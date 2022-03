Tavla Plus, online olarak arkadaşlarınız veya hazır bulunan odalarda gerçek tavla keyfi yaşayabileceğiniz eğlenceli bir Android uygulamasıdır.

Barış YANIK - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Tavla Plus, ister arkadaşlarınızla ister uygulamayı kullanan diğer oyuncularla karşılıklı olarak tavla oynayabileceğiniz güzel bir uygulama. Android platformundaki en iyi tavla oyunlarından biri olan Tavla Plus ile istediğiniz an istediğiniz yerde tavla oynayabilirsiniz. Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da yayınlanan oyun, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Eğer mobil platformda gerçek zamanlı olarak tavla oyunu oynamak isterseniz aradığınız oyun Tavla Plus demektir.

Tavla Plus APK İndir

Uygulamayı ücretsiz olarak yükledikten sonra Facebook hesabınız ile yada misafir olarak giriş yapabiliyorsunuz. Facebook hesabınız ile giriş yaparak, arkadaşlarınız ile kolayca tavla oynayabilirsiniz.

Oyuna giriş yaptıktan sonra ister yeni bir masa açabilir, isterseniz hali hazırda bulunan masalardan birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Daha çok çip kazanmak için yüksek bahisli masalara oturmalısınız. Fakat tavlaya başladıysanız veya yeni öğrenmek istiyorsanız, yeni başlayanlara özel açılan masaları tercih etmelisiniz. Oda ve masa seçimi yapıldıktan sonra hemen tavla oynamaya başlayabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan oyun da ses efektleri de oldukça başarılı bir yapıda oyuncuların karşısına çıkacak.

Oyun içerisinde rakibinizle sohbet ederek, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Ayrıca oyun oynarken müzik dinlemeyi seviyorsanız, Tavla Plus ile birlikte gelen müzik dinle seçeneğine bayılacaksınız. Birbirinden güzel müzik seçenekleri ile hem tavla oynamanın hemde müzik dinlemenin keyfini bir arada yaşıyorsunuz.

Dünya üzerindeki en eski oyunlardan biri olan tavlanın ufak tefek değişikliklere sahip pek çok versiyonu bulunmaktadır. Tavla Plus içerisinde bu seçeneklerin çoğunu oynayabilmek mümkün. Uygulamayı ilk defa yüklediğinizde ve düzenli olarak giriş yaptığınız her gün için bedava çip kazanıyorsunuzç Bu çipleri kullanarak daha yüksek bahisli masalara giriş yapılabilir.

Sizde tavla severseniz veya tavlaya yeni ilgi duymaya başladıysanız, arkadaşlarınızla veya farklı kişilerle tavla oynama keyfine varabilmek için hemen ücretsiz olarak Tavla Plus'ı indirmenizi öneririm. Sürükleyici oynanış yapısına ek olarak oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan oyunda gerçek zamanlı olarak tavla oynayabilecek, arkadaşlar edinebilecek ve keyifli vakit geçirebileceksiniz.

Not: Uygulamayı kullanarak tavla oynayabilmek için Android cihazınızın internete bağlı olması gerekmektedir. İnternet bağlantınızın gidip gelmesi durumunda düştüğünüz oyuna geri girerek devam edebilirsiniz.

Tavla Plus APK Özellikleri