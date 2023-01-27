Son yılların en popüler türlerinden biri de hayatta kalma oyunlarıdır diyebiliriz. En iyi hayatta kalma oyunlarından biri olan Stranded Deep türü sevenlerin muhakkak tecrübe etmesi gereken bir oyun.

Öyle ki ülkemizde de pek çok oyuncu hayatta kalma oyunlarına ilgi duyuyor. Bu ilgiye paralel olacak şekilde oyuncular Stranded Deep’i Türkçe oynamak istiyorlar. Hal böyle olduğundan çevirmenler de bu oyun için bir çeviri yayınlamak istemişler. Eğer siz de oyunu kendi ana dilinizde oynamak istiyorsanız Stranded Deep Türkçe yama indirebilirsiniz. Aşağıda sizler için Stranded Deep Türkçe yama nasıl yapılır izah ettik. Bu basit adımları uygulayarak oyunu Türkçe olarak oynayabilirsiniz.

Stranded Deep Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Stranded Deep Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından Winrar ile dosyayı açın.

ile dosyayı açın. Açtığınız dosyanın içinden çıkan .exe uzantılı dosyayı oyunun kurulu olduğu ana dizine kopyalayın.

uzantılı dosyayı oyunun kurulu olduğu ana dizine kopyalayın. Daha sonra .exe uzantılı dosyaya çift tıklayarak kurulum yapın. (Kurulum yapacağınız yer yine oyunun ana klasörü olsun.) Şifre: Gameologçeviri

Stranded Deep Hakkında

Beam Team Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Stranded Deep ilk kez 2015 tarihinde erken erişim olarak yayınlandı. 2022 yılında tam sürüme geçen Stranded Deep tekrardan popülerlik kazandı. Stranded Deep’in Epic Games Store’da ücretsiz olarak dağıtılması ve tam sürüme geçmesinden ötürü pek çok oyuncu bu oyunu deneyimlemek istedi.

Bir uçak kazası sonrasında Pasifik Okyanusu'na düşen bir adama hayat verdiğimiz bu oyunda amacımız etrafı keşfetmek ve hayatta kalmak. Keşif hissinin yüksek olduğu bu oyun renk paleti bakımından da oldukça göz alıcı bir yapım. Stranded Deep’te sadece yeryüzünü değil, su altını keşfetmeniz de mümkün. Okyanusta çok fazla zaman geçireceğiniz bu oyunun kaplama kalitesi son derece yeterli diyebiliriz.

Stranded Deep Türkçe yama ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Stranded Deep’in Türkçe yamasını beğendiniz mi? Yama ile alakalı görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.