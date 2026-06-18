Speedtest by Ookla
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,095
- DOSYA BOYUTU 145.1 MB
- Üretici Ookla
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Speedtest, indirme ve yükleme hızınızı, ping ve jitter değerlerinizi ölçebileceğiniz; ayrıca operatör kapsama haritaları ve video performans testleri sunan popüler internet hız testi uygulamasıdır.
⚡ Önemli Bilgiler
- İndirme, yükleme, ping ve jitter değerlerini tek dokunuşla ölçerek internet bağlantınızın performansını analiz edebilirsiniz.
- Speedtest Maps özelliği sayesinde mobil operatörlerin kapsama alanlarını ve bağlantı kalitelerini karşılaştırabilirsiniz.
- Video Test aracı ile bağlantınızın video izleme deneyimine etkisini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.
İnternet bağlantınızın gerçek performansını ölçmek istiyorsanız, Speedtest by Ookla dünyanın en popüler hız testi uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, indirme ve yükleme hızının yanı sıra ping, gecikme ve bağlantı kararlılığı gibi önemli ağ verilerini de detaylı şekilde analiz etmenizi sağlıyor.
Speedtest by Ookla İndir
Speedtest’in en büyük avantajlarından biri kullanım kolaylığı. Uygulamayı açtıktan sonra tek dokunuşla hız testini başlatabilir ve birkaç saniye içerisinde bağlantınızın performansını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar sade ve anlaşılır bir şekilde sunulduğu için teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar da verileri kolayca yorumlayabiliyor.
Uygulama yalnızca internet hızını ölçmekle sınırlı değil. Speedtest Maps özelliği sayesinde mobil operatörlerin kapsama alanlarını inceleyebilir ve farklı bölgelerdeki bağlantı performanslarını karşılaştırabilirsiniz. Özellikle operatör değiştirmeyi düşünen kullanıcılar için bu özellik oldukça faydalı bilgiler sunuyor.
Video Test aracı ise bağlantınızın çevrimiçi video deneyimine etkisini analiz ediyor. Maksimum video çözünürlüğü, yükleme süresi ve olası takılma durumları gibi verileri ölçerek internet bağlantınızın video izleme performansı hakkında detaylı bilgiler veriyor.
Speedtest ayrıca geçmiş test sonuçlarını kaydedebiliyor ve bağlantı performansındaki değişimleri zaman içerisinde takip etmenize imkan tanıyor. Bu sayede internet servis sağlayıcınızın sunduğu hızları doğrulayabilir veya bağlantı sorunlarının kaynağını daha kolay tespit edebilirsiniz.
İnternet bağlantınızın hızını, gecikme değerlerini ve genel performansını güvenilir sonuçlarla ölçmek istiyorsanız, Speedtest by Ookla kullanabileceğiniz en kapsamlı hız testi uygulamalarından biridir.
Sıkça Sorulan Sorular
Speedtest sonuçları ne kadar güvenilirdir?
Speedtest, dünya genelinde bulunan geniş sunucu ağı sayesinde oldukça güvenilir sonuçlar sunar ve internet servis sağlayıcıları tarafından da yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Speedtest ile ping değeri ölçülebilir mi?
Evet. Uygulama ping, gecikme ve jitter gibi bağlantı kalitesini etkileyen önemli ağ verilerini detaylı olarak ölçebilir.
Speedtest ücretsiz mi?
Evet. Uygulamanın temel hız testi özellikleri ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.
Speedtest.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,897
- DOSYA BOYUTU 3 MB
- Üretici Ookla
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Android İçin Speedtest.net Uygulaması ile bağlantınızı her an bir tıklama ile ve 30 saniyenin altında bir sürede test edebilirsiniz.
Android İçin Speedtest.net Uygulaması ile bağlantınızı her an bir tıklama ile ve 30 saniyenin altında bir sürede test edebilirsiniz.
Milyonlarca kullanıcı speedtest.net adresini, internet bağlantı hızını test etmek için kullanmakta. Mobil cihazınızda kullandığınız internet bağlantısının hızını test etmek için aynı üretici tarafından geliştirilen bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Ayrıca bu uygulama, Anandtech, Engadget, BBC ve New York Times gibi profesyonellerin güvenini kazanmış bir uygulamadır.
Başlıca özellikleri:
- Bağlantı hızınızı gerçek zamanlı grafiklerle test edin,
- Hızı doğrulama ve bağlantı sorunlarını giderme,
- Önceki testleri takip etme ve ayrıntılı raporlama,
- Sonuçları kolayca paylaşma.
Speedtest.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,733
- DOSYA BOYUTU 9.1 MB
- Üretici Ookla
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iPhone ve iPad cihazınızın net bağlantı hızını test edebilmek ve raporlayabilmek için bu uygulamayı indirin.
Speedtest.net iPhone ve iPad için hazırlanmış ve cihazınızın internet bağlantı hızını ölçmek için kullanabileceğiniz hızlı bir uygulama. Web sürümü sık sık tercih edilen uygulamanın bu iOS sürümü de web sürümünde olduğu gibi doğru bir şekilde çalışıyor ve internet hızınızın en doğru şekilde ölçülmesini sağlıyor.
Hem 3G ve LTE, hem de WiFi üzerindeki hızınızı ölçmenize olanak tanıyan uygulama size en yakın sunucuya bağlanarak veri aktarımını gözlemliyor. Download, upload ve ping verilerini barındıran uygulama böylece bağlantınızın çeşitli elementlerini ayrı ayrı görmenize olanak tanıyor. Ayrıca test sırasında anlık olarak veri iletimini de görebilir, dalgalanmalar varsa bunları farkedebilirsiniz.
Eğer test sonuçları hoşunuza gitmezse mobil operatörünüze bildirim yapmayı ve vadedilen hızınızı talep etmeyi de unutmayın. Uygulamanın paylaşım seçeneği sayesinde sonucu hemen kaydedebilir ve sosyal ağlar üzerinden paylaşabilirsiniz.
Speedtest.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,565
- DOSYA BOYUTU 3 MB
- Üretici Ookla
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Speedtest.net ile mobil cihazınızın internet hızını kolayca test edebilirsiniz.
Speedtest.net, tek dokunuşla hızlı şekilde internet bağlantınızı test etmenizi sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. 30 saniye gibi kısa bir sürede internet indirme ve yükleme hızınızı öğrenmenize imkan tanıyan uygulamanın milyonlarca kullanıcısı bulunmaktadır. New York Times, Engadget, BBC, Anandtech gibi profesyonel isimlerden tam puan almaya başaran Speedtest.net uygulamasının başlıca özellikleri:
• İndirme, yükleme ve ping hızınızı öğrenebilir,
• Gerçek zamanlı grafikten bağlantı tutarlığını görebilir,
• Sonuçları kolayca paylaşabilir,
• Geçmiş testlerin raporunu detaylı olarak takip edebilirsiniz.
Speedtest.net
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 23,124
- Üretici Ookla
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İnternet hızınızın ne düzeyde olduğunu ölçmek istiyorsanız Speedtest uygulamasını kolayca kullanabilirsiniz.
İnternet hızınızın kalitesinden ve internet servisini aldığınız ISP’nin size sunduğu hizmetten şüpheye düşüyorsanız belki de internet hızınızı kendiniz ölçmenizin vakti gelmiştir.
Speedtest bunu gerçekleştiren bir web uygulaması. Uygulama hem download hem de upload hızlarınızı size en yakın sunucuyu kullanarak ölçüyor ve ayrıca ping bilgilerini de sunuyor. Böylece en doğru şekilde efektif internet hızınızı öğrenerek gerekirse hizmet sağlayıcınıza şikayette bulunabiliyorsunuz.
Ayrıca internetinize güveniyorsanız elde ettiğiniz sonuçları Facebook veya Twitter hesabınızda paylaşma butonları da unutulmamış durumda.