Streets of Rage 4 evrenine katılacak olan Windows oyuncuları, rekabet dolu bir alanda ayakta kalmaya çalışacaklar.

Doğukan Çağlakpınar - 3 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

2020 yılında konsol ve bilgisayar platformu için lansmana çıkan Street of Rage 4 günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. 2D dövüş oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım, ücretli olarak piyasaya sürüldü. Kaliteli grafik açılarına ve rengarenk içeriklere ev sahipliği yapan oyun, günümüzde mobil platformda da milyonları hedefliyor. iOS akıllı telefon ve tabletler için App Store üzerinde lansmana çıkan Street of Rage 4, Android platformu kullanıcıları için de Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alıyor. Birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapa 2D dövüş oyunu, aksiyon yüklü oynanışı ile kısa süre de milyonları çevresine topladı.

Street of Rage 4 Özellikleri

Çarpıcı grafik açıları,

Sürükleyici bir oynanış atmosferi,

Birbirinden farklı karakterler ve özellikleri,

12 farklı dil seçeneği,

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,

Genişleme paketleri,

Düzenli olarak güncellemeler,

Günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oldukça sevilerek oynanan Street of Rage 4 şimdi de mobil platformun yolunu tuttu. Geçtiğimiz aylar da App Store üzerinde iOS kullanıcıları için lansmana çıkan başarılı dövüş oyunu şimdi de Android kullanıcılarının karşısına çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalar da Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan oyun Steam üzerinde de ücretli olarak satışlarına devam ediyor. Windows, MacOS ve Linux kullanıcıları tarafından Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, konsol platformuyla birlikte milyonlarca kopya satmayı başardı.

Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar ile oyuncuları rekabet dolu bir dövüş atmosferi götüren başarılı oyun çeşitli DLC paketleri ile de oyuncularına yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.

Street of Rage 4 Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD Radeon HD 6670

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / Radeon HD 5750 or better

Depolama: 10 GB kullanılabilir alan