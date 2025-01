Star Wars: Galaxy of Heroes APK

Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz Star Wars: Galaxy of Heroes APK, Star Wars evreninde geçen bir sıra tabanlı RPG oyunudur.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sıra tabanlı stratejik savaşları oyunculara sunan Star Wars: Galaxy of Heroes APK, Star Wars evrenindeki karakterlerden kendi takımınızı kurmanıza olanak tanıyor. Kendi kahraman ordunuzu kurun, seviyelerini yükseltin, sıra tabanlı savaşlara katılın ve filonuzu yönetmeye çalışın.

Star Wars: Galaxy of Heroes oyununda; Darth Vader, Han Solo, Yoda ve daha fazla birçok Star Wars karakterinin kilidini açarak en doğru takımı kurmaya çalışabilirsiniz. PvE ve PvP sıra tabanlı RPG savaşlarına girmek için tamamlayıcı yeteneklere sahip olan takım arkadaşlarınızı seçin.

Diğer oyunculara karşı savaşarak, hem bölgeleri fethedebilir hem de epik ganimetleri toplayabilirsiniz. Savaş filonuzu kurmak için bu ganimetlere ihtiyaç duyacak ve ikonik gemileri toplayacaksınız. Tabii ki katıldığınız savaşlardan sadece ödül almak değil, aynı zamanda sıralamada üstlere doğru yol alacaksınız.

Star Wars: Galaxy of Heroes APK İndir

Kendi manganızı temsil etmek yerine lonca kurabilir, var olan loncalara katılabilir ve arkadaşlarınızla takım olabilirsiniz. Sıra tabanlı RPG savaşlarında arkadaşlarınızla birlikte karşı mangaya akınlar yapın, boss'lara karşı mücadele verin ve galaktik görevleri tamamlayın.

Oldukça eğlenceli tasarlanan yapısıyla birlikte hem yönetim hem de savaş mekaniklerini deneyimleyeceksiniz. Farklı arena tiplerinde savaşabilir ve mükemmel haritaların keyfini çıkarabilirsiniz.

Star Wars: Galaxy of Heroes APK'da en önemli şeylerden birisi, karakterlerin yeteneklerini geliştirmektir. Her savaştan sonra karakterlerinizi seviyesini yükseltin ve savaşlarda daha fazla verim alın. Siz de Star Wars: Galaxy of Heroes APK indirerek, Star Wars evrenini oyunculara sunan bu sıra tabanlı RPG oyununu deneyimleyebilirsiniz.