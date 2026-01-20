Android sistem araçları arasında yer alan Shizuku, root erişimine gerek kalmadan uygulamalara gelişmiş sistem izinleri vermenizi sağlayan yardımcı bir araçtır.

⚡ Önemli Bilgiler Shizuku APK, Android cihazlarda root erişimine ihtiyaç duymadan ADB üzerinden bazı sistem izinlerini uygulamalara güvenli şekilde vermenizi sağlayan bir yardımcı araçtır.

Uygulamayı tek başına bir işlev sunmaktan ziyade Shizuku desteği bulunan diğer uygulamalarla birlikte çalıştırabilir ve uygulamaların gelişmiş özelliklerini aktif hale getirebilirsiniz.

Shizuku APK, açık kaynak kodlu bir uygulamadır ve izinler yalnızca kullanıcı tarafından başlatılan oturum süresince geçerli olur. Cihaz yeniden başlatıldığında uygulamanın tekrar aktif edilmesi gerekir.

Shizuku APK, Android cihazlarınızda root erişimine gerek kalmadan gelişmiş sistem izinleri kullanmanıza olanak tanıyan yardımcı bir araçtır. Özellikle ileri seviye kullanıcılar ve bazı uygulamaların ek yetkilere ihtiyaç duyduğu senaryolar için vardır ve ADB tabanlı yapısı sayesinde güvenli bir kullanım sunar.

Uygulamayı bilgisayar üzerinden veya kablosuz ADB bağlantısı ile çalıştırabilirsiniz. Aktif hale getirildiğinde, destekleyen uygulamalar sistem seviyesinde bazı izinleri kullanabilir. Bu sayede root gerektiren işlemlerin bir kısmı daha güvenli ve pratik şekilde gerçekleştirilebilir.

Root işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar için alternatif bir çözüm sunan uygulama, açık kaynak yapısı sayesinde şeffaf bir kullanım imkânı da sağlar.

Eğer Android cihazınızda gelişmiş izinleri kullanmak ve destekleyen uygulamalardan daha fazla verim almak istiyorsanız, siz de Shizuku APK indirin!

Shizuku Uygulama Özellikleri

Android için sistem izin aracı

Root erişimi gerektirmeden gelişmiş yetkilendirme

ADB üzerinden kablolu veya kablosuz kullanım

Açık kaynak ve şeffaf yapı

Desteklenen uygulamalarla birlikte çalışma

Güvenli ve kontrollü izin yönetimi