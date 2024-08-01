Star Wars Outlaws Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?

Star Wars Outlaws sistem gereksinimleri, sorunsuz oyun deneyimi elde edilebilmesi için hangi donanım bileşenlerinin gerekli olduğunu gösteriyor. Peki, yeni Star Wars oyununda kasma ve donma sorunları yaşanmaması için hangi donanıma ihtiyaç duyuluyor?

Star Wars Outlaws'ı PC kaldırır mı sorusunun yanıtını merak eden oyuncular için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde oyuna dair birçok soruyu cevaplayacağız. İşte Ubisoft Entertainment tarafından geliştirilen yeni Star Wars oyunu!

Star Wars Outlaws Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700k

: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i7-8700k RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / Intel Arc A750 (8 GB)

: AMD Radeon RX 5600 XT (6 GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / Intel Arc A750 (8 GB) Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Düşük

: Düşük FPS: 30 FPS

Oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için en az AMD Ryzen 5 3600 veya Intel Core i7-8700k işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Ekran kartı tarafında ise en az AMD Radeon RX 5600 XT, NVIDIA GeForce GTX 1660 ya da Intel Arc A750 gerekiyor.

Star Wars Outlaws Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 5 5600x / Intel Core i5-10400

: AMD Ryzen 5 5600x / Intel Core i5-10400 RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : AMD RX 6700XT (12GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060TI (8 GB)

: AMD RX 6700XT (12GB) / NVIDIA GeForce RTX 3060TI (8 GB) Çözünürlük : 1080p

: 1080p Ayarlar : Yüksek

: Yüksek FPS: 60 FPS

Önerilen sistem gereksinimlerinde en az AMD RX 6700XT ya da NVIDIA GeForce RTX 3060TI ekran kartına ihtiyaç duyuluyor. İşlemci tarafında ise en az AMD Ryzen 5 5600x veya Intel Core i5-10400 gerekiyor.

Star Wars Outlaws Yüksek Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz / Intel Core i5-11600K 3.9 GHz

: AMD Ryzen 7 5800X 3.8 GHz / Intel Core i5-11600K 3.9 GHz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / NVidia GeForce RTX 4070 (12GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB) / NVidia GeForce RTX 4070 (12GB) / AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) veya daha iyisi Çözünürlük : 1440p

: 1440p Ayarlar : Yüksek

: Yüksek FPS: 60 FPS

Star Wars Outlaws Ultra Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10 / Windows 11

: Windows 10 / Windows 11 İşlemci : AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz / Intel Core i7-12700K 3.8 GHz

: AMD Ryzen 7 5800X3D 3.4 GHz / Intel Core i7-12700K 3.8 GHz RAM : 16 GB

: 16 GB Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) veya daha iyisi

: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 GB) / AMD Radeon RX 7900 XTX (24 GB) veya daha iyisi Çözünürlük : 4K

: 4K Ayarlar : Ultra

: Ultra FPS: 60 FPS

Star Wars Outlaws Kaç GB?

Star Wars Outlaws'ın yüklenebilmesi için en az 65 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı kullanabilir ve kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın artmasını sağlayabilirsiniz.

Star Wars Outlaws Fiyatı

PC fiyatı (Epic Games Store) : 1.749 TL

: 1.749 TL Xbox fiyatı : 2.050 TL

: 2.050 TL PlayStation fiyatı: 2.799 TL

Star Wars Outlaws Çıkış Tarihi

Star Wars Outlaws 30 Ağustos 2024 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak.

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