Star Wars Ahsoka 2. sezon ne zaman çıkacak sorusunun cevabı, Star Wars evreninde geçen popüler dizinin ilk sezonunu izleyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu rehberde büyük beğeni toplayan dizinin yeni sezonuna dair merak edilen bazı soruları yanıtlayacağız.

En iyi Disney Plus dizileri arasında yer alan Ahsoka 2023 yılında yayımlanmaya başladı. Kısa sürede tüm dünyada çok popüler hâle gelen dizinin ilk sezonu sekiz adet bölümden oluşuyor. Peki, Star Wars Ahsoka yeni sezon ne zaman yayımlanacak?

Star Wars Ahsoka 2. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dave Filoni tarafından yaratılan Ahsoka dizisinin yeni sezonu resmî olarak onaylandı ve şu anda hazırlık aşamasında olduğu açıklandı. İkinci sezonun 2025 yılının sonuna doğru veya 2026 yılının başlarında yayımlanması bekleniyor.

Yeni sezonun yayın tarihi henüz resmî olarak açıklanmadı. Resmî açıklama yapıldıktan sonra buradan bilgi vereceğiz.

Star Wars Ahsoka Fragmanı

Star Wars Ahsoka Oyuncuları ve Karakterleri

Rosario Dawson (Ahsoka Tano)

(Ahsoka Tano) Hayden Christensen (Anakin Skywalker)

(Anakin Skywalker) Mary Elizabeth Winstead (Hera Syndulla)

(Hera Syndulla) Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren)

(Sabine Wren) Ray Stevenson (Baylan Skoll)

(Baylan Skoll) Ivanna Sakhno (Shin Hati)

(Shin Hati) Eman Esfandi (Ezra Bridger)

(Ezra Bridger) David Tennant (Huyang)

(Huyang) Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth)

Ahsoka Tano karakterini Rosario Dawson, Anakin Skywalker karakterini ise Hayden Christensen canlandırıyor. Ayrıca Mary Elizabeth Winstead ve Natasha Liu Bordizzo dahil olmak üzere pek çok isim bulunuyor.

Rosario Dawson daha önce 2023 yılında çıkan Haunted Mansion (Perili Köşk), 2004 yapımı Alexander (Büyük İskender), 2005 yılında vizyona giren Sin City (Günah Şehri) ve daha pek çok yapımda yer aldı.

Star Wars Ahsoka Ne Anlatıyor?

7,6 IMDb puanına sahip olan dizi, Galaktik İmparatorluk'un çöküşünün ardından galaksiyi tehdit eden yeni tehlikeyle mücadele eden Ahsoka Tano'nun maceralarını anlatıyor. Popüler diziyi Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.

Bu rehberde Star Wars Ahsoka dizisi yeni sezon ne zaman çıkacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.