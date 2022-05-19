Streets of Rage 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Playdigious
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Streets of Rage 4 evrenine katılacak olan Windows oyuncuları, rekabet dolu bir alanda ayakta kalmaya çalışacaklar.
2020 yılında konsol ve bilgisayar platformu için lansmana çıkan Street of Rage 4 günümüzde milyonlarca oyuncuya ev sahipliği yapıyor. 2D dövüş oyunu olarak adından söz ettiren başarılı yapım, ücretli olarak piyasaya sürüldü. Kaliteli grafik açılarına ve rengarenk içeriklere ev sahipliği yapan oyun, günümüzde mobil platformda da milyonları hedefliyor. iOS akıllı telefon ve tabletler için App Store üzerinde lansmana çıkan Street of Rage 4, Android platformu kullanıcıları için de Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alıyor. Birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapa 2D dövüş oyunu, aksiyon yüklü oynanışı ile kısa süre de milyonları çevresine topladı.
Street of Rage 4 Özellikleri
- Çarpıcı grafik açıları,
- Sürükleyici bir oynanış atmosferi,
- Birbirinden farklı karakterler ve özellikleri,
- 12 farklı dil seçeneği,
- Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar,
- Genişleme paketleri,
- Düzenli olarak güncellemeler,
Günümüzde hem konsol hem de bilgisayar platformunda oldukça sevilerek oynanan Street of Rage 4 şimdi de mobil platformun yolunu tuttu. Geçtiğimiz aylar da App Store üzerinde iOS kullanıcıları için lansmana çıkan başarılı dövüş oyunu şimdi de Android kullanıcılarının karşısına çıkmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz haftalar da Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan oyun Steam üzerinde de ücretli olarak satışlarına devam ediyor. Windows, MacOS ve Linux kullanıcıları tarafından Steam üzerinde ‘çok olumlu’ olarak değerlendirilen yapım, konsol platformuyla birlikte milyonlarca kopya satmayı başardı.
Tek oyunculu ve çok oyunculu modlar ile oyuncuları rekabet dolu bir dövüş atmosferi götüren başarılı oyun çeşitli DLC paketleri ile de oyuncularına yepyeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunuyor.
Street of Rage 4 Sistem Gereksinimleri
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7
İşlemci: Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 965
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTS 250 | AMD Radeon HD 6670
Depolama: 8 GB kullanılabilir alan
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7+
İşlemci: Intel i5+
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / Radeon HD 5750 or better
Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Streets of Rage 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Playdigious
-
Çarpıcı görsellere sahip olan Streets of Rage 4, Android platformundaki oyunculara gerilim dolu anlar sunacak.
Bilgisayar ve konsol platformuna çıktığı günden bu yana milyonlarca adet kopya satan Streets of Rage 4 aksiyon yüklü yapısı ile oyunculardan tam puan almaya devam ediyor. Ülkemizde ve dünya da sevilen bir dövüş oyun serisi olan Streets of Rage, son olarak 4’ncü oyunu ile 2020 yılında karşımıza çıktı. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformuna çıkış yapan Streets of Rage 4 apk indir, kısa bir süre sonra da iOS platformunda lansmana çıktı. Günümüzde Android akıllı telefon ve tabletler için Google Play üzerinde ön kayıtlara açılan oyun, kaliteli grafik açıları ile mobil platformda da milyonları hedefleyecek. Haftalardır Google Play üzerinde ön kayıtlarda yer alan oyun, kaliteli grafik açılarına ek olarak sürükleyici ses efektleri ile milyonlarca oyuncuya hitap edecek.
Streets of Rage 4 Apk Özellikleri
- Birbirinden farklı karakterler,
- Sürükleyici aksiyon sahneleri,
- 2D dövüş sahneleri,
- Düzenli güncellemeler,
- Çarpıcı ses efektleri,
- Yoğun görsel efektler,
- Android ve iOS sürümler,
- Zengin içerik,
Birbirinden farklı karakterlere ev sahipliği yapan Streets of Rage 4 apk yükle düzenli olarak alacağı güncellemeler ile oyuncularına sürekli yeni içerikleri deneyimleme fırsatı sunacak. Oyun Android ve iOS platformunda aynı içeriklere ev sahipliği yaparken, rekabet dolu dövüşler sunacak. Yoğun görsel efektler ile oyunculara rekabet dolu dövüş sahneleri sunan başarılı yapım, farklı dil seçeneklerine de sahip. Ekran da bulunan butonlar yardımı ile oynanabilen yapım, basit kontrollere de sahip. Serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapan Streets of Rage 4 apk indir, eşsiz grafikleri ve sürükleyici yapısı ile her kesimden oyuncuya hitap ediyor.
Streets of Rage 4 Apk İndir
2020 yılında konsol ve bilgisayar platformunda lansmana çıkan Streets of Rage 4 apk indir günümüzde iOS platformunda da ücretli olarak indirilip oynanıyor. Yakında Google Play üzerinde de Android akıllı telefon ve tabletler için lansmana çıkan başarılı oyun için geri sayım başladı. Oyun Android oyuncuları tarafından merakla beklenmeye devam ediliyor.
Streets of Rage 4
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- Üretici Playdigious
-
Sürükleyici oynanışı ile milyonlara ulaşan Streets of Rage 4, iOS kullanıcılarını kendisine hayran bırakacak.
2D dövüş oyunları arasında yer alan ve günümüze kadar milyonlara ulaşmayı başaran Streets of Rage serisi yeni oyunu ile adından söz ettirmeye devam ediyor. PC, Xbox One ve PlayStation 4 platformunda kullanıcılara sunulan Streets of Rage 4 kısa süre içerisinde milyonlarca adet satmayı başardı. Konsol ve bilgisayar platformundan sonra mobil platformunda yolunu tutan Streets of Rage 4, son olarak iOS platformunda lansmana çıktı. Ücretli olarak piyasaya sürülen ve oyunculara aksiyon yüklü anlar sunan başarılı 2D dövüş oyunu, şimdi de Android platformu için geri sayıma başladı. Android platformunda ön kayıtlarda olan yapım, App Store üzerinde ise cazip bir fiyat etiketi ile satışlara devam ediyor.
Streets of Rage 4 Özellikleri
- Etkileyici ses efektleri,
- Birbirinden farklı karakterler,
- Etkileyici görsel efektler,
- 2D kamera açıları,
- Düzenli güncellemeler,
- Zengin bir içerik,
App Store üzerinde yüzbinlerce kez satış yapan ve oyuncuları tatmin etmeyi başaran Streets of Rage 4 başarılı gidişatına kaldığı yerden devam ediyor. Sık sık güncellemeler alan ve içeriğini genişletmeye devam eden başarılı oyun yakında Google Play üzerinde de lansmana çıkmış olacak. Oyunculara ses efektleri ile rekabet dolu bir ortam sunan başarılı oyun, 2D kamera açıları ile alışılagelmişin dışında bir aksiyon deneyimi sunuyor. Ülkemizde de sevilerek oynanabilen dövüş oyunu, hem hikayesi hem de eşsiz aksiyon sahneleri ile beğenileri toplamaya devam ediyor. Oyunu cazip bir fiyat etiketi ile satın alabilir ve tadını çıkarmaya başlayabilirsiniz.
Streets of Rage 4 İndir
Serinin en geniş içeriklerine ev sahipliği yapan Streets of Rage 4, konsol ve bilgisayar platformunda milyonlarca adet sattıktan sonra mobil platforma geldi. iOS platformunda satışlarına tüm hızıyla devam eden mobil dövüş oyunu Android platformu için de geri sayıma başladı. Oyun deli gibi satmaya devam ederken Google Play için de geri sayım kaldığı yerden devam ediyor.