Still Wakes the Deep

Still Wakes the Deep, felaket sonrasındaki hayatta kalma macerasını konu alan bir psikolojik korku oyunudur.

Berkcan Aktürk - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Still Wakes the Deep, oyunculara zorlu dakikalar yaşatıyor. Bir felakete kurban gitmiş olan petrol platformunun içerisinde hayatta kalmalı ve mürettebatınızı aramalısınız. Tüm iletişimin kesik olduğunu unutmadan sadece sezgilerinizle ilerleyin, bulmacaları çözün ve korkularınızla yüzleşin.

Su basan koridorlardan ölümcül yaratıklara, dehşet verici görüntülerden zorlu bulmacalara kadar her şeyi deneyimleyeceksiniz. Kuzey Denizi petrol platformunun içerisindeki karanlığa karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Bu macerada silahınız ve gücünüz yok. Sadece aklınız ve kararlarınızla boy göstereceksiniz.

Still Wakes the Deep İndir

Yanlış attığınız her adımın geri dönüşü olmayabilir. Bunu bilerek yola çıkın ve kararlarınızı en doğru şekilde verin. Adeta bir kabusla baş başa kaldığınız unutmadan her şeyi geri çevirme umuduyla tüm hikayeyi bitirmeye çalışın. Grafikleri, atmosferi ve sinematikleriyle oyunculara gerçekçi anlar yaşatan Still Wakes the Deep, bulmacalar ve ilerleyiş açısından da iyi bir iş çıkarmışa benziyor.

Siz de Still Wakes the Deep'i indirin ve bu akılalmaz maceraya konuk olun!

Still Wakes the Deep Sistem Gereksinimleri