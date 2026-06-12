Kullanıcıların birbirine anonim mesajlar gönderebildiği Tellonym APK, Android sosyal medya uygulamaları arasında yer alıyor.

Berkcan Aktürk - 1 KISA SÜRE ÖNCE GÜNCELLENDİ

⚡ Önemli Bilgiler Tellonym, kullanıcıların birbirlerine anonim şekilde mesaj gönderebildiği sosyal medya uygulamasıdır.

Kullanıcılar Tellonym profillerini diğer sosyal medya hesaplarına bağlayabiliyor.

Uygulama; küfür, zorbalık ve rahatsız edici içerikleri azaltmak için otomatik filtreleme sistemi kullandığını belirtiyor.

Tellonym APK, kullanıcıların birbirlerine anonim sorular sorabildiği bir sosyal medya uygulamasıdır. Profilinizi oluşturduktan sonra tek yapmanız gereken bağlantınızı paylaşmak ve insanlardan gelen soruları beklemektir.

Tellonym uygulamsı, Instagram ve Snapchat gibi uygulamalara özel olarak entegrasyonlar sunmaktadır. Kullanıcılar, Tellonym'deki profillerini Instagram ve Snapchat paylaşımlarına ekleyebilmektedir. İster özel olarak bir soru oluşturabilir, isterseniz de genel olarak soru veya cevaplar alabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra Tellonym APK, küfür ve zorbalığı azaltmak adına otomatik filtreleme sistemi kullanıyor. Her ne kadar anonim kullanıcılardan oluşsa da, profilleri engelleyebilir ve filtreleyebilirsiniz.

Tellonym APK İndir

Uygulamanın en dikkat çeken tarafı mesaj gönderen kişinin tamamen anonim kalmasıdır. Bu sayede her kullanıcı sorduğu soruyu çekinmeden sorabilir ve tanınabilirlik ortadan kalkar.

Eğer siz de anonim olarak soru sormak veya cevaplamak istiyorsanız, Tellonym APK indirin ve tüm kirli çamaşırları ortaya dökün!

Tellonym Uygulaması Özellikleri

Android için anonim soru sorma uygulaması

Instagram ve Snapchat uygulamalarına entegrasyonlar

Tamamen anonim profiller

Ücretsiz kullanım seçeği

Kullanıcı dostu arayüz