Star Wars Ahsoka Ne Zaman Çıkacak?

Star Wars (Yıldız Savaşları) serisini yakından takip eden kişilerin heyecan içerisinde beklediği bir dizi olan Star Wars Ahsoka izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Ahsoka ne zaman çıkacak? Bu yazıda diziye dair merak edilen birçok soruyu cevaplayacağız.

Bilim kurgu türünün başarılı bir örneği olan Yıldız Savaşları evrenine çok yakında Ahsoka isimli yeni bir yapım daha katılacak. Dolayısıyla çok sayıda kişi Ahsoka dizisinin konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi konuları oldukça merak ediyor.

Star Wars Ahsoka Konusu

Yıldız Savaşları evreninde geçecek yeni dizide Ahsoka Tano'nun maceralarına tanık olacağız. Ahsoka Tano, Galaktik İmparatorluk'un çöküşünün ardından galaksiyi tehdit eden yeni bir tehlikeye karşı mücadele edecek.

Ahsoka Oyuncu Kadrosu

Rosario Dawson (Ahsoka Tano)

Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla)

Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren)

Ray Stevenson (Baylan Skoll)

Ivanna Sakhno (Shin Hati)

Eman Esfandi (Ezra Bridger)

David Tennant (Huyang)

Ahsoka dizisinin oyuncuları arasında Rosario Dawson, Hayden Christensen, Mary Elizabeth Winstead, Natasha Liu Bordizzo, Ray Stevenson ve Ivanna Sakhno dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor. Dizide Ahsoka'yı Dawson, Anakin skywalker'ı ise Cristensen canlandıracak.

Ahsoka Tanıtım Fragmanı

Star Wars Celebration Europe 2023 isimli etkinlikte yeni Star Wars filmleri duyurusunun yanı sıra Ahsoka dizisi ile ilgili bir fragman yayımlanmıştı. 1 dakika 51 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Ahsoka Yayın Tarihi Ne Zaman?

Tüm dünyada çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Ahsoka dizisi 2023 yılının ağustos ayında Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden yayımlanacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Yıldız Savaşları evreninde geçen yeni mini dizi ile ilgili merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Ahsoka Jedi mı?

Evet. Star Wars serisinin bir karakteri olan Ahsoka Tano, Jedi'dır. Tano, ilk olarak Anakin Skywalker'ın Padawan'ı yani Jedi öğrencisi olarak izleyicilerin karşısına çıkmıştı.

Anakin Jedi mı?

Evet. Yıldız Savaşları serisinde yer alan Anakin Skywalker bir Jedi'dır. Skywalker, Obi-Wan Kenobi isimli Jedi ustası tarafından eğitildi.

En Güçlü Jedi Kim?

Hem savaş konusunda oldukça yetenekli olan hem de eşsiz bir bilgeliğe sahip Yoda, en güçlü Jedi'dır. Yoda'nın yanı sıra Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker ve Luke Skywalker da en güçlü Jedi'lar arasında yer alıyor.