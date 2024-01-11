Star Wars Ahsoka 2. Sezon Ne Zaman?
Star Wars Ahsoka 2. sezon ne zaman izleyiciler ile buluşacak? Disney Plus'ın popüler dizisinin yeni sezonu ile ilgili merak edilen soruları cevaplayacağız.
Star Wars Ahsoka 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, Star Wars evreninde geçen popüler dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.
En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Ahsoka 2023 yılında yayımlanmaya başladı. Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen dizinin ilk sezonu sekiz adet bölümden oluşuyor. Peki, Star Wars Ahsoka yeni sezon ne zaman yayımlanacak?
Star Wars Ahsoka 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Dave Filoni tarafından yaratılan Ahsoka dizisinin yeni sezonu resmî olarak onaylandı ve şu anda hazırlık aşamasında olduğu açıklandı. İkinci sezonun 2025 yılının sonuna doğru veya 2026 yılının başlarında yayımlanması bekleniyor.
Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
Star Wars Ahsoka Fragmanı
Star Wars Ahsoka Oyuncuları ve Karakterleri
- Rosario Dawson (Ahsoka Tano)
- Hayden Christensen (Anakin Skywalker)
- Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla)
- Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren)
- Ray Stevenson (Baylan Skoll)
- Ivanna Sakhno (Shin Hati)
- Eman Esfandi (Ezra Bridger)
- David Tennant (Huyang)
- Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth)
Ahsoka Tano karakterini Rosario Dawson, Anakin Skywalker karakterini ise Hayden Christensen canlandırıyor. Ayrıca Mary Elizabeth Winstead ve Natasha Liu Bordizzo dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.
Rosario Dawson daha önce 2023 yılında çıkan Haunted Mansion (Perili Köşk), 2004 yapımı Alexander (Büyük İskender), 2005 yılında vizyona giren Sin City (Günah Şehri) ve daha pek çok yapımda yer aldı.
Star Wars Ahsoka Ne Anlatıyor?
7,6 IMDb puanına sahip olan dizi, Galaktik İmparatorluk'un çöküşünün ardından galaksiyi tehdit eden yeni tehlikeyle mücadele eden Ahsoka Tano'nun maceralarını anlatıyor. Popüler diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
Zamanın Ötesine Geçtiğinizi Hissettirecek En İyi Bilim Kurgu Dizileri
Bilim kurgu dizileri yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettiriyor. Dolayısıyla bu türde çok fazla sayıda yapım bulunuyor.
Bu rehberde Star Wars Ahsoka dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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