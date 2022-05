Çarpıcı görsellere sahip olan Streets of Rage 4, Android platformundaki oyunculara gerilim dolu anlar sunacak.

Doğukan Çağlakpınar - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bilgisayar ve konsol platformuna çıktığı günden bu yana milyonlarca adet kopya satan Streets of Rage 4 aksiyon yüklü yapısı ile oyunculardan tam puan almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da sevilen bir dövüş oyun serisi olan Streets of Rage, son olarak 4’ncü oyunu ile 2020 yılında karşımıza çıktı. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformuna çıkış yapan Streets of Rage 4 apk indir, kısa bir süre sonra da iOS platformunda lansmana çıktı. Günümüzde Android akıllı telefon ve tabletler için Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan oyun, kaliteli grafik açıları ile mobil platformda da milyonları hedefleyecek. Haftalardır Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan oyun, kaliteli grafik açılarına ek olarak sürükleyici ses efektleri ile milyonlarca oyuncuya hitap edecek.

Streets of Rage 4 Apk Özellikleri

Birbirinden farklı karakterler,

Sürükleyici aksiyon sahneleri,

2D dövüş sahneleri,

Düzenli güncellemeler,

Çarpıcı ses efektleri,

Yoğun görsel efektler,

Android ve iOS sürümler,

Zengin içerik,

Birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapan Streets of Rage 4 apk yükle düzenli olarak alacağı güncellemeler ile oyuncularına sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunacak. Oyun Android ve iOS platformunda aynı içeriklere ev sahipliği yaparken, rekabet dolu dövüşler sunacak. Yoğun görsel efektler ile oyunculara rekabet dolu dövüş sahneleri sunan başarılı yapım, farklı dil seçeneklerine de sahip. Ekran da bulunan butonlar yardımı ile oynanabilen yapım, basit kontrollere de sahip. Serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapan Streets of Rage 4 apk indir, eşsiz grafikleri ve sürükleyici yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.

Streets of Rage 4 Apk İndir

2020 yılında konsol ve bilgisayar platformunda lansmana çıkan Streets of Rage 4 apk indir günümüzde iOS platformunda da ücretli olarak indirilip oynanıyor. Yakında Google Play üzerinde de Android akıllı telefon ve tabletler için lansmana çıkan başarılı oyun için geri sayım başladı. Oyun Android oyuncuları tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor.