Age of Empires 4 sistem gereksinimleri, gerçek zamanlı strateji türündeki video oyununu kasma ve donma problemlerini yaşamadan sorunsuz bir şekilde oynayabilmek için hangi donanım bileşenlerine sahip olmak gerektiğini gösterir. Bu yazıda oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini açıkladık.

Age of Empires serisinin ilk oyunu ilk olarak 1997 yılında piyasaya sürüldü. Yayıncılığını ABD merkezli yazılım devi Microsoft'un üstlendiği Age of Empires, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Bunun üzerine Age of Empires: The Rise of Rome isimli bir genişleme paketi sunulmuştu.

Geliştirici ekip, 1999 yılında Age of Empires II: The Age of Kings isimli video oyununu satışa sundu. Orta Çağ'ı konu alan yapım da tıpkı ilk oyun gibi oldukça beğenilmişti. Oyun çıktıktan bir yıl sonra piyasaya sürülen Age of Empires II: The Conquerors adlı bir genişleme paketi de büyük beğeni toplamıştı.

Bu zamana kadar birçok Age of Empires oyunu ve genişleme paketi çıktı. Serinin son oyunu ise 2021 yılının ekim ayında oyuncularla buluştu. Söz konusu yapımı satın almak isteyen oyuncular Age of Empires IV sistem gereksinimlerini merak ediyor. Hazırladığımız yazıda merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Age of Empires 4 Sistem Gereksinimleri Neler?

Gerçek zamanlı strateji türündeki Age of Empires IV adlı oyunu henüz oynamadıysanız minimum ve önerilen gereksinimlerini merak ediyor olabilirsiniz. Peki, kısa sürede dünya çapında çok popüler hâle gelen ve bu popülerliğini uzun süre boyunca devam ettirmeyi başaran oyunu oynamak için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerekiyor?

Minimum sistem gereksinimleri, bir video oyununun düşük ayarlarda oynanabilmesi için bilgisayarın hangi donanım bileşenlerine sahip olması gerektiğini gözler önüne serer. Önerilen sistem gereksinimleri ise oyunun yüksek ayarlarda herhangi bir kasma ve donma problemi olmadan oynanabilmesi için gerekli olan donanım bileşenlerini gösterir.

Age of Empires 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine olanak tanıyan Age of Empires IV isimli video oyununun minimum sistem gereksinimlerine baktığımızda 64 bit Windows 10 ya da Windows 11 işletim sistemi istendiğini görüyoruz.

Tüm dünyada çok popüler bir yapım olan Age of Empires 4 isimli yapımı düşük ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda en az Intel Core i5-6300U veya AMD Ryzen 5 2400G işlemcisinin yer alması gerekiyor. Ekran kartı tarafında ise Intel HD 520 ya da AMD Radeon RX Vega 11 isteniyor.

Minimum sistem gereksinimlerine göre oyunun düşük ayarlarda oynanabilmesi için 8 GB RAM'e ihtiyaç duyuluyor. DirectX 12 sürümünün istendiği video oyununu bilgisayarınıza kurabilmeniz için 50 GB kullanılabilir alana ihtiyacınız var.

Bilgisayarınızın depolama tarafında yeterli miktarda kullanılabilir alan yoksa kurulumu gerçekleştiremezsiniz. Bu sebepten ötürü depolama tarafında yer açmanız oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Video oyunları yüksek miktarda yer kapladığından dolayı sistemde yüklü olan bazı oyunları silerek yer açabilirsiniz. Örneğin pek oynamadığınız bir video oyununu silebilirsiniz. Böylelikle sistemde yer açabilir ve Age of Empires 4'ü yükleyebilirsiniz. Eğer Windows'taki yerleşik araçta sorun yaşıyorsanız program kaldırma araçları kullanabilirsiniz.

Age of Empires 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit / Windows 11 64 bit

İşlemci: Intel i5 3.6 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 970 veya AMD Radeon RX 570

VRAM: 4 GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama Alanı: 50 GB kullanılabilir alan

Tüm dünyada oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip olan video oyununun önerilen sistem gereksinimlerine baktığımızda tıpkı minimum sistem gereksinimlerinde olduğu gibi 64 bit Windows 10 veya Windows 11 işletim sistemi istendiğini görüyoruz.

Gerçek zamanlı strateji türündeki popüler video oyununun önerilen sistem gereksinimlerinde en az Intel i5 3.6 GHz ya da AMD Ryzen 5 1600 işlemcisine ihtiyaç duyuluyor. Oyunu yüksek ayarlarda oynayabilmek için bilgisayarınızda en az Nvidia GeForce 970 veya AMD Radeon RX 570 ekran kartının yer alması gerekiyor.

DirectX 12 isteyen video oyunu en az 16 GB RAM ve 4 GB VRAM'e ihtiyaç duyuyor. Depolama alanı tarafında tıpkı minimum sistem gereksinimlerinde olduğu gibi 50 GB kullanılabilir alan isteniyor. Bilgisayarınızda bulunan donanım, önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa gerçek zamanlı strateji oyununu sorunsuz oynayabilirsiniz.

Age of Empires 4 Fiyatı Ne Kadar?

Age of Empires 4 Steam fiyatı: 299 TL

Age of Empires IV: Digital Deluxe Edition Steam fiyatı: 399 TL

Bilgisayarınızın sahip olduğu donanım bileşenleri, minimum veya önerilen sistem gereksinimlerini karşılıyorsa Age of Empires 4 fiyatı ne kadar sorusunun cevabını merak edebilirsiniz. Steam isimli dijital oyun mağazasında strateji oyunu 299 TL fiyat etiketi ile satılıyor. Age of Empires IV: Digital Deluxe Edition ise 399 TL fiyata sahip.

Bu yazıda gerçek zamanlı strateji türündeki Age of Empires IV isimli oyuna dair merak edilen bazı soruları cevapladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Android için en iyi strateji oyunları listemize de göz atabilirsiniz.