TAG Sürücü APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 71.5 MB
- Üretici Martı Teknoloji
-
Özel araç sahibi TAG sürücülerinin kullanabileceği TAG Sürücü APK'da, kullanıcılara konforlu bir yolculuk deneyimi sunabilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Martı şirketinin sunduğu "TAG" (Taşıt Ağı Grubu) yolculuk paylaşım hizmetinde görev alan sürücüler için tasarlanmıştır.
- TAG hizmeti, ticari taksicilikten farklı olarak, hukuki açıdan "hatır taşımacılığı" kapsamında gerçekleşir. Bu modelde Martı'nın herhangi bir komisyon almadığı belirtilmektedir.
- Uygulama, büyükşehirlerde (özellikle İstanbul) trafik sorununu aşmak isteyen yolcuları hedef alır ve sürücülere yolcuları diledikleri yere en hızlı ve konforlu şekilde ulaştırma misyonunu yükler.
TAG sürücüleri için geliştirilen TAG Sürücü APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat uygulamasıdır. Hatır taşımacılığı adı altında yolculuk yapabileceğiniz Martı TAG, gün geçtikçe yeni kullanıcıları bünyesine katmaya devam ediyor. Lakin müşteri değil, şoför olarak bu hizmeti vermek istiyorsanız, TAG Sürücü uygulamasını kullanabilirsiniz.
Uygulamayı şoför olarak kullanmak için çeşitli gereklilikleri yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle uygulamaya kayıt olmalı, kişisel bilgilerinizi tanımlamalı ve aracınızın detaylarını yüklemelisiniz.
Yapacağınız tüm işlemler biraz zamanınızı alsa da, onay sürecini sorunsuz atlatmak için tüm belgelerinizi doğru kaydetmelisiniz. Gelecek onay sonrasında gelen yolculuk taleplerini inceleyebilir ve yolculuk yapmaya başlayabilirsiniz.
TAG Sürücü APK İndir
Kullanıcı dostu arayüzüle karşımıza çıkan bu uygulama, puan sistemine oldukça önem vermektedir. Yolculuklarınızdan alacağınız puanlar, bir sonraki yolculuğunuza büyük etki edebilir. Bu nedenle, her yönden konforlu bir yolculuk sunmalı ve daha fazla insana erişmelisiniz.
Siz de TAG Sürücü APK indirin ve şoförlüğe adım atın!
TAG Sürücü Uygulaması Özellikleri
- TAG'ın sürücülere özel uygulaması
- Kullanıcı dostu arayüz
- Kapsamlı sürücü puan sistemi
- Yolculuk yaparak ödül kazanma
- Yerleşik harita ve yol tarifi
Sıkça Sorulan Sorular
TAG Sürücü uygulaması kimler için tasarlanmıştır?
Uygulama, Martı platformu üzerinden TAG (Taşıt Ağı Grubu) hizmeti kapsamında yolcu taşıyarak gelir elde etmek isteyen özel araç sahipleri ve sürücüler için tasarlanmıştır.
TAG hizmeti yasal olarak nasıl sınıflandırılır?
TAG yolculukları, Martı tarafından hukuki olarak "hatır taşımacılığı" kapsamında gerçekleşir ve Martı'nın bu yolculuklardan herhangi bir komisyon almadığı belirtilmektedir.
Sürücüler TAG uygulamasını kullanarak nasıl sipariş alabilir ve yolcu bulabilir?
Uygulama, sürücülerin konumlarını kullanarak, Martı kullanıcılarının ana Martı uygulaması üzerinden verdikleri yakın çevredeki yolculuk taleplerini eşleştirir ve sürücülere anlık olarak bu siparişleri kabul etme imkanı sunar.
TAG Sürücü uygulamasında yolculuk ücretleri nasıl belirlenir ve sürücülere ödeme ne zaman yapılır?
Uygulama üzerinden yolculuk ücreti yolcuya şeffaf bir şekilde gösterilir; ücretlendirme sistemi Martı tarafından belirlenir ve yolculuk tamamlandıktan sonra ödemenin sürücülere ne zaman ve nasıl yapılacağına dair bilgilendirme uygulamada yer alır.
Sürücülerin TAG platformuna kaydolmak için karşılaması gereken temel şartlar nelerdir?
Kayıt şartları zaman zaman değişebilmekle birlikte, genellikle sürücünün geçerli bir ehliyete, temiz bir sicile ve hizmet standartlarına uygun belirli model ve yaşta bir araca sahip olması beklenir; bu şartların tamamı uygulama içindeki kayıt sürecinde belirtilir.