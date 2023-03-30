Son zamanların en sık tercih edilen depolama birimi SSD teknolojinin çıkardığı en güncel depolama birimlerinden biri. Öyle ki artık birçok cihaz depolama birimi olarak HDD kullanmıyor.

SSD’ler hiç şüphesiz okuma ve yazma birimi olarak en hızlı depolama birimleridir. Ancak kendi içinde türleri de bulunmaktadır. Bu nedenle SSD hızları değişiklik gösterebilir. Peki kısa bir bilginin ardından SSD hız testi nasıl yapılır? Gelin yakından bakalım.

SSD Hız Testi Nasıl Yapılır? (Programsız)

SSD hız testi yapmanın en kolay yollarından biri bilgisayarında bulunan büyük alan kaplayan dosyaları bir yerden bir yere taşımanızdır. Bu sayede program kullanmadan SSD hız testini öğrenebilirsiniz. Bu işlem esnasında bilgisayarın okuma yazma hızı grafik olarak karşınıza çıkacak ve doğal yollardan SSD hızını öğrenmiş olacaksınız.

SSD okuma yazma hızı programsız bir şekilde yapılabilir iken aynı zamanda program kullanarak da yapılabilmektedir. Bunun için SSD hız testi programlarından bazılarını sizler için derledik.

SSD Hız Testi Programları

CrystalDiskMark

AS SSD Benchmark

CrystalDiskMark

En sık kullanılan hız testi programı cihazınızdaki depolama biriminin okuma yazma hızını ortaya çıkarıyor. Program hem HDD hemde SSD gibi depolama birimlerinin okuma yazma hızlarını ölçebiliyor. Kullanımı çok basit olan program birkaç tık ile sonucu veriyor.

AS SSD Benchmark

Solid State Disk (SSD) hızını test etmek için geliştirilen program, ücretsiz olarak karşımıza geliyor. Gerçeğe en yakın okuma yazma sonucunu veren program binlerce kişi tarafından kullanılıyor.

SSD’ler türlerine göre farklılık gösterebilir. Örneğin M2 SSD Sata SSD’ye göre oldukça yavaş okuma yazma hızına sahip olsa da HDD’ye göre 4-5 kat daha hızlı çalışmaktadır. Ancak ne olursa olsun SSD’lerin ömürleri kısadır.

Bu içeriğimizde sizler için SSD hız testi nasıl yapılır? adım adım anlatmış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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