseltin. İşlem tamamlanmış olacaktır.

FPS Artırma Nasıl Yapılır?

Eğer FPS artırmak istiyorsanız öncelikle FPS’nize bakmanız gerekir Windows işletim sistemi cihazlarda FPS görüntülemek oldukça kolaydır. Windows programsız FPS görüntüleme işlemini yaptıktan sonra FPS artırma işlemine gelelim. Aşağıda sizler için neler yapmanız gerekiyor adım adım anlattık.

Overclock yani hız aşırtma yapmak.

Grafik kartı sürücülerini güncellemek.

Oyun grafik ayarlarını düşük çözünürlüğe almak.

FPS Artırma programları kullanmak.

Bu içeriğimizde sıkça merak edilen FPS nedir, FPS ne demek, FPS artırma yolları neler? Birlikte bakmış olduk. Sizler FPS artırma işlemi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz bizler ile yorumlarda paylaşmayı unutmayın.