Tavla Plus
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 49,266
- DOSYA BOYUTU 30.00 MB
- Üretici Zynga
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Tavla Plus, online olarak arkadaşlarınız veya hazır bulunan odalarda gerçek tavla keyfi yaşayabileceğiniz eğlenceli bir Android uygulamasıdır.
Tavla Plus, ister arkadaşlarınızla ister uygulamayı kullanan diğer oyuncularla karşılıklı olarak tavla oynayabileceğiniz güzel bir uygulama. Android platformundaki en iyi tavla oyunlarından biri olan Tavla Plus ile istediğiniz an istediğiniz yerde tavla oynayabilirsiniz. Android platformunun yanı sıra iOS platformunda da yayınlanan oyun, ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor. Eğer mobil platformda gerçek zamanlı olarak tavla oyunu oynamak isterseniz aradığınız oyun Tavla Plus demektir.
Tavla Plus APK İndir
Uygulamayı ücretsiz olarak yükledikten sonra Facebook hesabınız ile yada misafir olarak giriş yapabiliyorsunuz. Facebook hesabınız ile giriş yaparak, arkadaşlarınız ile kolayca tavla oynayabilirsiniz.
Oyuna giriş yaptıktan sonra ister yeni bir masa açabilir, isterseniz hali hazırda bulunan masalardan birini seçerek giriş yapabilirsiniz. Daha çok çip kazanmak için yüksek bahisli masalara oturmalısınız. Fakat tavlaya başladıysanız veya yeni öğrenmek istiyorsanız, yeni başlayanlara özel açılan masaları tercih etmelisiniz. Oda ve masa seçimi yapıldıktan sonra hemen tavla oynamaya başlayabilirsiniz. Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerine sahip olan oyun da ses efektleri de oldukça başarılı bir yapıda oyuncuların karşısına çıkacak.
Oyun içerisinde rakibinizle sohbet ederek, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Ayrıca oyun oynarken müzik dinlemeyi seviyorsanız, Tavla Plus ile birlikte gelen müzik dinle seçeneğine bayılacaksınız. Birbirinden güzel müzik seçenekleri ile hem tavla oynamanın hemde müzik dinlemenin keyfini bir arada yaşıyorsunuz.
Dünya üzerindeki en eski oyunlardan biri olan tavlanın ufak tefek değişikliklere sahip pek çok versiyonu bulunmaktadır. Tavla Plus içerisinde bu seçeneklerin çoğunu oynayabilmek mümkün. Uygulamayı ilk defa yüklediğinizde ve düzenli olarak giriş yaptığınız her gün için bedava çip kazanıyorsunuzç Bu çipleri kullanarak daha yüksek bahisli masalara giriş yapılabilir.
Sizde tavla severseniz veya tavlaya yeni ilgi duymaya başladıysanız, arkadaşlarınızla veya farklı kişilerle tavla oynama keyfine varabilmek için hemen ücretsiz olarak Tavla Plus'ı indirmenizi öneririm. Sürükleyici oynanış yapısına ek olarak oldukça eğlenceli bir yapıya sahip olan oyunda gerçek zamanlı olarak tavla oynayabilecek, arkadaşlar edinebilecek ve keyifli vakit geçirebileceksiniz.
Not: Uygulamayı kullanarak tavla oynayabilmek için Android cihazınızın internete bağlı olması gerekmektedir. İnternet bağlantınızın gidip gelmesi durumunda düştüğünüz oyuna geri girerek devam edebilirsiniz.
Tavla Plus APK Özellikleri
- Tek dokunuşla online arkadaşlarınızın masasına katılın.
- Tavla oynarken sohbet edin.
- Her gün binlerce çip kazanın.
- Misafir girişi ile Facebook hesabı olmadan tavla oynayın.
- Kaliteli grafikler,
- Başarılı ses efektleri,
Tavla Plus!
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 2,574
- DOSYA BOYUTU 30.00 MB
- Üretici Zynga
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Tavla Plus!, iPhone ve iPad'leriniz üzerinden gerçek oyunculara karşı online olarak tavla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyunudur.
Tavla Plus!, tavla severleri mest edecek mükemmel bir online tavla oyunudur. iPhone ve iPad'leriniz üzerinden ücretsiz olarak indirerek tavla oynamanın keyfini sürebileceğiniz Tavla Plus! ile dilediğiniz zaman tavla oynayabiliyorsunuz.
Uygulamayı yükledikten sonra ister misafir olarak isterseniz Facebook hesabınız ile giriş yaparak hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Facebook hesabınız ile giriş yaptığınızda 15.000 çip size hediye ediliyor. Bu çipleri yüksek bahisli masalarda tavla oynamak için kullanabiliyorsunuz.
Tavlada amatörseniz ve diğer oyuncularla karşılaşmaktan çekiniyorsanız, endişe etmenize gerek yok. Tavla Plus ile yeni başlayanlar grubuna girerek kendinize denk rakipler ile karşılıklı oynayabilirsiniz. Kısa bir süre sonra eminimki sizde profesyonel bir tavla oyuncusu olacaksınız.
Oyun esnasında karşınızdaki oyuncular ile sohbet edebilir ve yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz.
Facebook hesabınızdaki arkadaşlarınızla tek bir tuşa dokunarak oyuna başlayabileceğiniz gibi, aynı şekilde hemen oyna seçeneği ile de anında tavla oynamaya başlayabiliyorsunuz. Oyun esnasında bahisi 2 katına çıkararak daha çok kazanabilir ve kazandığınız çiplerle yüksek bahisli masalarda tavla oynayabilirsiniz. Ayrıca uygulaaya giriş yaptığınız hergün bedava binlerce çip kazanıyorsunuz.
Tavla oynarken müzik dinlemek isterseniz uygulama içerisindeki müzik dinle özelliğini kullanarak birbirinden güzel parçalar eşliğinde tavla oynayabilirsiniz.
En eski oyunlardan biri olan tavla günümüzde pek çok kişi tarafından biliniyor ve oynanıyor. Sizde iPhone ve iPad'leriniz ile ister işyernizde ister evinizde dilediğiniz an tavla oynayarak stres atmak istiyorsanız hemen ücretsiz olarak Tavla Plus!'ı indirmenizi öneririm.
Not: Uygulamayı kullanarak tavla oynayabilmek için iOS cihazınızın internete bağlı olması gerekmektedir. İnternet bağlantısı ile yaşadığınız sorun nedeniyle oyundan düşerseniz, tekrar giriş yaparak oyuna kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.