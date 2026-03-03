Star Wars evreninde geçen STAR WARS: Galactic Racer, kendi araçlarınızı inşa edebileceğiniz aksiyon dolu bir yarış oyunudur.

Berkcan Aktürk - 20 SANİYE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Star Wars evreninde geçen bir yarış oyunudur.

Kendi yarış aracınızı (Podracer veya Speeder) sıfırdan tasarlayabilirsiniz.

Yarışçınızın "Güç" hassasiyetine göre özel yetenekleri bulunur.

Fuse Games tarafından geliştirilen ve Secret Mode tarafından yayınlanan STAR WARS: Galactic Racer, 2026 yılı içerisinde çıkış yapacak. Star Wars evreninde geçen bu oyun, bilim kurgu temalı bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu yarışlara ev sahipliği yapan STAR WARS: Galactic Racer’da, yüksek tempolu yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.

STAR WARS: Galactic Racer, farklı sınıflardaki araçları içerisinde barındırıyor. Podracer’lar, Landspeeder’lar ve Speeder Bike’lar gibi birçok yeni araç sınıfı da eklenmiş durumda.

Yarışlardaki aksiyon oranı en makul şekilde tasarlanmıştır. Rakiplerinizin yanından geçip gitmek yerine onlara çarpabilir, kaos yaratabilir ve çeşitli riskler alabilirsiniz. Unutmayın ki; risk ne kadar büyürse ödül de o kadar büyük olur.

STAR WARS: Galactic Racer indir

Henüz daha piyasaya sürülmeyen STAR WARS: Galactic Racer, oyunculara craft sistemi de sunacak. Kendi yarış araçlarınızı inşa edebileceğiniz bu oyunda, donanımsal olarak yüksek bir araç oluşturmalı ve yarışlara avantajlı başlamalısınız.

Hızlı tempolu bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkan STAR WARS: Galactic Racer'ı indirin ve Star Wars evrenindeki en hızlı yarışçı olun!

STAR WARS: Galactic Racer Sistem Gereksinimleri

STAR WARS: Galactic Racer oyununun sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı. Lakin, orta ve üst düzey sistemlere ihtiyaç duyacağını söylemek zor olmaz.