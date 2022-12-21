Bazen teknik aksaklıklar nedeniyle, bazen adil kullanım kotasına takılmaktan, bazen de internet servis sağlayıcımızın sunduğu kalitesiz hizmetten dolayı internet hızımızın gerçek durumunu merak edebiliyoruz. Peki, internet hızı nasıl ölçülür? İnternet hız testi yapma programları neler? Gelin, yakından bakalım.

İnternet Hızı Nasıl Ölçülür?

Cihazınızı internete bağlayın. (Sadece tek cihaz olması ve bilgisayar olması daha sağlıklı olacaktır.)

Tamindir internet hız sayfasına gidin.

sayfasına gidin. Testi başlat seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

İşlemleri tamamladıktan sonra internet hız testinizi ölçmüş olacaksınız. Ancak tekrar söylemekte yarar var ki sadece tek bir cihazın internete bağlı olması ve arka planda çalışan bir web sitesi ya da internet kullanan bir uygulamanın olmamasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz.

İnternet Hız Testi Yapma Programları

Speedtest

BTK Hız Testi

Speedtest

En iyi internet hız testi ölçme programlarından biri olan Speedtest hem mobil cihazlarda hem de masaüstü cihazlarda oldukça başarılı ve doğru sonuçlar göstermektedir.

BTK Hız Testi

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ortaya koyduğu uygulama birçok kişi tarafından kullanılan ve Android cihazlarda internet hızını ölçmek için kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır.

Telefondan İnternet Hız Testi Nasıl Yapılır?

Cihazınızı açın.

Arka planda çalışan uygulamaları kapatın.

İnternet hız testi için Speedtest sitesine gidin.

sitesine gidin. Go seçeneğine dokunun.

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdikten sonra akıllı telefonlarda internet hız testini başarılı bir şekilde ölçmüş olacaksınız. Peki, hiç düşündünüz mü internet hızı ne anlama geliyor? Meraklıları yazımıza göz atabilir.

TürkTelekom İnternet Hızı Ölçme Nasıl Yapılır?

TürkTelekom internet hızınızı ölçmek için cihazınızı internete bağlayın.

TürkTelekom internet hızı ölçme sayfasına gidin.

sayfasına gidin. Başlat seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Bu içeriğimizde sizler için internet hız testi nasıl ölçülür? Cevaplamış olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce en iyi internet hız testini hangi site ya da uygulama ölçüyor? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.