Özel araç sahibi TAG sürücülerinin kullanabileceği TAG Sürücü APK'da, kullanıcılara konforlu bir yolculuk deneyimi sunabilirsiniz.

Berkcan Aktürk - 17 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Martı şirketinin sunduğu "TAG" (Taşıt Ağı Grubu) yolculuk paylaşım hizmetinde görev alan sürücüler için tasarlanmıştır.

TAG hizmeti, ticari taksicilikten farklı olarak, hukuki açıdan "hatır taşımacılığı" kapsamında gerçekleşir. Bu modelde Martı'nın herhangi bir komisyon almadığı belirtilmektedir.

Uygulama, büyükşehirlerde (özellikle İstanbul) trafik sorununu aşmak isteyen yolcuları hedef alır ve sürücülere yolcuları diledikleri yere en hızlı ve konforlu şekilde ulaştırma misyonunu yükler.

TAG sürücüleri için geliştirilen TAG Sürücü APK, Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir seyahat uygulamasıdır. Hatır taşımacılığı adı altında yolculuk yapabileceğiniz Martı TAG, gün geçtikçe yeni kullanıcıları bünyesine katmaya devam ediyor. Lakin müşteri değil, şoför olarak bu hizmeti vermek istiyorsanız, TAG Sürücü uygulamasını kullanabilirsiniz.

Uygulamayı şoför olarak kullanmak için çeşitli gereklilikleri yerine getirmeniz gerekiyor. Öncelikle uygulamaya kayıt olmalı, kişisel bilgilerinizi tanımlamalı ve aracınızın detaylarını yüklemelisiniz.

Yapacağınız tüm işlemler biraz zamanınızı alsa da, onay sürecini sorunsuz atlatmak için tüm belgelerinizi doğru kaydetmelisiniz. Gelecek onay sonrasında gelen yolculuk taleplerini inceleyebilir ve yolculuk yapmaya başlayabilirsiniz.

TAG Sürücü APK İndir

Kullanıcı dostu arayüzüle karşımıza çıkan bu uygulama, puan sistemine oldukça önem vermektedir. Yolculuklarınızdan alacağınız puanlar, bir sonraki yolculuğunuza büyük etki edebilir. Bu nedenle, her yönden konforlu bir yolculuk sunmalı ve daha fazla insana erişmelisiniz.

Siz de TAG Sürücü APK indirin ve şoförlüğe adım atın!

TAG Sürücü Uygulaması Özellikleri

TAG'ın sürücülere özel uygulaması

Kullanıcı dostu arayüz

Kapsamlı sürücü puan sistemi

Yolculuk yaparak ödül kazanma

Yerleşik harita ve yol tarifi