Köpek balıklarını sever misiniz? Adeta bir alt tür gibi olmuş olan köpek balığı filmleri çerezlik film arayanlar için idealdir. Kafa dağıtmak için bir şeyler seyretmek isteyenlerdeyseniz ve köpek balıklarına ilginiz varsa bu yazımız çok işinize yarayacaktır. İşte en i̇yi köpek balığı filmleri listemiz!

Mutlaka İzlemeniz Gereken En İyi Köpek Balığı Filmleri

Jaws (1975)

The Deep (1977)

Deep Blue Sea (1999)

Open Water (2003)

Bait (2012)

The Shallows (2016)

47 Meters Down (2017)

Jaws (1975)

Steven Spielberg tarafından yönetilen Jaws, köpek balığı filmlerinin atası kabul edilir ve türün en ikonik örneklerinden biridir. Bir beyaz köpek balığının küçük bir adayı terörize etmesi ve bununla mücadele etmeye çalışan bir grup insanın hikayesini anlatır. Jaws, en iyi Steven Spielberg filmlerinden biridir.

Bu film öylesine etkili bir yapımdır ki ömründe hiç köpek balığı görmemiş hatta denize kıyısı olan bir yerde yaşamayan insanlarda bile fobi oluşmasına sebep olmuş bir filmdir. Usta yönetmen Steven Spielberg, korku janrının altına adeta yeni bir alt tür icat etti diyebiliriz. Köpek balığı filmlerinden bağımsız olarak bile muhteşem bir korku filmidir.

Tür : Gerilim/Korku

: Gerilim/Korku Oyuncular : Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss IMDB Puanı: 8.0

The Deep (1977)

The Deep, bir grup hazine avcısının Bermuda sularında batık bir gemiden değerli eşyaları çıkarmaya çalışırken köpek balıkları ve diğer tehlikelerle karşılaşmasını konu alır. Jaws’ın “köpek balığı filmleri” furyasından sonra karşılaştığımız ilk filmlerden biridir.

Tür : Macera/Gizem

: Macera/Gizem Oyuncular : Robert Shaw, Jacqueline Bisset, Nick Nolte

: Robert Shaw, Jacqueline Bisset, Nick Nolte IMDB Puanı: 6.2

Deep Blue Sea (1999)

Samuel L. Jackson’ın hatrına izlenebilecek bir film olan Deep Blue Sea, deniz altı araştırma istasyonunda genetik olarak modifiye edilmiş akıllı köpek balıkları tarafından terörize edilen bir grup bilim insanının hikayesini anlatır. Eğer Samuel L. Jackson filmlerini seviyorsanız bu yapıma da bir göz atmak isteyebilirsiniz.

Tür : Bilim Kurgu/Action

: Bilim Kurgu/Action Oyuncular : Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson

: Thomas Jane, Saffron Burrows, Samuel L. Jackson IMDB Puanı: 5.9

Open Water (2003)

Tatil için gittikleri dalış turu sırasında yanlışlıkla okyanusta unutulan bir çiftin gerçek hikayesinden esinlenilen bu film maalesef gişede pek başarı elde edememiş. Bahsi geçen çift hayatta kalmak için açık denizde köpek balıklarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Tür : Drama/Korku

: Drama/Korku Oyuncular : Blanchard Ryan, Daniel Travis

: Blanchard Ryan, Daniel Travis IMDB Puanı: 5.7

Bait (2012)

Bu film bir tsunaminin ardından yaşanan olayları anlatıyor. Avustralya'nın bir sahil kasabasında yer alan bir süpermarkette mahsur kalan bir grup insanın hikayesini konu alınıyor. Tsunami sadece bölgeyi su altında bırakmakla kalmaz aynı zamanda bir grup büyük beyaz köpek balığını da süpermarketin içine ve çevresine hapsederek mahsur kalan insanları ölümcül bir mücadeleye sürükler. Film hayatta kalmak için mücadele eden karakterlerin kişisel hikayelerini aralarındaki ilişkileri ve köpek balığı tehdidiyle nasıl başa çıktıklarını anlatır.

Tür : Aksiyon, Korku, Gerilim

: Aksiyon, Korku, Gerilim Oyuncular : Xavier Samuel, Sharni Vinson, Adrian Pang, Yuwu Qi, Phoebe Tonkin

: Xavier Samuel, Sharni Vinson, Adrian Pang, Yuwu Qi, Phoebe Tonkin IMDB Puanı: 5.2

The Shallows (2016)

The Shallows, bir medikal öğrencisinin Meksika'da sığ bir kumsalda köpek balığı saldırısına uğraması ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatır. Gerilim dolu anları ve görsel efektleriyle dikkat çeken bu film gerçekten korkutucu ve gerilim dolu bir yapımdır. Basit ama etkili filmlerden biridir diyebiliriz.

Tür : Gerilim/Korku

: Gerilim/Korku Oyuncular : Blake Lively

: Blake Lively IMDB Puanı: 6.3

47 Meters Down (2017)

Kafes dalışı yaparken ipin kopması sonucu okyanusun dibinde mahsur kalan iki kız kardeşin hikayesini anlatıldığı 47 Meters Down, oksijenleri azalırken etraflarında dolaşan köpek balıklarıyla mücadele etmek zorunda kalan bu ikilinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

Tür : Korku/Gerilim

: Korku/Gerilim Oyuncular : Mandy Moore, Claire Holt

: Mandy Moore, Claire Holt IMDB Puanı: 5.7

En i̇yi köpek balığı filmleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz köpek balıklarını seviyor musunuz? Listedeki filmlerin kaçını seyrettiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.