Netflix Açılmıyor, Çözümü Nedir?

Netflix açılmıyor mu? Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix'teki içeriklerin izlenememesine yol açan can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Bu rehberde Netflix açılmama sorunu için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Eğer siz de söz konusu problem ile karşı karşıya kaldıysanız rehberimizde yer alan yolları uygulayabilirsiniz.

Netflix Açılmıyor, Çözüm Yolları Neler?

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Netflix sunucularını kontrol edin.

Cihazı kapatıp açın.

VPN'i kapatın.

Netflix uygulamasını güncelleyin.

İşletim sistemini güncelleyin.

Netflix hesabınızdan çıkıp tekrar girin.

Netflix uygulamasını silip yeniden yükleyin.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Netflix'te yer alan içerikleri izleyemiyorsanız internet bağlantısı yeterli kalitede olmayabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantı kalitesinin ne durumda olduğunu çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Eğer bir sorun varsa modemin güç butonuna basın ve fişini çekin.

10 saniye civarı bekledikten sonra modemin fişini tekrar takın ve güç butonuna basın. Bağlantı sağlandıktan sonra dijital yayın hizmetinde ortaya çıkan sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Netflix Sunucularını Kontrol Edin

Eğer internet bağlantısında herhangi bir problem yoksa Netflix sunucularını kontrol edin çünkü sunucularda meydana gelen bir sorun, dijital yayın hizmetinin kullanılamamasına yol açar. Netflix sunucu durumu sayfası üzerinden sunucularda bir sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Cihazı Kapatıp Açın

Sunucularda bir sorun görünmüyorsa cihazı kapatıp açın. Yeniden başlatma işlemi her ne kadar çok basit olsa da bazı problemlerin düzelmesini sağlayabilir. Bu işlemi yaptıktan sonra problemin düzelip düzelmediğini kontrol edin.

VPN'i Kapatın

Netflix açılmama sorunu, cihazınızda yüklü olan VPN yazılımından kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenden dolayı VPN programını geçici olarak devre dışı bırakın ve dijital yayın hizmetini açmaya çalışın.

Netflix Uygulamasını Güncelleyin

Cihazınızda yüklü olan Netflix uygulamasının mevcut sürümünden dolayı böyle bir hata ile karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu nedenden ötürü uygulamayı güncellemeyi deneyin. Güncelleme işleminin ardından sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

İşletim Sistemini Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Güncelleme işlemini uygulayın.

Netflix Hesabınızdan Çıkıp Tekrar Girin

Sorun devam ediyorsa tüm cihazlarınızda Netflix hesabınızdan çıkış yapın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra cihazınız üzerinden Netflix hesabınıza yeniden girin.

Netflix Uygulamasını Silip Yeniden Yükleyin

Netflix uygulamasını silip yeniden yüklemek, dijital yayın platformunda ortaya çıkan bazı problemlerin düzelmesine yardımcı olabilir. Silme ve tekrar yükleme işlemlerini gerçekleştirdikten sonra sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Bu rehberde Netflix'e girilmiyor, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak edenler için çeşitli yöntemler sıraladık. Eğer söz konusu sorunu farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.