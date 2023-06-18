Europa Universalis 4 Hileleri - EU4 Hileleri

Europa Universalis 4 oyuncuları son derece kendine has ve niş bir kitle. Europa Universalis 4 oynayarak yüzlerce hatta binlerce saat geçirebilen bu kitle yer yer biraz eğlenmek ya da güç fantazileri yapmak için EU4 hilelerine başvurabiliyor.

Sadece Europa Universalis 4’ün tecrübeleri oyuncuları değil, bu oyunu yeni keşfeden kişiler de Europa Universalis 4 hilelerine başvurabiliyor. Europa Universalis 4 öğrenmesi oldukça zor bir yapım. Yeni başlayan oyuncular yer yer bu oyunu oynarken çok zorlanabiliyor. EU4 hileleri kullanarak oyunun zorluğunu büyük ölçüde azaltabilir ve kendinize daha uygun bir oyun deneyimi yaratabilirsiniz.

EU4 Hileleri Nasıl Kullanılır?

Öncelikle oyunu açın.

Arından “ é ” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açın.

” tuşuna (Tab’ın üstündeki, 1’in solundaki) basarak konsolu açın. Eğer bu şekilde konsol açılmıyorsa Shift+2, Shift+3 ya da ALT+2+1 kombinasyonlarını deneyin ve konsolu açın.

Aşağıda bulunan hile kodlarını girin.

EU4 Hileleri

mapmode [Mapmode type (int)]: Harita modunu değiştirir.

collision(debug_collision): Toggles debug display of normals/bounding boxes/collision

reform []: Belirtilmiş bölgede reformasyonu başlatır

discover []: Hedef ülkenin başkentini keşfetmenizi sağlar.

reset_god: Kişinin inandığı tanrı'yı sıfırlar. (Hint ve Norse dinleri için geçerlidir.)

add_interest [<Ülke tagı>]: Seçilmiş ülkeye faiz eklemenizi sağlar

add_loyalty [] []: Herhangi bir estate'e sadakat ekler.

add_devastation [] []: Bölgeye devastation ekler.

map_random [] [] [] [] [] [] [] [] [] []: Yeni dünya oluşturmanızı sağlar (heightmap, terrain, ...)

kill_cardinal: Listedeki ilk kardinali öldürür.

church_power [] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Protestan dininde kilise gücü edinmenizi sağlar.

stability [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: istikrarınızı arttırır, miktar girmediyseniz fuller

population [] []: Bir bölgedeki nüfusu ayarlar [Sadece koloniler için]

reload [VAR]: GUI ve LUA türü dosyaları tekrardan yükler.

add_core [] [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Yazılmış bölgeye core kazanırsınız

favors [] []: Hedef ülkeye favor edinmenizi sağlar.

add_reformlevel []: İmparatorluğa reform leveli ekler

adm [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: ADM puanı verir, rakam yazılmazsa 999 puan verir.

manpower [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Manpower verir (yazılan rakamın 1000 katı), eğer rakam yazılmazsa 50000 manpower verir.

province_modifier [<Ülke tagı>] []: Bölgenin modifier değerini gösterir.

setmissionaryprogress [] []: Bir bölge için misyonerlik faaliyetine yüzde belirler.

morehumans [number]: Daha fazla insan ekler

authority [] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: İnti dini ile yönetilen ülkelerin yetkisini arttırır.

savegame: Oyunu kaydeder

navy_tradition [] [ İsteğe bağlı]: Oyuncuya donanma geleneği ekler.

help [command name]: Bütün konsol komutlarını listeler

tech [VALUE]: Teknoloji leveli ekler

add_claim [] [<Ülkte Tag'ı> İsteğe bağlı]: Yazılmış bölgeye hak iddiası kazanırsınız

smoothframelog: Smooth Frame modunu aktive eder

observe mode: İzleyici moduna alır

remove_march [] [ İsteğe bağlı]: march'ı kaldırır.

admiral [fire] [shock] [maneuver] [siege] [<Ülke Tagı> İsteğe Bağlı]: Bulunduğunuz ülkeye amiral ekler; takes values 0-9999 (Tested)

update_loc [localization tagı]: Localization etiket dosyasını günceller.

yesman: Yapayzeka'nın her zaman evet demesini sağlar.

nudge: Nudge aracını açar.

add_missionary [<Ülke Tagı>]: Ülkenize misyoner ekler.

clear: Konsolu temizler

add_pa [<Ülke Tagı>]: Patrik yetkisinin artmasını sağlar

window(wnd) [] [gui penceresinin ismi]: Belirtilen pencereyi açıp kapamanızı sağlar

annex [] []: Bir ülkeyi annexlersiniz, ama core vermez.

revolution_target [<Ülke Tagı>]: Bir ülkedeki isyanın oluşmasını de devrimin yaşanmasını sağlar

declare_war [] [] []: İki ülke arası savaş başlatır (CB'siz)

mandate []: İmparatorluğunuza mandate puanı ekler.

horde_unity [] [<Ülke tagı> İsteğe Bağlı]: Horde Unity değerini belirler.

reset_migrate: Resets the time you'll have to wait until migration is allowed again.

selflearningai: Kendi kendine öğrenerek gelişen YapayZekayı aktif hale getirir (easteregg)

reloadinterface: Tüm arayüzü tekrardan yükler, uzun süren oyunlarda lag olmasını engelleme açısından yararlıdır.

add_local_autonomy [, ]: Bölgedeki özerkliği değiştirmenizi sağlar

doom [] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Add/Subtract to a country's doom (Nahuatl religion)

remove_core [] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Bir ülkenin core'unu siler.

colonize []: ID'sini yazdığınız bölgeyi kolonize eder, size core ve prestij verir. (bölgedeki din ve kültür sabit kalır). Tüm bölgelerde çalışır, aldığınız toprağın önceden sahibi varsa, o sahibin core'u durur.

remove_rival [<Ülke Tagı>]: Rakibinizle aranızdaki düşmanlığı kaldırırsınız (rivalliği yani)

takes values 0-9999 (Tested): Bulunduğunuz bölgeye lider ekler

add_baseunrest [] [ ]: Bir ülkedeki isyan riskini değiştirir

oos: OOS hatası verir.

IP: IP'ni gösterir.

testevent [] []: Bir eventi başlatmadan test edebilmeyi sağlar.

ai_minister [<0 = army, 1 = diplomacy, 2 = trade>]: Belirli AI bakanları Aktif/Deaktif etmenizi sağlar

culture []: Bölgedeki kültürünü ana kültürünüze çevirir

kill_heir []: Belirlenmiş ülkenin varisini öldürür.

aiview: Ek yapayzeka bilgisi verir.

reloadfx [Arguments: map/mapname/postfx or *.fx filename]: Shader'ı yeniler

helphelp: Konsol kısmında "no help for you! " yazmasını sağlar

add_liberty_desire [] [ İsteğe bağlı]: Eğer bir ülkenin kuklasıysanız bu kod, bağımsızlık isteğinizi arttırır.

add_consort [İsteğe Bağlı] [Hangi ülkeye?]: Ülkenize başka bir ülkeden kraliçe (veya yöneticiniz kraliçeyse kral) ekler.

memory: Harcanan belleği gösterir

event [event id] []: Event tetikler

ti(debug_ti): Bilinmeyen yerleri görmenizi sağlar on/off

add_faction []: Ülkenize yeni bir taraf ekler.

lucky [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Ülkeyi şanslı ülke haline getirir.

reinitchat []: Posts a CChatSyncAllCommand

change_religion [] []: Bölgedeki dini değiştirir.

controll []: Savaş esnasında bölgenin hakimiyetinin size geçmesini sağlar

Splendor: 1000 splendor verir.

add_opinion [<Ülke Tagı 1>] [<Ülke Tagı 2>]: 2 ülke arası ilişki +100 artar

reload_map: Haritayı yeniler

country_modifier [<Ülke tagı>] []: Ülkenin modifier değerini gösterir.

Helplog: Konsol komutlarını loga yansıtır

dip [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: DIP puanı verir, rakam yazılmazsa 999 puan verir.

kill []: Belirlenmiş ülkenin hükümdarını öldürür.

add_unrest [] [] []: Ülkeye isyan riski ekler

add_trait [<özellik>, (Tercihe Bağlı), (Tercihe Bağlı]: Kendinize, varisinize veya eşinize trait ekler.

remove_claim [] [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Gösterilmiş bölgede olan claimi siler.

add_colonist [<Ülke tagı>]: Ülkeye Kolonist ekler

siege []: Belirtilmiş bölgedeki işgali kazanırsınız

reloadtradewinds: Ticaret ekranını tekrar yükler

epicfail: Bir ülkeyi ajan keşfi ile kışkırtma

mil [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: MIL puanı verir, rakam yazılmazsa 999 puan verir.

cash [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Altın verir, rakam yazılmazsa 5000 altın verir.

powerpoints [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Her puan türünden puan verir, eğer rakam yazılmazsa hepsini en üst seviyeye çıkarır.

remove_interest [<Ülke Tagı>]: Bir ülkeyi takip listesinden çıkarır.

harmonization []: Ülkenin harmonization sürecini arttırır.

add_age [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Heirinizi 15 yaşına getirir

nextsong: Arkaplan müziğini değiştirir

remove_cb [] []: Bir ülkenin savaş sebebini siler.

kill_consort [<Ülke Tagı>]: Hükümdarın eşini öldürür.

integrate [] []: Bir ülkeyi entegre edersiniz.

add_pi [<Ülke Tagı>]: Papal etki eklemenizi sağlar

vassalize [ isteğe bağlı]: Seçili ülkeyi kuklanız yaparsınız

reloadtexture [Doku dosyasının ismi]: Seçilmiş Doku'yu tekrar yükler.

embrace [] [ İsteğe bağlı]: Belirlediğiniz bölgede enstitüleri açar.

golden_age [<Ülke Tag'ı>]: Hedef ülkeyi altın çağa sokar.

score: Skoru gösterir.

russian []: Rus yönetim biçiminde puan edinmenizi sağlar.

piety [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Dindarlık ekler. Herhangi bir sayı verilmezse 50 dindarlık verir

create_march [] [ İsteğe bağlı]: Belirtilen Tag'daki ülke march olur

revolt []: Belirtilmiş bölgede isyan çıkartır.

add_natives [] []: Koloni olmamış yerlere daha fazla yerli eklemenizi sağlar

winwars: Savaşta oyuncunun ülkesine maksimum savaş skoru verir.

army_tradition [] [ İsteğe bağlı]: Oyuncuya ordu geleneği ekler.

spritelevel []: Sets a forced sprite level. Specify no argument to reset.

validateevents: Tüm eventleri doğrular

own []: Yazdığınız bölge ID'sini sizin hakimiyetiniz altına sokar (core eklemez)

add_cardinal: Katolik ülkelere 1 yeni kardinal ekler.

set_consort_flag [Tag] [Flag]: Flag ekler.

canals: Haritadaki kanalları Debuglar

fow: Savaş sisini kaldırır/açar

testmission []: Bir görevi başlatmadan test edebilmeyi sağlar.

karma [] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Budist ülkelerde karma edinmenizi sağlar.

add_cb [] []: Hedef ülkeye CB kazanırsınız

debug_info: Debug hakkında bilgi verir

fervor [] [ İsteğe bağlı]: Oyuncunun mezhebi katolik değilse Fervor ekler.

Reloadloc: Localization dosyalarını tekrardan yükler

legitimacy [] [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Legitimacy değeri ayarlar.

imperial_authority [VALUE]: İmparatorluk otoritesini arttırır.

add_idea_group []: İdea grup açmanızı sağlar.

tag [<Ülke tagı>]: Başka bir ülkeyle oynayabilmenizi sağlar.

ai(ai) []: Belli bir ülkede, tag girilmedi ise tüm ülkelerdeki ai'yi Devreye sokar/Devre dışı bırakır

protectorate [] [ İsteğe bağlı]: Belirtilen Tag'daki ülkeyi Manda yaparsınız. Protectorate the specified tag

msg: Her iletinin pop-up olarak çıkmasını sağlar.

combatsound: Savaş esnasında çıkan sesleri ayarlar, 0 ila 50 arası.

combat_dice []: Muharebe zarlarını belirlediğiniz sayıya sabitler.

reload_canals: Kanalları yeniler

army_professionalism [] [<Ülke Tagı> İsteğe bağlı]: Ordu profesyonelliği ekler.

time: Saatin kaç olduğunu söyler

add_prosperity [] []: Bölgeye refah seviyesi ekler.

prestige [ İsteğe bağlı] [<Ülke tagı> İsteğe bağlı]: Prestij verir. Belli bir miktar yazmazsanız 5 prestij verir.

reset_mission_cancel [<Ülke tagı>]: Bir görevi iptal ettiğinizde yeni görev için beklemeniz gerekmez.

nopausetext: Oyunu durdurunca çıkan Pause yazısını göstermez

add_heir []: Ülkeye yeni varis atar (Zaten bir varisiniz varsa, otomatik olarak ölür.)

balance: Region Balance output

stats: İstatistikler

clr_consort_flag [Tag] [Flag]: Eş flagını temizler.

prices: Fiyat bilgisi verir

poll: force Polls valid Events

set_leader_trait []: Hükümdarınıza kişilik özelliği ekler.

god: Tanrımodunu açıp kapamanızı sağlar

die(kill) [ İsteğe bağlı]: Seçilmiş ülkenin hükümdarını öldürür (Eğer tag girilmediyse kendi ülkenizin kralını öldürürsünüz)

fullscreen: Tam ekran oynamanızı sağlar

add_issue []: Parlamentoda görüşülmek üzere issue aktif eder.

fow(debug_fow) [ İsteğe bağlı]: Bir bölgede veya tamamen savaş sisini kaldırır

remove_defender_faith: Oyuncunun dinindeki defender of the faith'i siler.

test_achievement []: Belli başarımları test etmenizi sağlar

date [date in format yyyy.mm.dd]: Zamanı değiştirir

disaster [disaster_key]: Felaket'in oluşmasına 100 puan ekler.

pirate []: Bölgeye kıyı olan denizde korsan çıkartır (korsanlar oyundan kaldırıldı)

remove_trait [<özellik>]: Hükümdarın özelliğini siler.

add_backer []: Gösterilen bölgeyi parlamentoda tartışılan öğede destekler hale getirir.

Age: Oyunun çağını değiştirir.

show_ideas [<Ülke Tagı>]: İdeaları gösterir

trust [] []: Belirlenen ülkeye trust edinmenizi sağlar.

Europa Universalis 4 hileleri ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori EU4 hileniz hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.