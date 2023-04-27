Mühendislik öğrencileri başta olmak üzere ve AutoCAD programını kullanan diğer herkesin aklında bir soru var. AutoCAD sistem gereksinimleri nedir? Merak etmeyin sizler için bu soruyu cevaplandıracağız.

AutoCAD; mühendisler, mimarlar, endüstriyel tasarımcılar için olmazsa olmaz bir programdır. Proje çizimleri için kullanılan AutoCAD 1982 yılından beri hayatımızda olan bir yazılım.

2B ve 3B çizimler yapabilme, ölçülendirme ve boyutlandırma, birden fazla kullanıcının aynı projede çalışabilmesi, çizimleri yazdırma ve yayınlama gibi pek çok önemli işleri tek başına halledebilen bir program olan AutoCAD; mimarların, mühendislerin ve endüstriyel tasarımcıların en büyük dostudur diyebiliriz.

Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor bir program olan AutoCAD kullanıcıların, piyasanın ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli gelişen ve güncellenen bir program. Hal böyle olduğundan AutoCAD’in sistem gereksinimi de yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor.

Özellikle yeni bir bilgisayar almak üzereyseniz ve vaktinizinin bir kısmını AutoCAD kullanarak geçirecekseniz bu bilgiler çok işinize yarayacaktır. AutoCAD’in sistem gereksinimlerini bildiğiniz zaman bir sonraki bilgisayarınızı seçmek çok daha kolay olacaktır.

AutoCAD Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Microsoft Windows 11 ve Windows 10.

: 64-bit Microsoft Windows 11 ve Windows 10. İşlemci : 2.5–2.9 GHz.

: 2.5–2.9 GHz. Bellek : 8 GB.

: 8 GB. Ekran Kartı : DirectX 11 destekli, 29 GB/s bant genişliğine sahip 1 GB kartlar.

: DirectX 11 destekli, 29 GB/s bant genişliğine sahip 1 GB kartlar. Disk Alanı: 10.0 GB. (SSD öneriliyor.)

AutoCAD Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : 64-bit Microsoft Windows 11 ve Windows 10.

: 64-bit Microsoft Windows 11 ve Windows 10. İşlemci : 3 GHz ve üzeri işlemciler. Turbo için 4 GHz ve üzeri.

: 3 GHz ve üzeri işlemciler. Turbo için 4 GHz ve üzeri. Bellek : 16 GB.

: 16 GB. Ekran Kartı : DirectX 12 destekli, 106 GB/s bant genişliğine sahip 4 GB kartlar.

: DirectX 12 destekli, 106 GB/s bant genişliğine sahip 4 GB kartlar. Disk Alanı: 10.0 GB. (SSD öneriliyor.)

AutoCAD sistem gereksinimleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz AutoCAD kullanıyor musunuz? AutoCAD’i hangi alanlarda kullanıyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.