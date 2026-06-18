Speedtest, indirme ve yükleme hızınızı, ping ve jitter değerlerinizi ölçebileceğiniz; ayrıca operatör kapsama haritaları ve video performans testleri sunan popüler internet hız testi uygulamasıdır.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler İndirme, yükleme, ping ve jitter değerlerini tek dokunuşla ölçerek internet bağlantınızın performansını analiz edebilirsiniz.

Speedtest Maps özelliği sayesinde mobil operatörlerin kapsama alanlarını ve bağlantı kalitelerini karşılaştırabilirsiniz.

Video Test aracı ile bağlantınızın video izleme deneyimine etkisini detaylı olarak görüntüleyebilirsiniz.

İnternet bağlantınızın gerçek performansını ölçmek istiyorsanız, Speedtest by Ookla dünyanın en popüler hız testi uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor. Milyonlarca kullanıcı tarafından tercih edilen uygulama, indirme ve yükleme hızının yanı sıra ping, gecikme ve bağlantı kararlılığı gibi önemli ağ verilerini de detaylı şekilde analiz etmenizi sağlıyor.

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Speedtest’in en büyük avantajlarından biri kullanım kolaylığı. Uygulamayı açtıktan sonra tek dokunuşla hız testini başlatabilir ve birkaç saniye içerisinde bağlantınızın performansını görüntüleyebilirsiniz. Sonuçlar sade ve anlaşılır bir şekilde sunulduğu için teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcılar da verileri kolayca yorumlayabiliyor.

Uygulama yalnızca internet hızını ölçmekle sınırlı değil. Speedtest Maps özelliği sayesinde mobil operatörlerin kapsama alanlarını inceleyebilir ve farklı bölgelerdeki bağlantı performanslarını karşılaştırabilirsiniz. Özellikle operatör değiştirmeyi düşünen kullanıcılar için bu özellik oldukça faydalı bilgiler sunuyor.

Video Test aracı ise bağlantınızın çevrimiçi video deneyimine etkisini analiz ediyor. Maksimum video çözünürlüğü, yükleme süresi ve olası takılma durumları gibi verileri ölçerek internet bağlantınızın video izleme performansı hakkında detaylı bilgiler veriyor.

Speedtest ayrıca geçmiş test sonuçlarını kaydedebiliyor ve bağlantı performansındaki değişimleri zaman içerisinde takip etmenize imkan tanıyor. Bu sayede internet servis sağlayıcınızın sunduğu hızları doğrulayabilir veya bağlantı sorunlarının kaynağını daha kolay tespit edebilirsiniz.

İnternet bağlantınızın hızını, gecikme değerlerini ve genel performansını güvenilir sonuçlarla ölçmek istiyorsanız, Speedtest by Ookla kullanabileceğiniz en kapsamlı hız testi uygulamalarından biridir.