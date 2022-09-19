Dark Web Nedir, İnternetin Karanlık Yüzünü Kimler Kullanıyor?

İnternet üzerinde Dark Web hakkında birçok video, blog ve sosyal medya içerikleri paylaşılmakta. Peki, daha çok karanlık işlerinde döndüğü Deep Web hakkında tam olarak neler biliyoruz? Dark Web'i kimler kullanıyor, neden Dark/Deep Web diye bir şey var? Gelin şu sorulara birlikte cevap verelim.

Dark Web Nedir?

Dark web internetin çalışma mantığının biraz dışına çıkan ve internetin sandığımızdan çok daha farklı bir boyutu olduğunu gösteren bir yapıdır. Dark Web normal internetten biraz daha farklı çalışmaktadır. Bu konuyu biraz açmak gerekirse internete bağlandığınızda sunucuların sizlere yönlendirdiği veriler sayesinde interneti kullanmaktasınız.

Ancak, Dark Web de bulunan veriler gerçek birer sunucu da değil sanal bir sunucuda bulunuyor ve bu verilere farklı yollarla ulaşılmaktadır. Deep Web daha çok Tor ağı kullanılarak yani Tor tarayıcısı kullanılarak girilmektedir. Peki, internetin Karanlık Yüzü Dark Web'i kimler kullanıyor?

Dark Web'i Kimler Kullanıyor?

Dark Web'i kimler kullandığını merak ediyorsanız tahmin ettiğiniz gibi yasa dışı olabilecek suçları işleyen kişilerin kullandığını biliyordursunuz. Daha çok yasa dışı suç işleyen kişilerin kullandığı Dark Web'e aynı şekilde yasa dışı suç işleyen kişileri bulmak için ve bazı veri güvenliklerini önlemek için resmi makamlarda kullanmaktadır.

Dark Web'e Herkes Girebilir Mi?

Dark Web'e girmek oldukça basit bir işlemdir. Fakat Dark Web, internetin neredeyse %5'ini oluşturduğu için birçok katmanı bulunmaktadır. Bu katmanlar arasında ilerlemek tehlikeli ve yasaktır. Ayrıca bu katmanlar arasında ilerlediğiniz taktirde internetinizin normalinden çok daha yavaş çalıştığını göreceksiniz. İnternetin %5'i normal kullanıcıların kullandığıdır, %90'ını ise Deep Web ve kalan %5'ini Dark Web oluşturmakta.

Dark Web'e Girmek Yasal Mı?

Dark Web'e girmek yasal olmasa da birçok kişi tarafından girilmektedir. Ancak, Dark Web'e girdiğiniz zaman siber güvenlik tehditleri ile tamamen karşı karşıya kalabilirsiniz, bu yüzden Dark Web'e girmenizi tavsiye etmiyoruz.

Ayrıca Deep Web'ten sonra gelen Dark Web'e girmek için bazı donanımlara ihtiyacınız olabileceğini söylemek isteriz. Yani direkt olarak internetin karanlık yüzü olan Dark Web'in büyük bir bölümüne kişisel bilgisayarınız ile giremezsiniz.

Dark Web'te Neler Var?

Daha çok yasa dışı suçların işlendiği internet ortamı Dark Web, farklı bir arama motoru ve farklı bir internet uzantısı kullanıyor. Örneğin: Çoğu internet uzantısı; ".com" Kullanırken Dark Web genelde .onion gibi uzantılar kullanmaktadır. İnternet'te arama sonuçlarının pek bulunmadığı veya istenilmeyen arama sonuçlarının olduğu birçok şeyi Deep Web üzerinde bulabilirsiniz.

Genellikle uyuşturucu, pornografi, silah satışı, kiralık katil gibi bir pazarın oluştuğu Dark Web normal internet kullanıcısının pek işine yaramayacaktır. Tabii bu ortamda internet üzerinde sızdırılan birçok veri de bulunmaktadır. Bu veriler kripto para karşılığında satışa çıkarılarak bir pazar oluşturulmakta.

Dark Web'te Satılan Veriler Gerçek Mi?

Dark Web'te satılan verilerin gerçek olup olmadığı birçok kişi tarafından tartışılmaktadır. Kimi zaman dolandırıcılar, sahte ilanlarla insanları kandırmakta olsa da ve her ne kadar Dark Web'e girmek yasal olmasa da Dark Web üzerinden birçok önemli veri satışa çıkmakta ve bu verilere kimileri ücretsiz bir şekilde paylaşılarak ücretli versiyonunu almaya itmektedir.

Kısaca Dark Web internetin karanlık yüzü olup, yasa dışı işlerin bulunduğu bir sanal ağdır. Normal internetten çok daha farklı çalışmaktadır. Eğer bu kafanızı karıştırıyorsa internet nedir internet nasıl çalışır adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz. Son olarak Dark Web ve Deep Web kavramları da karıştırılmaktadır.

Dark Web ve Deep Web Arasındaki Farklar Nedir?

Dark Web ve Deep Web aynı şey olduğu sanılsa da aslında tamamen farklı şeylerdir. Normal internet kullanıcısı internetin %5'ini kullanırken, %90'ını Deep Web oluşturmakta ve kalan %5'ini Dark Web oluşturmaktadır. Yasa dışı bu işlerin bulunduğu sanal ağda ne kadar ilerleyebilirseniz o kadar Dark Web'e ulaşmanız yakınlaşacaktır.

Bu içeriğimizde Dark Web nedir, Dark Web ve Deep Web arasındaki farklar nelerdir? Öğrenmiş olduk. Sizler Dark Web hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım.