The Finals FPS Gösterme Nasıl Yapılır?

Kısa sürede çok popüler olan The Finals, FPS gösterme işleminin doğrudan yapılabilmesine imkân tanımıyor. Neyse ki oyuncuların oyun içerisinde söz konusu değerlere gerçek zamanlı olarak erişebilmesini sağlayan bir yöntem bulunuyor. Bunun için oyun içerisinden yalnızca birkaç adımın uygulanması yeterlidir.

Bu rehberde The Finals oyununda FPS nasıl gösterilir sorusunu yanıtlayacağız. Eğer bilgisayarınızda çevrim içi tabanlı yapımı oynarken FPS bilgilerine erişmek istiyorsanız rehberimizde yer alan adımları uygulayabilirsiniz.

The Finals FPS Gösterme Adımları

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Steam'in ayarlar menüsüne girin.

"Oyun İçi" sekmesine tıklayın.

"Oyun içi FPS sayacı" kısmından bir konum belirleyin.

"Tamam" butonuna basın.

Oyuna girin.

FPS bilgileri ekranda görünecektir.

Ücretsiz FPS oyunları arasında yer alan The Finals'ta FPS bilgilerine gerçek zamanlı olarak ulaşabilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan Steam'i açın. Oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza girdikten sonra üst kısımda bulunan Steam yazısının üzerine tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere göreceksiniz. Açılan pencerede yer alan ayarlar menüsüne girin. Bu menüye erişmek için uygulayabileceğiniz bir yöntem daha mevcut.

Oyun esnasındayken "Shift + Tab" kısayolunu kullanabilir ve hemen ardından "Ayarlar" menüsüne tıklayabilirsiniz. Bu adımlar da dijital oyun platformunun ayarlar menüsünü görüntülemenizi sağlayacaktır.

Bir sonraki adımda menüden "Oyun içi" sekmesini açın. Bunu yaptığınızda çeşitli seçenekler sıralanacaktır. "Oyun içi FPS sayacı" kısmından bir konum belirleyin. Örneğin söz konusu bilginin ekranın sağ üst köşesinde yer almasını istiyorsanız "Sağ üst" seçeneğini seçebilirsiniz.

İşlemi onaylamak için "Tamam" butonuna basın. Embark Studios tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyunu açın. Çevrim içi tabanlı oyununda belirlediğiniz konumda FPS bilgileri görünecektir. İsterseniz daha sonra "Oyun içi FPS sayacı" kısmından FPS bilgilerinin yerini değiştirebilirsiniz.

Bu rehberde The Finals isimli yapımda FPS değerleri nasıl gösterilir sorusunu cevapladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak söz konusu işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz. Kısa süre içerisinde çok popüler hâle gelen online FPS oyunu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.