Akıllı Telefonlardan İnternet Hız Testi Nasıl Yapılır?

Akıllı telefondan internet hız testi yapma imkânı sunan çeşitli uygulamalar bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde internet hızını yalnızca birkaç adım uygulayarak kolayca öğrenebilmeniz mümkün. Hazırladığımız yazıda alanında en başarılı hizmetleri sıraladık.

İnternet, akıllı telefonu olan her kullanıcı için vazgeçilmez bir özellik. Doğal olarak daha hızlı internet kullanmak istiyoruz. Operatör seçerken çoğu telefon operatörleri hız konusunda çok iyi olduklarını iddia ediyorlar fakat bahsedilen bu hızın gerçekliğini ölçmeden bilemeyiz.

Akıllı telefonlar üzerinden mobil veri ve kablosuz modem yardımıyla (Wi-Fi) olmak üzere iki şekilde internete bağlanabiliyoruz. Bu iki bağlanma şeklinde istediğimiz hız testini rahatlıkla yapabiliriz.

Akıllı Telefondan İnternet Hız Testi Yapma Uygulamaları

Meteor Speed Test

Speedtest by Ookla

FAST Speed Test

SpeedTest Master

Speed Test SpeedSmart

Internet Speed Test (V-Speed)

Yukarıda mobil cihazınızdan internet hız ölçümü yapabilmenize olanak tanıyan hizmetler bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer internet hızınız yavaşsa telefonun internet hızını arttırma yöntemleri sayesinde hızın artmasını sağlayabilirsiniz.

Meteor Speed Test

OpenSignal tarafından sunulan Meteor Speed Test, çok kolay bir kullanıma sahip. İnternet hızınızın ne durumda olduğunu basit ve sade terimlerle gösteren uygulamada indirme hızı, yükleme hızı ve ping süresine erişebilirsiniz. 5 milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan uygulama, hız sonuçlarını paylaşabilmenize de imkân tanıyor.

Speedtest by Ookla

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan ve bu popülerliğini yıllardır devam ettiren Speedtest by Ookla'nın Android, iOS, Windows, Mac sürümlerinin yanı sıra eklenti desteği de bulunuyor. Ping süresi, indirme hızı ve yükleme hızı bilgilerine kolayca görüntüleyebileceğiniz uygulamada VPN de bulunuyor.

FAST Speed Test

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan FAST uygulamasını açtığınızda herhangi bir butona basmanıza gerek kalmadan hız testi gerçekleşir. Sade bir arayüzün yer aldığı FAST, web sürümünün yanı sıra Android ve iOS uygulamasına da sahip.

SpeedTest Master

SpeedTest Master, Android ve iOS cihazları üzerinden internet hızını ölçmenize imkân tanıyor. İndirme hızının yanı sıra yükleme hızı ve ping süresini de öğrenebileceğiniz uyuglamada ayrıca sinyal gücü testi de yer alıyor. Hizmet üzerinden daha önce gerçekleştirdiğiniz testleri de görüntüleyebilirsiniz.

Speed Test SpeedSmart

İnternet hızını analiz etmek için kullanabileceğiniz bir diğer uygulama ise SpeedSmart'tır. Tek dokunuş ile internet kalitesini öğrenebilmenizi sağlayan uygulamada daha önce yaptığınız testlerin sonuçlarını tarihleriyle beraber görüntüleyebilme imkânına sahipsiniz.

Internet Speed Test (V-Speed)

10 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken Internet Speed Test (V-Speed) uygulaması modern arayüze sahip. İndirme hızı ve yükleme hızı gibi bilgilere kolayca ulaşabilmenizi sağlayan hizmette çok sayıda ypaılandırma seçeneği bulunuyor. Ayrıca test sonuçlarını sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

Bu yazıda mobil cihazınız üzerinden internet hızını öğrenebilmenizi sağlayan çeşitli hizmetleri bir arada topladık. Listede yer alan hizmetlerden birini kullanarak söz konusu işlemi pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca mobil internet paketinin tasarruflu şekilde nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız mobil internet paketini tasarruflu kullanmanın yolları isimli yazımızı inceleyebilirsiniz.