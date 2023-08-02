Samsung Galaxy SmartTag 2 Özellikleri ve Fiyatı

Samsung’un piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni takip cihazı Samsung Galaxy SmartTag 2 modeli büyük bir heyecanla bekleniyor. Cihaza ilişkin medyaya sızdırılan fotoğraf, markanın bir önceki takip cihazından daha farklı bir tasarıma sahip, yeni bir ürün geliştirdiğine dair ipuçları veriyor.

Samsung Galaxy SmartTag 2, şık görünümünün yanı sıra fonksiyonel özellikleriyle de büyük bir ilgi çekecek gibi gözüküyor. İşte, teknoloji devleri arasında yer alan Samsung’un yeni tasarladığı takip cihazı Galaxy SmartTag 2’nin özellikleri!

Samsung Galaxy SmartTag 2 Özellikleri

Bir önceki SmarrTag modeli ile kıyasladığımızda kare formun yerine dikdörtgen bir tasarımın geldiğini görüyoruz.

Şekil olarak dikdörtgeni andırsa da köşeler oldukça yuvarlatılmış olduğu için bu şekli ince uzun bir oval olarak değerlendirmek de mümkün.

Eski modelde yer alan küçük delik, SmartTag 2’de daha genişletilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Böylelikle SmartTag 2’nin büyük boyutlardaki eşyalara ve valizlere daha kolay takılıp taşınabileceği düşünülüyor.

Cihaza ilişkin sızdırılan görselde ‘SmartTag 2’ ifadesinin yer almaması dikkat çekiyor. Direkt olarak cihazda ‘SmartTag’ yazıyor.

Galaxy SmartTag 2’de Bluetooth ve UWB bağlantılarının bir arada olması bekleniyor.

Bluetooth 5.3 sürümünün cihazda yer alacağı konuşuluyor.

Bunun yanında eski sürüm ile kıyaslandığında SmartTag 2’nin daha yüksek güç ve daha düşük gecikme süresi sunması cihaz hakkındaki beklentiler arasında yer alıyor.

Kapsama alanı içinde daha yüksek güvenilirlik sunması için gerekli iyileştirilmelerin yapılacağı düşünülüyor.

2023 yılında yapılan iki lansmanda da Galaxy SmartTag 2’ye dair bir tanıtım yapılmadığı için cihazın en erken 2024 yılının başlarında görücüye çıkması bekleniyor.

Henüz Samsung tarafından açıklanmış net bir çıkış tarihi bulunmuyor.

Samsung Galaxy SmartTag 2 Fiyatı

Samsung Galaxy SmartTag 2’nin fiyatı ve çıkış tarihi hakkında henüz kesin bir açıklama bulunmuyor. Ancak selefine baktığımızda cihazın 2021 yılında piyasaya 299 TL’den sürüldüğü biliniyor.

Aynı cihazın şu an güncel fiyatı ise 900 TL civarında. Bu bilgiler ışığında önümüzdeki dönemlerde satışa çıkacak olan Galaxy SmartTag 2’nin Türkiye fiyatının 1.000 TL’nin üstünde olacağını söylemek mümkün.

Ürün özellikleri ve sürekli değişen dolar kurunun etkisiyle Türkiye’deki satış fiyatı bu rakamdan çok daha yüksek de olabilir. Galaxy SmartTag 2’nin özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili sızdırılan bilgiler ve yapılan açıklamalar doğrultusunda daha net verilere ilerleyen günlerde ulaşacağımızı söyleyebiliriz.