Still Wakes the Deep
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 8.79 GB
- Üretici The Chinese Room
-
Still Wakes the Deep, felaket sonrasındaki hayatta kalma macerasını konu alan bir psikolojik korku oyunudur.
Psikolojik korku oyunları arasında yer alan Still Wakes the Deep, oyunculara zorlu dakikalar yaşatıyor. Bir felakete kurban gitmiş olan petrol platformunun içerisinde hayatta kalmalı ve mürettebatınızı aramalısınız. Tüm iletişimin kesik olduğunu unutmadan sadece sezgilerinizle ilerleyin, bulmacaları çözün ve korkularınızla yüzleşin.
Su basan koridorlardan ölümcül yaratıklara, dehşet verici görüntülerden zorlu bulmacalara kadar her şeyi deneyimleyeceksiniz. Kuzey Denizi petrol platformunun içerisindeki karanlığa karşı mücadele etmeniz gerekiyor. Bu macerada silahınız ve gücünüz yok. Sadece aklınız ve kararlarınızla boy göstereceksiniz.
Still Wakes the Deep İndir
Yanlış attığınız her adımın geri dönüşü olmayabilir. Bunu bilerek yola çıkın ve kararlarınızı en doğru şekilde verin. Adeta bir kabusla baş başa kaldığınız unutmadan her şeyi geri çevirme umuduyla tüm hikayeyi bitirmeye çalışın. Grafikleri, atmosferi ve sinematikleriyle oyunculara gerçekçi anlar yaşatan Still Wakes the Deep, bulmacalar ve ilerleyiş açısından da iyi bir iş çıkarmışa benziyor.
Siz de Still Wakes the Deep'i indirin ve bu akılalmaz maceraya konuk olun!
Still Wakes the Deep Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit required) DirectX 12
- İşlemci: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2050 / AMD RX 6000 / Intel® Arc™ A550
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 9 GB kullanılabilir alan