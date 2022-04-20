Günümüzde internet bağlantısı kullanılmayan ev veya iş yeri hemen hemen yok gibi. Evlerimize veya iş yerlerimize internet bağlatırken farklı servis sağlayıcıları ve farklı donanımları tercih edebiliyoruz. Kimi zaman ethernet kablolarıyla, kimi zaman da kablosuz modemlerle bağlantımızı kurarak ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fakat bazen kablolu veya kablosuz ağımızda farklı problemlerle karşılaşabiliyoruz.

İşte bu yazımızda da kablolu ve kablosuz ağlarınızda yaşadığınız internet hızı problemlerini aşarak internet hızı artırma işini nasıl gerçekleştirebileceğinizi farklı çözüm yollarıyla birlikte anlatacağız. İnternet hızlandırma çözümlerimizi anlatmaya başlamadan önce bu çözümlerin kullandığınız donanıma özel çözümler olabilmesinin imkansız olduğunu belirtmemizde fayda var. Fakat birçok farklı durumda bu genel çözüm yolları internet hızı yükseltme konusunda çare olabiliyor.

İnternet Bağlantı Hızını Artırmak için Kullanabileceğiniz Yöntemler Neler?

Servis Sağlayıcınızdan Düzgün Hizmet Aldığınızdan Emin Olun

Kablosuz Modeminizin veya Dağıtıcınızın Doğru Yerde Olduğundan Emin Olun

Kablosuza Ağa Doğru Kanaldan Bağlandığınıza Emin Olun

Kablosuz Ağınızı Sömüren Yazılım veya Cihazları Tespit Edin

Kullandığınız Ağ Donanımının Sürücülerinin Güncel Olduğundan Emin Olun

İmkanınız Varsa Ethernet Kablosuyla Bağlantıyı Tercih Edin

Modem veya Dağıtıcınızın Servis Kalitesini Siz Belirleyin

Kablosuz Sizin İçin Tek Çözümse Bir de Powerline Adaptörlere Göz Atın

Windows'un Davranış Biçimini Değiştirin

Servis Sağlayıcınızdan Düzgün Hizmet Aldığınızdan Emin Olun

Ülkemizdeki internet bağlantılarının yavaş olmasının en genel nedenleri servis sağlayıcı kaynaklı problemler. Ülkemize özel olarak, internet servis hizmetlerinin denetlenmemesi, tüketici haklarına değer verilmemesi sonucu servis sağlayıcılar deyim yerindeyse diledikleri gibi at koşturabiliyorlar. Bağlantı sözleşmelerindeki 'X Mbite kadar' ifadesi oldukça ucu açık bir ifade. 8 Mbit hız vaad edilen bir bağlantıda 2 Mbit ve daha altı bağlantı hızları verilmesi gayet yaygın bir durum. Ayrıca adil kullanım kotası denilen çağ dışı saçmalığın da internet bağlantı hızlarını kabul edilemez derecede kırpması bir diğer büyük problem.

Anlatacağımız diğer internet bağlantı hızını artırma çözümlerini denemeden önce ilk olarak kendi bağlantınızı analiz etmenizde fayda var. Bu sayede servis sağlayıcı kaynaklı problemleri teşhis edebilirsiniz ve bağlantı kalitenizin artırılması yönünde talepte bulunabilirsiniz. Bu iş için Speedtest hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Speedtest temel olarak; bağlantı hızı, bağlantı gecikmesi (ping) gibi değerleri kısa süre içerisinde analiz ediyor. Bu servisi kullanırken bilgisayarınızın modeminize kablo ile bağlı olduğundan ve arkaplanda herhangi bir yazılımın internet bağlantınızı kullanmadığından emin olun. Mobil cihazlarınızda Speedtest kullanacaksanız kablosuz modeminizin yanında test işlemlerini gerçekleştirin ve internet bağlantısını kullanan uygulamaları sonlandırın.

Speedtest ile analiz işlemlerini bitirdikten sonra ortaya çıkan sonuçların size vaad edilen bağlantı hızıyla örtüşüp örtüşmediğini kontrol edin. Eğer ciddi bir problemle karşılaşırsanız servis sağlayıcınızın başını ağrıtmanın zamanı gelmiş demektir. Gelelim servis sağlayıcı kaynaklı olmayan problemlerin çözümüne.

Kablosuz Modeminizin veya Dağıtıcınızın Doğru Yerde Olduğundan Emin Olun

Ev veya iş yerlerinde internet bağlantısı kullanmak için en pratik çözüm kablosuz bağlantılar. Eğer mobil cihazlardan internete bağlanılacaksa kablosuz bağlantı kullanmak şart oluyor. Fakat kablosuz bir ağ kullanmak kablolu bağlantı yapmak kadar sağlıklı bir çözüm olamamakta. Bunun nedeni kablosuz sinyallerin iletim kalitesinin ortam koşullarına göre değişiklik gösterebilmesi. Kablosuz bağlantıyı dağıtan modem veya router ile internete bağlanan cihaz arasında ne kadar çok duvar, kapı veya benzeri engel varsa sinyal kalitesi o kadar düşüyor. Bu da bağlantıda gecikmeler, veri kayıpları ve hız düşüşü yaşanmasına sebep oluyor.

Bu durumu düzeltebilmek için modeminizi veya routerınızı daha uygun bir noktaya taşımanız çözüm olabilir. Peki bu noktayı nasıl belirleyebilirsiniz? Öncelikle bağlantınızın erişemediği noktaları tespit etmeniz gerekecektir. Bu iş için NetStumbler adlı programdan faydalanabilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınıza bu yazılımı yükleyerek ev veya iş yerinizde bağlantınızın erişmediği noktaları gördükten sonra modeminizi veya routerınızı farklı konumlara yerleştirerek bağlantının bu noktalara iletilip iletilmesdiğini test edebilirsiniz:

Kablosuza Ağa Doğru Kanaldan Bağlandığınıza Emin Olun

Kablosuz modem veya dağıtıcınızı kullandığınız yerde tek kablosuz bağlantıya sahip olmamanız oldukça olası bir senaryo. Evinizin veya iş yerinizin etrafında sizin gibi birçok kişi kablosuz bağlantı kullanıyor olabilir. Kablosuz ağların yapısı gereği bu sinyallerin birbirlerini etkilemesi doğal bir sonuç olacaktır. Hatta kablosuz telsiz telefonlar, elektronik cihazlar ve mikrodalga fırınlar bile bağlantınızı etkileyebiliyor. Bu da düşen bağlantı kalitesi ve hızı olarak sonuçlanacaktır. Neyse ki bu problemi aşabilmenizin bir yolu var. Bunu da mevcut kablosuz kanalınızı değiştirerek yapabilirsiniz.

Normalde çoğu modem ve dağıtıcı kablosuz ağ kanalını otomatik olarak seçme özelliğine sahip. Fakat etrafta çok sayıda bağlantı varsa bu iş problem olabiliyor ve cihazlar sapıtabiliyor. Bu durumda da sizin kablosuz ağ kanalını seçmeniz gerekebiliyor. Kablosuz ağ kanalınızı değiştirmeden önce çevrenizdeki bağlantıların hangi kanalları kullandıklarını tanımlamanızda fayda var. Bu iş için WifiInfoView adlı programı kullanabilirsiniz. WifiInfoView'ı kullanabilmek için kurulum yapmanıza da gerek yok. Program temel olarak etrafınızdaki bağlantıları analiz ediyor ve kullandıkları kanalları listeliyor. Programı açtıktan sonra ana pencereyi sağa doğru genişleterek kanallar ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.

Kablosuz ağ kanalını değiştirmek için kablosuz modeminizin veya dağıtıcınızın ayarlar paneline giriş yapmanız gerekiyor. Bu işi nasıl yapabileceğinizi modem veya dağıtıcınızın kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Kablosuz Ağınızı Sömüren Yazılım veya Cihazları Tespit Edin

Bazen internet hızınızdaki düşüşün sebebi kablosuz modeminiz veya dağıtıcınızdaki bir problemden ziyade bağlantınızın gereksiz bir şekilde bir yazılım veya cihaz tarafından sömürülmesi olabiliyor. Siz bilgisayarınızı kullanırken arka planda yazılımlar eşitlemeler yapabiliyor veya güncellemeler indirebiliyor. Bunun yanında ağınıza bağlı bir cihaz bilginiz dışında veri transferi yapabiliyor. İşte bu tür durumlar NetBalancer kullanılarak tespit edilebiliyor. NetBalancer size bağlantınızı hangi yazılımların ve cihazların ne oranda kullandığını grafiksel olarak gösteriyor. Bu sayede aşırı veri transferi yapan öğeleri tespit ederek bağlantınız üzerindeki yükü kaldırabiliyorsunuz.

Kullandığınız Ağ Donanımının Sürücülerinin Güncel Olduğundan Emin Olun

İster kablosuz modem, ister kablolu modem, ister dağıtıcı veya Access Point ya da ethernet kartları olsun en güncel sürücülerini veya firmware yazılımlarını kullanmanız internet bağlantı problemlerinizi çözmenizi sağlayabilir. Tespit edilen kronik arızalar yeni sürücü veya firmware yazılımlarıyla birlikte giderilebiliyor ve hata düzeltmeleriyle kesinti ve hız düşmesi problemleri ortadan kaldırılabiliyor.

İmkanınız Varsa Ethernet Kablosuyla Bağlantıyı Tercih Edin

Eğer internet üzerinden online oyunlar oynamak gibi hobileriniz varsa kablosuz bağlantı yerine kablolu bağlantı kullanmanız çok daha mantıklı bir çözüm olacaktır. Kablosuz bağlantılar kolay kurulabiliyor, etrafta kablo kirliliği yaratmıyor olsa da gecikme süresi ve kesilmeler gibi nedenler bu bağğlantı türünü oyunlar için dezavantajlı yapıyor. Kablolu bir bağlantı düşük ping ve yüksek hız için çok daha verimli olacaktır. Ayrıca kablosuz sinyal kesintileri gibi nedenler oyunlardan atılmanızı engelleyecektir.

Günümüzde hemen hemen her kablosuz modem veya dağıtıcı ethernet çıkışlarıyla birlikte geliyor. Kablosuz modem veya dağıtıcınızdaki bağlantıyı bu şekilde kablolu olarak da evinize veya iş yerinize paylaştırabilirsiniz.

Modem veya Dağıtıcınızın Servis Kalitesini Siz Belirleyin

Eğer internet üzerinden video yayınları yapıyorsanız, sesli ve görüntülü sohbet programlarını sıkça kullanıyorsanız yayının veya iletişimin kalitesi sizin için önemli olacaktır. Bu kalite de internet bağlantınız ile doğru orantılı.

Kullandığınız uygulamaların veya servislerin bağlantınızdan en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak için internet bağlantınızı tercihlerinize göre yapılandırabilmeniz mümkün. Bu iş için modemlerde ve dağıtıcılarda bulunan QoS - Quality of Service yani servis kalitesi özelliği kullanılabiliyor. QoS temel olarak modem veya dağıtıcınızın hangi uygulamaya veya servise daha çok önem vereceğini ve daha çok bant genişliği ayıracağını belirliyor. Bu sayede sıkça kullandığınız internet bağlantınızın kalitesine bağlı olan işlerinizi öne çıkarabiliyor, daha az önemli olan işleri arka plana atabiliyorsunuz.

QoS özelliğinin nasıl yapılandırılacağı markadan markaya değişebilmekte. Bu nedenle yine modem veya dağıtıcınızın kullanım kılavuzuna bakmanızı tavsiye ediyoruz.

Kablosuz Sizin İçin Tek Çözümse Bir de Powerline Adaptörlere Göz Atın

Bazı evlerde veya iş yerlerinde kablosuz bağlantı kullanmak mesafenin çok olması, çok katlı bir yere sahip olunması veya kablo tesisatı döşenememesinden ötürü mümkün olamayabiliyor. Fakat bu durumlarda kablosuz modemlerden ve dağıtıclardan farklı çözümler de mevcut. Powerline adaptör denilen bu cihazlar temel olarak internet bağlantısını elektirik hattınızdan dağıtıyorlar. Bu sistemde 2 veya daha fazla adet Powerline adaptör evinizdeki veya iş yerinizdeki prize bağlanıyor. Sonrasında ise bu adaptörlere takılan ethernet kabloları aracılığıyla bilgisayarlara bağlantı veriliyor.

Windows'un Davranış Biçimini Değiştirin

İlk olarak başlat menüsündeki arama bölümüne regedit yazın ve kayıt defteri düzenleme aracını açın

Kayıt defteri açıldıktan sonra pencerenin üst bölümündeki menü çubuğundaki 'Düzen' menüsünü açın ve 'Bul' seçeneğini seçin. Klavyeden Ctrl+F tuşlarını da bu seçeneği açmak için kullanabilirsiniz.

Karşınıza çıkan yeni arama bölümünde NetworkThrottlingIndex yazarak aramayı başlatın.

Aynı ada sahip kayıt defteri girdisinin üzerine çift tıklayarak seçenekleri açın. Burada değer verisini FFFFFFFF olarak değiştirirek bu özelliği kapatabilirsiniz.

Windows işletim sisteminin Vista'dan sonraki versiyonları internet bağlantınızı otomatik olarak yapılandırarak multimedya uygulamalarına öncelik verme özelliğine sahip. Fakat multimedya uygulamalar haricindeki dosya transfer işlemleri gibi durumlarda bu özellik negatif etki yaratabiliyor. Bu problemi çözebilmek için Network Throttling adı verilen bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. Bu iş için kayıt defterinde değişiklik yapmamız gerekiyor.

NOT: Yazının bu bölümünde anlatılan yöntem sistem ayarlarını değiştireceği için riskli bir işlemdir. Bu nedenle işlemleri uygulamadan önce sistem geri yükleme noktası oluşturmanızı tavsiye ediyoruz.