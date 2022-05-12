e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi nedir? Bu soruların yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atarak elektronik pasaport, elektronik mavi kart ve elektronik sürücü belgesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında yerli üretim e-Pasaport, yeni e-Sürücü Belgesi ve e-Mavi Kartı duyurmuştu.

Bakan Soylu tarafından yapılan duyurunun ardından çok sayıda kişinin kafasında elektronik pasaport, elektronik mavi kart ve elektronik sürücü belgesinin ne olduğuna yönelik soru işareti oluştu. Hazırladığımız yazıda bu soruları yanıtlayacağız.

e-Pasaport Nedir?

Çok sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen e-pasaport, uluslararası seyahat belgesidir. Bu belgenin normal pasaporttan farkı ise üzerinde bir çipin yer almasıdır. Çipin içerisinde fotoğraf, parmak izi ve imza gibi bilgiler mevcut.

e-pasaportun üzerinde çipin yanı sıra isim, soyisim, doğum tarihi dahil olmak üzere çeşitli bilgiler bulunuyor. Çip sayesinde bazı bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşılabiliyor. Pasaportun üzerindeki çipin okutulabilmesi için özel bir cihaz kullanılıyor.

Üzerinde çipin yer aldığı yeni pasaportlar, eski pasaportlara göre üst düzey güvenlik sunuyor çünkü sahte belgeler çok daha kolay bir şekilde tespit edilebiliyor. Belgenin üzerindeki bilgiler özel bir şifreleme teknolojisi ile korunuyor. Böylelikle sahteciliğin önüne geçiliyor.

Güvenliğin yanı sıra iş yükünün de önemli ölçüde azalmasını sağlıyor. Pasaportların kontrol edilme süreci hızlı bir şekilde gerçekleşebiliyor. Bakan Soylu tarafından aktarılan bilgilere göre ağustos ayından itibaren yerli e-pasaport üretilmeye başlanacak.

e-Mavi Kart Nedir?

Mavi Kart, doğum ile Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunun 28. maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerini gösteren resmî belgeye denir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından paylaşılan bilgilere göre doğum ile Türk vatandaşı olup sonradan çeşitli sebeplerden ötürü vatandaşlıktan çıkanlara ve bu kişilerin üçüncü dereceye kadar olan yakınlarına kâğıt malzeme ile yapılan belge de e-Mavi Karta dönüşecek.

e-Mavi Kartın üzerinde bir çip yer alacak. Temassız çipin üzerinde biyometrik veriler bulunacak. Temassız çip, yüksek güvenlik sunacak. Polikarbonat malzeme temelli bir yapıya sahip olacak belgede RGB UV baskı özelliği yer alacak.

e-Sürücü Belgesi Nedir?

Sürücü belgesi, kişinin araç kullanma konusunda yeterli olduğunu gösterir. 2016 yılından itibaren yeni nesil sürücü belgesinin kullanıma geçildi. Bakan Soylu tarafından aktarılan bilgilere göre sürücü belgeleri yeniden tasarlandı.

Yeni e-Sürücü Belgesinde temassız çip kullanılacak. Böylelikle e-Sürücü Belgeleri teknolojik açıdan geliştirilerek güvenlik düzeyi en üst seviyeye çıkarılacak. Yeni sürücü belgelerinde de tıpkı pasaportlardaki gibi "Turkey" yerine "Türkiye" ifadesi kullanılacak.

Mevcut ehliyette tek fotoğraf mevcut. Yeni sürücü belgesinde ise güvenlik açısından çift pencere yani çift fotoğraf kullanılacak. Ehliyette yer alacak otomobil logosu TOGG olacak.

Yüksek güvenlikli yapıya sahip olacak yeni e-sürücü belgesinde temassız çip bulunacak. RGB UV baskının yer aldığı belge polikarbonat malzeme temelli olacak. Belge, AB ve ISO regülasyonlarıyla uyumlu olacak.

Aktarılan bilgilere göre vatandaşlar ehliyetini hemen değiştirmek zorunda kalmayacak. Ehliyet süresi bittiği anda değiştirme işleminin yapılabileceği ifade edildi. Bakan Soylu, bu konuyla ilgili olarak "B sınıfı ehliyetlerde 10 yıl, ağır vasıtada 5 yıl bir süreç var bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazıda e-Pasaport, e-Mavi Kart ve e-Sürücü Belgesi ile ilgili merak edilen soruları açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.